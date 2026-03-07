La frase con la que Aristóteles reveló el secreto de la felicidad

La idea de que “la felicidad depende de nosotros mismos” constituye uno de los pilares del pensamiento de Aristóteles y continúa como un objeto central de estudio en la filosofía contemporánea. El pensador griego postuló que la felicidad (o eudaimonía) es el fin último de la vida humana, alcanzable no mediante bienes externos o factores aleatorios, sino a través de la acción deliberada y la formación de un carácter virtuoso.

Según registros de la Stanford Encyclopedia of Philosophy y el Center for Hellenic Studies de Harvard, este enfoque traslada la responsabilidad de la realización personal directamente al individuo, por lo que define el bienestar como una tarea constante y racional que se desarrolla a lo largo de toda la existencia.

La felicidad como actividad del alma

Para Aristóteles, la felicidad no es una emoción pasajera ni un estado pasivo derivado del placer o la riqueza. En su obra principal, la Ética a Nicómaco, el filósofo sostiene que se trata de una “actividad del alma conforme a la virtud”. Esto implica que la plenitud surge de realizar acciones que perfeccionen la naturaleza humana, específicamente aquellas vinculadas a la razón.

De acuerdo con el Center for Hellenic Studies de Harvard, una vida feliz requiere el ejercicio tanto de la sabiduría teórica como de las virtudes prácticas. Si bien el autor reconoce que factores externos como la salud, la riqueza o las amistades pueden facilitar este proceso, recalca que estos son complementarios; la verdadera esencia de la felicidad reside en la disposición ética y la capacidad de autogobierno del sujeto.

El cultivo de la virtud y el término medio

La afirmación de que la felicidad depende de uno mismo se sustenta en la adquisición de hábitos. Aristóteles explica que la virtud no es una cualidad innata, sino el resultado de elecciones repetidas y racionales. Este proceso lleva al individuo a alcanzar el “término medio”, un equilibrio entre los extremos del exceso y la carencia.

La felicidad es un equilibrio entre los extremos del exceso y la carencia Foto: PEXELS

La Stanford Encyclopedia of Philosophy subraya que, mediante la autodisciplina y la práctica cotidiana, las personas moldean su propio destino ético. En este sentido, la eudaimonía se construye activamente, lo que permite que el individuo mantenga su base de vida plena incluso cuando las circunstancias externas son adversas, gracias a la excelencia moral lograda por la voluntad.

Vigencia en la ética y la psicología actual

El planteamiento aristotélico mantiene su relevancia en el siglo XXI, donde influye en áreas que van desde la ética profesional hasta la psicología positiva. Investigadores contemporáneos retomaron la noción de que la felicidad está ligada a una vida significativa y al desarrollo del carácter, lo que ofrece una alternativa a las concepciones modernas que vinculan el bienestar únicamente con el éxito material o el consumo.

Instituciones como la Universidad de Stanford destacan que este mensaje reivindica la autonomía personal. Al concebir la felicidad como un proyecto vital que exige esfuerzo y reflexión, la filosofía de Aristóteles sigue como una referencia fundamental para entender la capacidad humana de alcanzar una vida plena a través del ejercicio de la razón.

Por Jaider Felipe Vargas Morales