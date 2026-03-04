Cuándo comienza la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 y cómo seguir la transmisión en vivo
El evento mendocino por excelencia se extiende durante el primer fin de semana del mes; qué artistas estarán presentes y cómo ver sus shows
En la edición 2026, la Fiesta Nacional de la Vendimia, una celebración icónica de la provincia de Mendoza, genera interés en el publico y quienes deseen saber cuándo comienza y cómo seguir la transmisión en vivo, pueden conocer los detalles de este evento.
La Fiesta de la Vendimia se celebra anualmente para conmemorar el cierre de la cosecha y dar la bienvenida a la producción del nuevo vino. Este encuentro cuenta con diversos artistas que estarán presentes en las distintas jornadas en las que se extiende la celebración.
Debido a sus particularidades, la Fiesta de la Vendimia tiene distintas instancias entre las que se destacan: la Bendición de los Frutos, la Vía Blanca de las Reinas, el Carrusel y el Acto Central.
Cuándo comienza la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026
La Fiesta Nacional de la Vendimia comienza el viernes 6 y se extiende hasta el martes 10 de marzo, con distintos espectáculos y artistas que formarán parte del 90° aniversario, en el escenario principal del emblemático Teatro Griego Frank Romero Day.
Los interesados en asistir al festival, pueden adquirir sus tickets de forma online a través del portal EntradaWeb. Allí se podrá corroborar la disponibilidad de días, precios, ubicaciones y otros detalles del evento.
Cómo seguir en vivo la Fiesta de la Vendimia
Para ver el evento en vivo, será preciso ingresar al sitio oficial de festivales y seleccionar la opción Fiesta de la Vendimia. Allí se transmitirá el espectáculo completo de cada jornada, en directo, para quienes deseen ver online la principal celebración mendocina.
Quiénes estarán presentes en la Fiesta Nacional de la Vendimia
En los diferentes días que dura el festival habrá importantes artistas del folclore nacional y cuyano.
|Día
|Evento
|Artistas Participantes
|Precio de la Fecha (Sector/Categoría)
Viernes 06/03
Vía Blanca de las Reinas
Soberanas departamentales y carros alegóricos
Acceso libre y gratuito
Sábado 07/03
Acto Central: “90 cosechas de una misma cepa”
Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo
Mendocinos: $14.000 a $42.000 Extranjeros: $45.000 a $70.000
Domingo 08/03
Segunda Repetición
Luciano Pereyra, Las Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos
Mendocinos: $11.000 a $28.000 Extranjeros: $39.000 a $56.000
Lunes 09/03
Tercera Repetición
Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y La Banda de Carlitos con Euge Quevedo
General: $35.000 a $65.000 (Tarifa única)
Martes 10/03
Cuarta Repetición (Cierre)
Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva
General: $35.000 a $65.000 (Tarifa única)
Cuánto cuestan las entradas para la Fiesta de la Vendimia
Los precios de las entradas varían significativamente según la fecha y el sector elegido, donde incluso hay diferencias para residentes mendocinos y visitantes de otras provincias o extranjeros.
Para el Acto Central, por ejemplo, que se titula “90 cosechas de una misma cepa”, y se llevará a cabo el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, los valores son los siguientes:
- Mendocinos: Sector Malbec ($42.000), Sector Cabernet Sauvignon ($28.000), Sector Chardonnay ($21.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($35.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($28.000) y Sector Bonarda ($14.000).
- Extranjeros: Sector Malbec ($70.000), Sector Cabernet Sauvignon ($50.000), Sector Chardonnay ($45.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($63.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($50.000) y Sector Bonarda ($45.000).