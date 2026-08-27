La dieta de frutos secos ideal para cuidar el corazón, según cardiólogos

El corazón humano late 100 mil veces cada jornada para bombear sangre, oxígeno y nutrientes hacia todo el organismo. Este órgano vital requiere hábitos saludables constantes para su funcionamiento óptimo. En este contexto, diversos expertos en cardiología destacan los beneficios de incluir frutos secos en la alimentación diaria. La Fundación Española del Corazón sostiene que el consumo regular de estos productos mejora factores críticos como la presión arterial, el colesterol y el control del peso corporal. Estos elementos naturales ofrecen un perfil nutricional rico en grasas saludables, fibra, proteínas, antioxidantes y minerales fundamentales para el sistema cardiovascular.

La Universidad Estatal de Luisiana publicó una investigación en el Journal of the American College of Nutrition sobre una muestra de 13 mil adultos. El informe científico reveló que los individuos con ingesta frecuente de estos productos presentan un menor índice de masa corporal y una reducción marcada en la circunferencia de su cintura.

Asimismo, estas personas mostraron niveles más bajos de presión arterial y una menor incidencia de síndrome metabólico. El estudio también vincula esta dieta con una disminución del colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol malo. Entre las variedades recomendadas destacan las almendras, nueces, pistachos, avellanas, nueces de Brasil, castañas, macadamias, piñones y pecanas.

Los frutos secos mejora factores críticos como la presión arterial, el colesterol y el control del peso corporal (Foto: FreePick)

La incorporación de estos alimentos a la dieta exige rigor, donde los médicos recomiendan porciones diarias de 20 a 30 gramos. El límite semanal se establece entre tres y siete porciones. La calidad del producto resulta esencial para obtener resultados positivos. Los especialistas sugieren elegirlos crudos o tostados, siempre sin agregado de sal. El consumo de versiones ultraprocesadas o con azúcar añadido anula los beneficios cardiovasculares y resulta contraproducente. La versatilidad de estos alimentos permite su inclusión en el desayuno junto a cereales o yogur, dentro de ensaladas para aportar textura, o como un snack saludable en los intervalos entre comidas.

Los frutos secos no representan un remedio milagroso, sino que los médicos insisten en la necesidad de un enfoque integral que incluya el consumo constante de frutas, verduras, legumbres y fibra. La reducción paralela de sal, azúcares y grasas saturadas resulta indispensable. Cualquier modificación en el plan alimentario requiere una consulta previa con un profesional de la salud. La personalización de la dieta permite ajustar las cantidades según las necesidades individuales y el estado físico de cada paciente.

La recomendación indica consumir porciones diarias de 20 a 30 gramos, de tres a siete veces por semana

Existen grupos específicos que deben evitar estos alimentos, como por ejemplo las personas con alergias diagnosticadas a frutos secos necesitan excluirlos de su dieta. Los pacientes con enfermedades renales también deben evitarlos debido a su elevado contenido en minerales como potasio y fósforo. Aquellas personas con cuadros de hipertensión deben ser cautas si consumen versiones saladas, aunque la recomendación general prohíbe el uso de sodio.

Finalmente, quienes siguen dietas estrictamente hipocalóricas deben considerar el alto valor energético de estos alimentos para evitar excesos. El cuidado del corazón depende de una estrategia equilibrada, consciente y supervisada por especialistas médicos que evalúen cada caso particular bajo criterios clínicos rigurosos, sin improvisaciones en el cambio de hábitos diarios para garantizar la salud a largo plazo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA