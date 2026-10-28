Cinco remedios caseros para combatir el resfrío y la alergia estacional

En ocasiones, el sistema inmunitario puede verse afectado y provocar una reacción alérgica. Entre los principales causantes en esta época se encuentran el polen y los plátanos de sombra, pero también cosas habituales como los ácaros del polvo, la caspa de las mascotas, las esporas de moho, las picaduras de insectos, los alimentos y los medicamentos.

Si bien los médicos pueden recetar medicamentos o aplicar inyecciones para tratar este tipo de problemas, existen remedios naturales y caseros que pueden ser de ayuda, siempre y cuando su uso sea recomendado por un especialista.

De acuerdo con el sitio web Healthline, es importante mantener limpia la casa o el lugar donde se habita y libre de polvo. Por ello, se recomienda limpiar los filtros de los aires acondicionados y utilizar deshumidificadores para reducir los alérgenos.

Es fundamental limpiar con regularidad los filtros de los aires acondicionados

Según explicó la entidad mencionada anteriormente, estas medidas son de gran ayuda para que las personas se sientan mejor y puedan tener un descanso adecuado.

A su vez, el sitio especializado Medline Plus agregó al respecto: “Los resfriados son muy comunes. A menudo, no se necesita una visita a un proveedor de atención médica y la mayoría mejora en aproximadamente una semana. Algunos síntomas, como la secreción nasal y la tos, pueden durar 14 días o más”.

Cinco remedios caseros que pueden ayudar a aliviar los síntomas del resfriado

1. Miel

Healthline indicó que, aunque no existe evidencia científica que lo respalde, este producto podría ayudar a disminuir la reacción alérgica al polen que transportan las abejas.

Además, contiene vitaminas como tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), ácido pantoténico (B5) y piridoxina (B6), que pueden contribuir al buen funcionamiento del organismo.

2. Jugo de naranja con limón y propóleo

Este jugo, rico en compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, como la vitamina C y los flavonoides, puede contribuir al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Sin embargo, no existe evidencia suficiente para afirmar que la mezcla de naranja, limón y propóleo ayude a combatir el virus de la gripe.

3. Té de jengibre con limón

Otro de los remedios caseros que puede resultar beneficioso es el té de jengibre con limón. Esta bebida contiene gingerol, vitamina C y zingerona, compuestos con propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y antioxidantes que pueden ayudar a aliviar algunos síntomas del resfriado.

Té de jengibre con limón es muy recomendado en esta época y en la temporada invernal Pixabay

4. Leche caliente con jengibre y anís estrellado

Estos dos ingredientes contienen compuestos que pueden ayudar a reducir la inflamación y proteger las células del organismo, contribuyendo al bienestar general. No obstante, no existe evidencia científica suficiente para afirmar que fortalecen el sistema inmunológico o que combaten la gripe y el resfriado.

5. Té de cúrcuma

La cúrcuma es una raíz que puede ayudar a aliviar los dolores articulares, mejorar la digestión, proteger el hígado y fortalecer las defensas del organismo. Además, contiene vitaminas como la C, B6 (piridoxina), B3 (niacina), E y K, así como folatos (vitamina B9).

A pesar de los beneficios que pueden aportar estas bebidas, es importante consultar con un médico especialista antes de consumirlas para evitar posibles reacciones alérgicas.

Por Wendys Pitre Ariza