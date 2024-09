Las rutinas que una cirujana recomienda para ir mejor al baño y evitar graves problemas de salud intestinal

Escuchar

Una de las afecciones más comunes es el estreñimiento, quienes la padecen suelen hacer menos de tres deposiciones por semana, presenta dolor o realiza mucho esfuerzo durante la evacuación, sensación de no haber expulsado todas las heces o de que el recto está obstruido, de acuerdo con Mayo Clinic. Esta enfermedad se puede presentar con frecuencia en aquellos que no beben suficiente líquido, no consumen suficiente fibra, no hacen ejercicio con regularidad o no se dirigen al baño cuando tienen la necesidad de defecar.

También se pueden encontrar otros factores como el consumo de ciertos medicamentos, problemas con los músculos del suelo pélvico, obstrucciones en el colon o el recto, síndrome del colon irritable, diabetes, esclerosis múltiple e hipertiroidismo.

Rutinas que podrían ayudarte con el estreñimiento

La cirujana colorrectal y del suelo pélvico, Karina Cuiñas, publicó un libro titulado Entendiendo el estreñimiento, con el cual les ofrece a sus lectores una guía sobre las rutinas que deben seguir para que puedan tener defecaciones satisfactorias y así evitar los efectos de la afección, según Rtve.

Una de las recomendaciones de la profesional es que la persona aumente su consumo de fibra, ya que estimula el tránsito intestinal, esto “porque la fibra no se absorbe en el tubo digestivo”. Adicional a esto, la microbiota le da volumen y consistencia a las heces, lo cual le permite al intestino identificar que tiene cosas dentro para empujarlas.

Aquellos que practican el ‘running’ tienen un mayor tránsito intestinal que aquellos que tienen una vida sedentaria” (Foto de carácter ilustrativo: PEXELS)

También es importante que conozca cuáles son sus ritmos circadianos, es decir, “los relojes biológicos que controlan las funciones del cuerpo, a las tripas les gusta tener esos ritmos muy marcados. Cuando es de día, se supone que vamos a estar más activos, nos vamos a comer y mover”, le dijo la cirujana al medio mencionado.

La actividad física está relacionada con la actividad motora, por esto Karina Cuiñas remarca: “Si no te movés vos, no se mueve tu intestino. Aquellos que practican running tienen un mayor tránsito intestinal que aquellos que tienen una vida sedentaria”.

Es importante que visite a un médico profesional para que identifique el tipo de estreñimiento que padece (Foto de carácter ilustrativo: PEXELS)

Finalmente, puede adoptar una posición de cuclillas para mejorar la defecación mientras está en el baño, para esto puede adquirir un pequeño banco en el que pueda subir sus piernas, de tal modo que las rodillas queden a una altura por encima de la cadera.

Cabe destacar que es importante que visite a un médico para que identifique el tipo de estreñimiento que padece, esto porque cada uno de ellos “se trata de forma diferente y tienen sus peculiaridades. Puede existir mucho solapamiento entre unos y otros”, le explicó la profesional a Rtve.

*Por Leidy Estefanía Rico Arboleda

El Tiempo (Colombia)