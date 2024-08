La fruta tropical que combate la diabetes, la gripe y el dolor menstrual y es efectiva

Escuchar

La guayaba es una fruta tropical de color verde amarillento que crece en la zona de Centroamérica. Es conocida por emplearse para tratar una variedad de condiciones de salud como la diabetes y el dolor menstrual, entre otras.

A pesar de ser famosa en el uso medicinal hogareño, numerosas investigaciones científicas confirman los efectos positivos de la guayaba para diversas enfermedades. Por eso, un artículo del sitio Medical News Today explora algunos de estos posibles beneficios y usos del fruto.

Para qué tratamientos es efectiva esta fruta tropical

La guayaba es un alimento nutritivo y saludable, rico en varios nutrientes importantes para el organismo. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 100 gramos de guayaba cruda contienen importantes cantidades de potasio, vitaminas A y C, y fibra dietética.

En consecuencia, los médicos recomiendan su consumo para contrarrestar múltiples afecciones. A continuación, algunas de ellas:

Además del fruto, las hojas de guayaba pueden emplearse en tés o jugos naturales

Diabetes tipo 2

El té hecho con hojas de guayaba ayuda a prevenir picos de azúcar en sangre. Según un estudio del año 2010, también mejora la resistencia a la insulina.

Estos beneficios resultan de los compuestos que tiene el extracto de la hoja de guayaba. De esta forma, el fruto modera la absorción de glucosa después de una comida y sirve para combatir los síntomas en personas con diabetes tipo 2.

Gripe

Un estudio del año 2012 expuso que el té de guayaba es un importante agente antiviral para el tratamiento de la gripe. Los investigadores descubrieron que el té inhibe el crecimiento del virus que causa la enfermedad. Su efecto antiviral se debe a que los componentes que forman las hojas son un antioxidante natural.

Cáncer

Según un estudio del 2014, el extracto de hoja de guayaba puede desempeñar un papel secundario en el tratamiento del cáncer. Los resultados de las pruebas sugieren que sus compuestos pueden inhibir el crecimiento de células cancerosas.

Los investigadores creen que el efecto ocurre porque los compuestos de la hoja actúan como moduladores selectivos de los receptores de estrógeno (SERM). Los SERM son un tipo de medicamento que se emplea para tratar el cáncer. Sin embargo, los científicos continúan sus investigaciones para comprender mejor el potencial del fruto.

Los descubrimientos del uso de la guayaba para la diabetes provienen de experimentos con animales

Dolor menstrual

Un artículo que se publicó en el año 2007 explica que la ingesta de suplementos hechos a base de hoja de guayaba alivian las molestias menstruales en mujeres. Un grupo de participantes del estudio tomó 6 mg del extracto por unos días. El otro, ibuprofeno. Al finalizar la prueba, las que consumieron guayaba experimentaron menos dolor.

Riesgos y efectos adversos de la guayaba

Una investigación sobre la guayaba del año 2017 destacó que no comprende riesgos notables, ya sea por comer la fruta cruda, consumir un té de sus hojas o tomar suplementos de extracto de guayaba.

No obstante, todavía no hay pruebas suficientes que descarten la posibilidad. La Administración de Alimentos y Medicamentos aún no se pronunció al respecto de este fruto, por lo tanto puede causar algún efecto adverso.

Es recomendable visitar al médico para consultar si el consumo de guayaba puede traer algún problema. Para embarazadas o madres que amamantan, no es aconsejable tomar el extracto o suplementos derivados.

Se desconoce también si el extracto puede interactuar con otros medicamentos. Por lo tanto, cualquier persona que tome medicinas diarias, debe hablar con un experto antes de sumar este alimento a su dieta.

