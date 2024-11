Cuál es el alimento que un cardiólogo recomendó no incluir jamás en el desayuno

Cada vez más personas se preocupan por mejorar sus hábitos saludables a diario, para ver los beneficios a futuro en el organismo. En este sentido, una de las comidas que se puso en jaque es el desayuno, en el que puede aparecer mucha comida que parece nutritiva, pero que al final no aporta nutrientes y perjudica en el largo plazo. En esta oportunidad, un cardiólogo contó qué es lo que nunca incorporaría en el comienzo del día.

Los especialistas de la salud recomiendan llevar adelante una vida con buenos hábitos saludables, como, por ejemplo, descansar las horas necesarias, hacer ejercicio de manera diaria y comer alimentos nutritivos para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. En este último punto hay muchos aspectos y costumbres en los que se debe trabajar.

El desayuno es una de las comidas más importantes del día, pero hay que saber qué consumir freepik

Si una persona comienza su día con productos ultraprocesados con mucha azúcar, lo más probable es que padezca picos de glucemia, los cuales pueden desencadenar en distintos problemas de salud. El cardiólogo norteamericano, Sergio Waxman, jefe de la división de Cardiología en el Departamento de Medicina del centro médico Newark Beth Israel, en Nueva Jersey, se refirió a los cereales, más precisamente a los azucarados, los cuales se convierten en una costumbre en los niños a medida que crecen.

“Los cereales azucarados tienen un valor nutricional mínimo y, de hecho, pueden aumentar tus niveles de colesterol y triglicéridos”, explicó. Estos alimentos son capaces de provocar picos de glucosa en sangre, tanto en forma de subida como de caída, luego de haberlos consumido.

Asimismo, añadió: “Esta abrupta fluctuación puede afectar realmente a los niveles de insulina y puede hacer que el riesgo de una persona de padecer diabetes, obesidad y enfermedad cardiovascular con el tiempo aumente”. Un estudio de la Universidad de Harvard demostró que las dietas con alto contenido en azúcar se relacionan con una mayor probabilidad de mortalidad cardiovascular, es decir, que su consumo debe ser moderado o nulo.

No está recomendando comer cereales azucarados en el desayuno freepik

El estudio reveló las consecuencias que pude tener comer estos niveles de azúcares todos los días. “Los altos niveles de azúcares saturan al hígado. Con el tiempo, esto puede conducir a una mayor acumulación de grasa y puede derivar en síndrome de hígado graso, que aumenta el riesgo de diabetes y, en consecuencia, incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares”, señalaron. En resumen, se vincula el consumo excesivo de azúcar con el aumento de la presión arterial y la inflamación crónica.

Por lo tanto, eliminar cualquier producto rico en azúcar como las galletitas, productos de panadería o jugos concentrados, por ejemplo, será beneficioso para la persona a lo largo de su día y, con los años, de su vida. No obstaste, si una persona quiere hacer un cambio rotundo en sus hábitos alimenticios, la mejor opción es acudir a un nutricionista que sea capaz de ordenar el tipo de ingesta y las cantidades para lograr los objetivos deseados. No todos los organismos son iguales y no todos tienen el mismo objetivo, por lo que cada plan será de carácter personal.

LA NACION