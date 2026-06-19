Conrado Estol, neurólogo: “Las enfermedades cardíacas son la primera causa de muerte en las mujeres”

Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte a nivel global, un escenario que se torna particularmente alarmante en la población femenina. Según explica el médico neurólogo Conrado Estol, “las enfermedades cardíacas son la primera causa de muerte en las mujeres”, y supera incluso la incidencia combinada de todos los tipos de cáncer. El especialista señala que, a pesar de que no existen diferencias biológicas justificadas, este grupo enfrentó históricamente una marcada inequidad en la evaluación médica y en el abordaje terapéutico.

El diagnóstico en pacientes mujeres suele verse condicionado por factores estructurales. Estol precisa que ellas tienen un 50% más de probabilidades de sufrir demoras en la atención al ingresar a una guardia médica. Además, la probabilidad de recibir medicación preventiva tras un primer infarto es menor, y es frecuente que se omitan electrocardiogramas ante la presencia de síntomas. Un dato relevante es que dos tercios de las mujeres atraviesan un infarto sin presentar sintomatología previa, lo cual reduce drásticamente sus probabilidades de supervivencia en comparación con el género masculino. A esto se suma que la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo y el estrés crónico impactan con mayor severidad en el organismo femenino.

Conrado Estol reveló cuáles son los hábitos clave para cuidar el corazón de las mujeres (Foto: Pixabay)

Para mitigar estos riesgos, el especialista enfatiza que el mantenimiento del corazón, un motor biológico capaz de bombear sangre a una distancia equivalente a la ruta entre Buenos Aires y Tokio en apenas un día, requiere un control de calidad constante. Entre los factores de riesgo a monitorear se encuentran el estrés crónico, el déficit de sueño, la inactividad física, el consumo de ultraprocesados y la polución ambiental. El experto sugiere realizar exámenes de sangre periódicos, entre los que se encuentra la medición de la proteína C reactiva como marcador de inflamación celular, un indicador clave para evaluar el éxito de los cambios en el estilo de vida.

La actividad física es presentada como un pilar innegociable. Estol recomienda sesiones diarias que combinen ejercicio aeróbico con entrenamiento de fuerza, y subraya que incluso intervalos breves de alta intensidad o caminatas diarias de 6000 pasos generan beneficios metabólicos sustanciales. Este esfuerzo, que debe sacar al individuo de su zona de confort, se potencia al combinarlo con estímulos cognitivos. Asimismo, la alimentación debe centrarse en el modelo mediterráneo, reconocido científicamente por reducir significativamente los eventos cardíacos en comparación con otras dietas.

Alimentación, actividad física y buen descanso: los hábitos que recomienda Conrado Estol para cuidar el corazón

Finalmente, la salud cardiovascular requiere una atención integral que incluye la higiene oral —vinculada a la progresión de la aterosclerosis mediante la periodontitis— y el cumplimiento estricto de las prescripciones médicas. La estabilización emocional, lograda a través de técnicas de meditación, descanso de entre siete y ocho horas, y un manejo responsable del consumo de café y alcohol, completa el esquema de prevención necesario. Como señala Estol, la clave reside en actuar sobre los factores evitables hoy mismo para garantizar una longevidad con calidad de vida, y prioriza la detección temprana y la equidad en el acceso a la salud cardiovascular para toda la población.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Conrado Estol