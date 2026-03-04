Cuándo comienza la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 y cómo seguir la transmisión en vivo

En la edición 2026, la Fiesta Nacional de la Vendimia, una celebración icónica de la provincia de Mendoza, genera interés en el publico y quienes deseen saber cuándo comienza y cómo seguir la transmisión en vivo, pueden conocer los detalles de este evento.

La Fiesta Nacional de la Vendimia atrae a miles de personas de todo el país y el mundo Marcelo Aguilar López

La Fiesta de la Vendimia se celebra anualmente para conmemorar el cierre de la cosecha y dar la bienvenida a la producción del nuevo vino. Este encuentro cuenta con diversos artistas que estarán presentes en las distintas jornadas en las que se extiende la celebración.

Debido a sus particularidades, la Fiesta de la Vendimia tiene distintas instancias entre las que se destacan: la Bendición de los Frutos, la Vía Blanca de las Reinas, el Carrusel y el Acto Central.

Cuándo comienza la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

La Fiesta Nacional de la Vendimia comienza el viernes 6 y se extiende hasta el martes 10 de marzo, con distintos espectáculos y artistas que formarán parte del 90° aniversario, en el escenario principal del emblemático Teatro Griego Frank Romero Day.

Los interesados en asistir al festival, pueden adquirir sus tickets de forma online a través del portal EntradaWeb. Allí se podrá corroborar la disponibilidad de días, precios, ubicaciones y otros detalles del evento.

La Vendimia 2026 ya tiene sus artistas confirmados Gobierno de Mendoza

Cómo seguir en vivo la Fiesta de la Vendimia

Para ver el evento en vivo, será preciso ingresar al sitio oficial de festivales y seleccionar la opción Fiesta de la Vendimia. Allí se transmitirá el espectáculo completo de cada jornada, en directo, para quienes deseen ver online la principal celebración mendocina.

En el Acto Central se realiza la coronación de la Reina Nacional de la Vendimia Marcelo Aguilar López

Quiénes estarán presentes en la Fiesta Nacional de la Vendimia

En los diferentes días que dura el festival habrá importantes artistas del folclore nacional y cuyano.

Día Evento Artistas Participantes Precio de la Fecha (Sector/Categoría) Viernes 06/03 Vía Blanca de las Reinas Soberanas departamentales y carros alegóricos Acceso libre y gratuito Sábado 07/03 Acto Central: “90 cosechas de una misma cepa” Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo Mendocinos: $14.000 a $42.000 Extranjeros: $45.000 a $70.000 Domingo 08/03 Segunda Repetición Luciano Pereyra, Las Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos Mendocinos: $11.000 a $28.000 Extranjeros: $39.000 a $56.000 Lunes 09/03 Tercera Repetición Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y La Banda de Carlitos con Euge Quevedo General: $35.000 a $65.000 (Tarifa única) Martes 10/03 Cuarta Repetición (Cierre) Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva General: $35.000 a $65.000 (Tarifa única)

Cuánto cuestan las entradas para la Fiesta de la Vendimia

Los precios de las entradas varían significativamente según la fecha y el sector elegido, donde incluso hay diferencias para residentes mendocinos y visitantes de otras provincias o extranjeros.

Para el Acto Central, por ejemplo, que se titula “90 cosechas de una misma cepa”, y se llevará a cabo el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, los valores son los siguientes:

Mendocinos: Sector Malbec ($42.000), Sector Cabernet Sauvignon ($28.000), Sector Chardonnay ($21.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($35.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($28.000) y Sector Bonarda ($14.000).

Extranjeros: Sector Malbec ($70.000), Sector Cabernet Sauvignon ($50.000), Sector Chardonnay ($45.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($63.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($50.000) y Sector Bonarda ($45.000).