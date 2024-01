escuchar

La leche es un alimento fundamental cuando nuestro organismo está en desarrollo. Sin embargo, a medida que crecemos puede no ser del todo buena para nuestra salud e incluso se llega a presentar la famosa intolerancia a la lactosa. Por eso, no te dejes llevar por mitos y conoce quiénes no deben de tomar leche.

La leche es una de las bebidas más consumidas (Foto Pexels)

De acuerdo con la Asociación de intolerantes a la lactosa de España (ADILAC), “la lactosa es un hidrato de carbono simple, es decir, lo que comúnmente conocemos como azúcar. Está formado por la unión de dos azúcares más sencillos (llamados monosacáridos), glucosa y galactosa”, y es precisamente este compuesto al que muchas personas son intolerantes.

Las personas intolerantes a la lactosa dejan de consumir leche y demás productos derivados de la misma, ya que, por ejemplo, en la leche se pueden encontrar 4,7 gramos de lactosa por cada 100 mililitros. Este problema se ha vuelto más común, pero es importante conocer cuándo en verdad aplica y en qué casos se puede seguir bebiendo.

La leche contiene lactosa (Foto Pexels)

Las personas intolerantes a la lactosa deben evitar tomar leche y es que, por mucho que les guste esta bebida, puede tener consecuencias negativas en su organismo, como malestares generales.

La clínica estadounidense Mayo señaló que existen síntomas muy claros que te podrían ayudar a saber si eres intolerante a la lactosa, mismos que se suelen presentar en un lapso de 30 minutos a dos horas después de haber ingerido leche, entre ellos:

Diarrea

Náuseas y, a veces, vómitos

Cólicos estomacales

Hinchazón

Gases

Así que si te sientes mal y presentas los malestares mencionados después de tomar leche o ingerir algún alimento derivado de la misma, lo más probable es que seas intolerante a la lactosa y, por tu salud, no es recomendable que consumas productos con ese ingrediente.

Sin embargo, es importante que antes de determinar que eres intolerante acudas al médico, pues gran parte de la población alrededor del mundo se autodiagnostica e interrumpen su dieta sin saber con certeza a qué se deben sus síntomas.

(Foto Pexels)

¿Es bueno consumir leche deslactosada?

ADILAC compartió en su portal web que consumir leche deslactosada es bueno para aquellas personas que realmente no son tolerantes a la lactosa, pero de no ser así, lo mejor es evitarla ya que de lo contrario los consumidores podrían desarrollar una verdadera intolerancia por evitar exponerse a dicho elemento y cuando lleguen a consumir leche entera o un producto con lactosa presentarán problemas.

Otra cuestión que resaltó ADILAC es que generalmente los productos deslactosados como la leche tienen un costo 33% mayor al promedio, así que además de dejar de exponer tu organismo a la lactosa y ocasionar una posible resistencia, estarás pagando más por consumir un producto que en realidad no necesitas.

Hay personas intolerantes a la lactosa que sufren sus consecuencias (Foto Pexels)

Finalmente, Mayo Clinic aseveró en su sitio web que la intolerancia a la lactosa se genera por diversas causas, como la edad, enfermedades del intestino delgado, tratamientos oncológicos y otros factores, por ello es importante que acudas al médico para ser correctamente diagnosticado y no dejes de consumir leche entera si te gusta.