Conrado Estol, neurólogo, sobre el ejercicio diario: “6000 pasos es el número mágico”

El corazón humano funciona como un motor biológico de alta precisión. En setenta años, este órgano completa aproximadamente dos mil quinientos millones de ciclos, impulsando 340 millones de litros de sangre, una labor comparable a levantar cincuenta kilogramos a dos mil kilómetros de altura. Ante la relevancia de este sistema, el neurólogo Conrado Estol destaca la necesidad de un mantenimiento constante para prevenir enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte global, situando al movimiento físico como un pilar fundamental que no debe ser opcional.

En este contexto de cuidado preventivo, el especialista sostiene que “6000 pasos es el número mágico” para la actividad diaria. Según Estol, la implementación de caminatas a un ritmo constante de 110 pasos por minuto aporta beneficios directos sobre la resistencia física y la eficiencia cardíaca. Esta recomendación se enmarca en un programa de ejercicio que debe integrarse desde la juventud, combinando sesiones aeróbicas diarias, como caminatas o ciclismo, con al menos dos instancias semanales de entrenamiento anaeróbico con pesas. La meta de potencia se logra mediante repeticiones rápidas, un componente esencial para mejorar la capacidad funcional del individuo al levantarse o realizar actividades cotidianas.

Qué pasa en el cuerpo al caminar 6000 pasos diarios, según Conrado Estol

El impacto del ejercicio trasciende lo puramente físico. El neurólogo enfatiza que la actividad muscular y ósea libera factores de regeneración neuronal que mejoran la función cognitiva y la memoria. Si la rutina física se complementa con estímulos intelectuales, como escuchar podcasts o contenido educativo, los beneficios se potencian. Estol remarca que, aunque lo ideal son 30 minutos de ejercicio diario, existe evidencia científica que respalda la eficacia de intervalos de alta intensidad de cinco minutos o breves sesiones de pesas para generar cambios metabólicos beneficiosos, siempre y cuando se logre salir de la zona de confort.

Para maximizar el rendimiento cardíaco, el experto subraya que la higiene oral es un factor determinante, dado que la periodontitis genera un estado inflamatorio crónico que favorece la aterosclerosis. Asimismo, el descanso nocturno debe oscilar entre siete y ocho horas, manteniendo horarios regulares. La alimentación también juega un rol crítico: el especialista recomienda adherir a la dieta mediterránea, evitar ultraprocesados y aplicar el concepto japonés hara hachi bu, que consiste en ingerir alimentos hasta alcanzar un 80% de saciedad.

Mantenerse en movimiento es clave para prevenir diversas enfermedades Getty Images

En cuanto a los controles médicos, Estol sugiere evaluar marcadores como la proteína C reactiva (PCR) y realizar estudios no invasivos para detectar la acumulación de placas en las arterias, más allá de la simple evaluación de oclusiones. El control de factores como la presión arterial, el colesterol, la diabetes y el estrés crónico resulta ineludible. En las mujeres, el especialista advierte sobre una histórica disparidad en el diagnóstico y tratamiento, instando a mayor rigor en el seguimiento, dado que sus perfiles de riesgo cardiovascular presentan particularidades críticas que a menudo son subestimadas por el sistema sanitario. Alcanzar una vida larga y saludable depende directamente de la adopción inmediata de estos hábitos preventivos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Conrado Estol