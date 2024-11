Ideal para el verano: el ejercicio perfecto para tonificar el abdomen después de los 50 años

A partir de los cincuenta, hacer ejercicio y tonificar el cuerpo puede volverse un verdadero desafío. La pérdida de masa muscular y un metabolismo más lento hacen que muchas personas se desmotiven. Pero, por suerte, hay ejercicios que pueden ayudarnos a mantenernos en forma de manera efectiva y sin sufrimientos innecesarios. Uno de estos es especialmente efectivo para fortalecer el abdomen sin complicaciones.

Tonificar la zona centro del cuerpo no es solo cuestión de estética para mostrar en la playa. En este momento de la vida, la fortaleza de los músculos abdominales se vuelve fundamental para la salud general. Un abdomen fuerte ayuda a estabilizar la columna, reduce dolores de espalda, mejora la postura y favorece el equilibrio, según informa un artículo de Cary Orthopedic. Todo esto es esencial para prevenir caídas y mantener una buena calidad de vida a medida que se envejece.

Es importante fortalecer el abdomen para estabilizar la columna Foto ilustrativa: PIXABAY

Las planchas y los abdominales clásicos tienen una reputación bien merecida por su sencillez. Sin embargo, no siempre son la mejor opción después de los 50. Estas actividades suelen implicar una gran carga sobre la columna y el cuello, lo que genera más tensión que beneficios. Además, si no se ejecutan con la técnica adecuada, existe el riesgo de provocar lesiones en la espalda baja, algo particularmente perjudicial para quienes ya no tienen la misma flexibilidad o fuerza que antes. Por eso, los ejercicios tradicionales suelen resultar frustrantes, poco efectivos y, en algunos casos, contraproducentes.

El crunch oblicuo: el ejercicio ideal

La buena noticia es que hay un ejercicio que se destaca entre los demás para mejorar la tonificación abdominal de una forma segura: el crunch oblicuo. Este se centra en trabajar los músculos oblicuos y rectos del abdomen, lo que ofrece resultados visibles sin sobrecargar la espalda ni el cuello.

Igualmente, antes de incorporar cualquier ejercicio nuevo a la rutina, sobre todo a este edad, es importante consultar con un especialista. Un médico o un entrenador personal podrán orientar sobre si es adecuado y cómo debería ajustarse a las necesidades particulares. De acuerdo al medio especializado Men’s Health, este ejercicio se debe realizar de la siguiente manera:

El crunch oblicuo ofrece resultados visibles Foto ilustrativa: PIXABAY

Colocar una esterilla o manta de yoga en el suelo para mayor comodidad.

Acostarse en una posición horizontal, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo.

Levantar la parte superior del cuerpo y llevar el codo izquierdo en diagonal hacia la rodilla derecha.

Asegurarse de mantener la mano izquierda en la nuca mientras se estira hacia el lado derecho.

Mantener la posición por un momento, y sentir la tensión en la zona abdominal.

Inhalar y exhalar mientras se vuelve a la posición inicial.

Repetir el movimiento hacia el lado contrario mientras se lleva el codo derecho hacia la rodilla izquierda.

Alternar estos movimientos y hacer entre 7 y 8 repeticiones para empezar. Si ya se tiene experiencia, se pueden realizar entre 2 y 3 series de 10 a 15 repeticiones.

Cuidar la salud general a partir de los 50

El ejercicio físico es solo una parte del cuidado integral de la salud a partir de los 50 años. Es importante también prestar atención a otros aspectos como la alimentación, el descanso y la salud mental.

La plancha y los abdominales generan riesgo de lesión en la espalda baja y el cuello Foto ilustrativa: PIXABAY

Más precisamente, mantener una dieta equilibrada, dormir las horas necesarias y gestionar el estrés son fundamentales para disfrutar de una vida plena y saludable en esta etapa. Con el ejercicio adecuado y un enfoque holístico, se puede mantener fuerte y activo, sin importar la edad.

LA NACION