La alerta sobre las tabletas de chocolate 90% que sacó a la luz una nutricionista

En Internet hay tanta información sobre hábitos saludables que permiten hacer un cambio de vida que, en algunas oportunidades, se vuelve contraproducente. Algo que muchos profesionales de la salud explican es que existen productos “alternativos” que ayudan en ese camino hacia una alimentación más sana. En ese sentido, el chocolate tiene fama de ser perjudicial para salud, entonces, para reducir su impacto, algunos de sus consumidores optaron por comer su versión “90%”; sin embargo, la nutricionista española Boticaria García alertó sobre su consumo y dio un tip a la hora de comprarlo.

A partir de la pandemia, el consumo de alimentos saludables aumentó y un estudio realizado por La Asociación de Fabricantes y Distribuidores de España (AECOC) confirmó que 8 de cada 10 consumidores gastan más en alimentos saludables que antes del confinamiento. En este contexto, las marcas buscaron desarrollar alternativas como productos light, alimentos sin azúcares y bajos en grasas para bajar el impacto negativo en el organismo. Para el chocolate, nació una opción “90%”, que supuestamente es bueno para la salud, puede reducir la hipertensión, el riesgo de coágulos, mejora el estado de ánimo y tiene propiedades antioxidantes, aunque la profesional se refirió al respecto y contó que no es tan así.

8 de cada 10 consumidores gastan más en alimentos saludables que antes de la pandemia Unsplash

Qué dijo una nutricionista sobre el chocolate 90%

La nutricionista y farmacéutica Boticaria García contó el pequeño “truco” que tienen los chocolates de este tipo en diálogo con el programa Zapeando. Lo que debe tener en cuenta el consumidor es que el chocolate puede formar parte de una dieta equilibrada siempre y cuando se vigilen las proporciones: el chocolate debe tener al menos un 85% de cacao puro. Por la gran cantidad de cacao, el color oscuro será más intenso y por eso se lo conoce como chocolate amargo o negro.

Entonces, ¿cuál es el problema? El etiquetado. “Si en la etiqueta pone chocolate negro o chocolate puro, no quiere decir nada”, introdujo, y luego explicó: “Tenemos que darle la vuelta al envase y mirar el porcentaje de cacao, porque aunque ponga chocolate negro o puro, no tiene que tener un porcentaje alto de cacao, según la legislación”. Su sugerencia es no dejarse llevar por el envase, sino que “lo ideal es un chocolate que tenga un 85%”. Además, explicó que un chocolate puede poner “negro” en su etiquetado gracias a la legislación, pero en realidad podría ser mitad azúcar y mitad cacao. Es decir, es un engaño.

La nutricionista sugiere leer que el etiquetado no muestre más azúcar que cacao Unsplash

Este porcentaje reduce la cantidad de azúcares del chocolate por ración. “Sin embargo, que tampoco piense nadie que por tomar un chocolate 85% está tomando algo supersano, porque el resto es un 14% azúcar”, indicó la nutricionista. Como muchos de los alimentos, si el azúcar del chocolate se consume de manera excesiva, puede ser muy perjudicial para la salud.

El chocolate 90% conquistó a miles de consumidores alrededor del mundo y su boom generó dudas entre la comunidad de expertos. Algunos señalan que pueden “poner en riesgo la salud”, mientras que otros aseguran que puede ser parte de una dieta sana. Más allá de los argumentos de cada persona, es de vital importancia revisar el etiquetado de atrás para saber qué ingredientes posee y en qué cantidad. Más allá de que un chocolate se venda como “negro” o “puro”, no está de más chequearlo, ya que esos productos no necesitan un porcentaje alto de cacao para que puedan ser denominados de tal manera.

