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Daniel López Rosetti, médico cardiólogo: “El éxito bien entendido se evalúa todas las noches, no al final de la vida”

El profesional invitó a sus seguidores a implementar un hábito saludable antes de irse a dormir; según explicó, implementar un balance de la jornada puede ser bueno

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Daniel López Rosetti, médico cardiólogo: “El éxito bien entendido se evalúa todas las noches, no al final de la vida”
Daniel López Rosetti, médico cardiólogo: “El éxito bien entendido se evalúa todas las noches, no al final de la vida”(Foto: Redes Sociales)

El cardiólogo y médico Daniel López Rosetti hizo una reflexión profunda durante una conversación con el periodista Ismael Cala acerca del balance que una persona puede hacer sobre sus actos cotidianos y metas alcanzadas. El experto habló sobre la percepción del tiempo y la verdadera naturaleza del éxito individual. Y entiende que “el éxito bien entendido se evalúa todas las noches, no al final de la vida”.

De esta manera, Rosetti sostuvo que la existencia debe entenderse como un ciclo diario que inicia y concluye con cada jornada, en lugar de una meta lejana al final de los años. Por eso, propuso realizar un autoexamen nocturno para evaluar la calidad de nuestros vínculos afectivos, el cumplimiento de los propósitos y el impacto que tenemos en los demás.

Daniel López Rosetti: "La vida comienza y termina todos los días" - @dr.daniellopezrosetti
Daniel López Rosetti: "La vida comienza y termina todos los días" - @dr.daniellopezrosetti

La vida comienza y termina todos los días. Y yo creo que el éxito, bien entendido, se evalúa todas las noches, no al fin de la vida. Al fin de la vida es tarde. Es tarde. Yo creo que todos los días a la noche, cuando uno se acuesta, ¿cómo viví este día? ¿Estuve en la agenda, llamé a alguien que quise, me comuniqué, qué angustias tuve, cumplí con lo encomendado?“, se preguntó Rosetti.

“Yo cada vez me pregunto más eso y digo: ‘Qué bueno evaluar la vida todas las noches. Y si Dios quiere, mañana tenés una nueva vida’”, cerró el médico.

Daniel López Rosetti invitó a sus seguidores a reflexionar cada noche acerca de los éxitos cotidianos
Daniel López Rosetti invitó a sus seguidores a reflexionar cada noche acerca de los éxitos cotidianos(Fuente: Instagram/@dr.daniellopezrosetti)

Aquella reflexión fue compartida en un reel de Instagram que publicó junto a un texto en el que invitó a sus seguidores a adoptar este hábito. “Tal vez pasamos demasiado tiempo pensando en el éxito como algo que se alcanza algún día. Un día, al final de un proyecto, al final de una carrera, al final de la vida. Quizás cada noche, antes de dormir, deberíamos detenernos un instante y preguntarnos: ¿Cómo viví este día? ¿Estuve presente? ¿Compartí con quienes quiero? ¿Hice aquello que tenía sentido para mí? ¿Pude hacer algo por alguien más?“, insistió Rosetti y concluyó: ”Porque cada día que termina también es una oportunidad para aprender, agradecer y volver a empezar. La vida termina cada noche y vuelve a comenzar cada mañana”.

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