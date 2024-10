El mito de los 10.000 pasos diarios: la verdad sobre cuánto hay que caminar, según un experto

Escuchar

Con el propósito de quemar grasas, aumentar la musculatura o simplemente hacer actividad física, es común establecer objetivos de fitness para uno mismo. Sin embargo, muchas personas se proponen metas difíciles de alcanzar, lo que puede desanimarlas en caso de no cumplirlas. Ante esto, el Dr. Aguiar se encargó de derribar el mito de los 10.000 pasos diarios y reveló cuánto se recomienda caminar por día en realidad.

El Dr. Elroy Joseph Aguiar es profesor adjunto de ciencias del ejercicio en la Universidad de Alabama, y una de sus investigaciones recientes se centró en las mediciones de actividad física basadas en pasos. El estudio concluyó que no siempre son necesarios 10.000 pasos diarios para disfrutar de los beneficios de caminar para la salud, sino que alcanza con una cifra menor.

“Se han realizado muchos estudios para determinar si 10.000 pasos son mejores que menos actividad, y eso ha creado un sesgo de confirmación artificial”, afirmó el Dr. Aguiar a Independent. “La gente piensa que 10.000 es una cifra muy fija. Es un número redondo y fácil de recordar, y lo han utilizado en sus estudios de investigación como punto de comparación”.

Según el Dr. Aguiar, se ha creado un sesgo de confirmación artificial en torno a los 10 mil pasos debido a que es un número redondo y fácil de recordar Pixabay

Cuánto hay que caminar por día

Tal como indica Independent, varios estudios realizados en el último tiempo señalan que una cifra de entre 7000 y 8000 pasos es suficiente para disminuir el riesgo de muerte. Además, la mayoría concluye que cuantas más medidas se tomen para mejorar la salud es mejor, pero que llegará un punto en el que los resultados serán decrecientes.

Al respecto, el Dr. Aguiar expresó: “Si quieres obtener los mejores resultados en el tiempo que dedicas, la mayor parte de los beneficios ya los obtendrás si has hecho 8.000. Después de ese punto, habrá ganancias marginales o incrementales”.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda hacer un total de 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de ejercicio intenso, lo que también se podría traducir en una cifra de alrededor de 7000 a 8000 pasos por día.

Numerosos estudios señalan que caminar entre 7 mil y 8 mil pasos al día es suficiente istock

Pese a esto, al momento de definir un objetivo de fitness personal, es aconsejable aumentar los niveles de actividad diaria de forma gradual, con el fin de progresar con el tiempo. “Si alguien camina 4000 o 5000 pasos al día y le dices que haga 10.000, eso está duplicando su actividad diaria, lo que puede ser problemático”, comentó el experto.

No obstante, esto no significa que caminar 10 mil pasos siempre sea negativo. “Muchos de los primeros estudios adoptaron el mensaje de los 10.000 pasos, y no es algo malo: siempre se recomendará dar más pasos en lugar de dar menos. Pero si queremos ser precisos con lo que demuestra la ciencia, dar menos es suficiente”, aclaró el Dr. Aguiar.

El origen del mito de los 10.000 pasos diarios

De acuerdo con Independent, el mito de los 10.000 pasos surgió en el marco de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 gracias a una campaña de marketing para un podómetro japonés. La máquina se llamaba manpo-kei, que se traduce como “medidor de 10.000 pasos”, por lo que la cifra se convirtió en un estándar de referencia para la actividad física.

“Si salieras a caminar durante 30 minutos, probablemente darías unos 3000 pasos, así que si tomas tu actividad diaria de referencia y le sumas una sesión de ejercicio planificado, estarás cerca de ese objetivo de 10.000 pasos”, explicó el Dr. Aguiar.

LA NACION