El novedoso fármaco recomendado contra la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas

Decenas de miles de mujeres que han pasado por la menopausia podrían beneficiarse de un nuevo fármaco para fortalecer los huesos, según afirma el Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención del Reino Unido (NICE, por sus siglas en inglés), organismo de control de medicamentos.

La osteoporosis es una condición que debilita los huesos y afecta a 3,8 millones de personas en dicho país, siendo particularmente prevalente entre mujeres mayores. Durante la menopausia, los niveles de estrógeno, una hormona crucial para mantener la densidad y la fortaleza ósea, disminuyen, lo que conduce a la reducción de la densidad ósea.

Este proceso puede resultar en osteoporosis, incrementando la probabilidad de fracturas óseas. En el Reino Unido, la enfermedad es responsable de más de 500,000 fracturas anualmente, con un costo superior a los 4,500 millones de libras esterlinas.

En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) informa que de los 10 millones estimados de estadounidenses con osteoporosis, más de 8 millones (el 80%) son mujeres, afectando a una de cada cuatro mujeres de 65 años o más, aunque las más jóvenes también pueden padecerla.

Las fracturas no solo son dolorosas, sino que también pueden limitar significativamente la autonomía de una persona, además de estar asociadas con un aumento en la mortalidad. Hasta el momento, las mujeres postmenopáusicas con un riesgo elevado de fractura han sido tratadas con romosozumab o teriparatida, seguidos de bifosfonatos como el ácido alendrónico. Sin embargo, algunas pacientes no responden bien a estos tratamientos o no los toleran.

El novedoso medicamento para la osteoporosis

El Instituto Nacional para la Excelencia Sanitaria y Asistencial (NICE, por sus siglas en inglés) anunció la aprobación de un nuevo fármaco, Abaloparatide, que estará disponible en Inglaterra en un plazo de tres meses.

Abaloparatide, comercializado como Eladynos y fabricado por Theramex, actúa aumentando la densidad ósea al estimular las células encargadas de formar nuevo tejido óseo.

Este medicamento se ha recomendado para pacientes con alto riesgo de fracturas, y Nice estima que podría beneficiar a más de 14,000 mujeres que han pasado por la menopausia. Abaloparatide se administra a través de una pluma precargada que permite la autoinyección diaria en el hogar.

La Royal Osteoporosis Society (ROS, por sus siglas en inglés) celebró el anuncio de NICE. Dada la alta prevalencia de fracturas entre mujeres mayores de 50 años y el grado de discapacidad que causan, la “falta de nuevos tratamientos en la última década y media ha sido motivo de gran preocupación”, aseguró Craig Jones, director ejecutivo de la ROS, a The Guardian.

“Estamos muy satisfechos de que NICE haya aprobado un nuevo tratamiento farmacológico para mujeres postmenopáusicas con mayor riesgo de fracturas óseas. Esto mejorará miles de vidas y estamos ansiosos por ver el impacto en las comunidades de todo el país”, sumaron desde la Asociación.

Los estudios indican que la terapia de reemplazo hormonal puede incrementar la densidad ósea hasta en un 8% y reducir el riesgo de fracturas. “Pero este mensaje no está llegando a las mujeres, quienes deberían saber que la terapia de reemplazo hormonal transdérmica, idéntica a la natural, es mucho más segura que las versiones anteriores y ayuda a mantener la salud ósea”, finalizan desde el Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención del Reino Unido.

