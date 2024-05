Los alimentos ideales para prevenir la caída del cabello y cuidar la piel

Escuchar

La alimentación saludable es un pilar fundamental para la salud de las personas, ya que, acompañada por un buen descanso y la práctica regular de ejercicio físico, aumenta las posibilidades de prevenir enfermedades. Desde hace un tiempo, se comenzó a prestar más atención a los alimentos naturales, que por sus propiedades son ideales para sumar a la rutina. En este caso, se trata de los que ayudan a fortalecer el pelo y cuidar la piel.

Es importante destacar que la clave para contar con un cabello fuerte y sano recae en ciertas vitaminas, 13 de ellas esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Como estas no son producidas por el cuerpo de manera natural, se deben incorporan a través de la alimentación. Una de ellas es la biotina o vitamina B8, un compuesto que se conoce por sus efectos positivos en la piel, el pelo y las uñas.

La biotina tiene efectos positivos en la piel, las uñas y el pelo nicoletaionescu - (Fuente: iStock)

Según explican en la revista especializada Cuerpo Mente, la biotina es hidrosoluble, lo que significa que el organismo la absorbe con rapidez. Para que tenga los efectos deseados debe consumirse a diario, teniendo en cuenta que no se acumula y se elimina a través de la orina. Pese a que resiste bien el calor, se disuelve en los caldos de cocción y se deteriora con la oxidación. En alimentos enlatados y precocinados también se puede perder, a no ser que esté protegida con vitaminas antioxidantes C o E.

Basta llevar una alimentación equilibrada para contar con la cantidad necesaria de esta vitamina, debido a que se encuentran pequeñas dosis en una gran variedad de alimentos. Su déficit no es muy común, solo se da en casos de alimentación muy inadecuada, mala absorción intestinal y otros trastornos. Mismo, el estrés y algunos medicamentos pueden inhibir su asimilación.

En qué alimentos está presente esta vitamina para ayudar al cuidado del cabello y la piel

De acuerdo con lo que comentaron en la mencionada página, la biotina se encuentra de forma natural en alimentos como el hígado, que se destaca por su alto contenido en proteínas y minerales como el hierro, el zinc, el cobre, el potasio, el fósforo y el selenio. Además, es la mayor fuente de vitamina B12, A y D. Existen otros alimentos en donde está presente, como en los siguientes:

El maní tiene más de 100 mg por cada 100 g;

Las avellanas y las almendras, unos 70 mg;

Además, en el resto de frutos secos, como las semillas (girasol y sésamo), las legumbres y los cereales integrales también son fuentes importantes, así como la levadura de cerveza, setas y paltas.

Una categoría de fruto seco es considerada como la más poderosa para regular el nivel de glucosa en sangre (Fuente: Pexels)

Verduras de hoja verde y en hortalizas como acelgas, espinacas, coles y brócolis, tomate, boniatos, papa, zanahorias, puerros, ajos y cebollas. Entre las frutas destacan las bananas, manzanas, fresas, arándanos y frambuesas.

Asimismo, la biotina se puede incorporar a través de suplementos multivitamínicos, los cuales tienen como objetivo reducir el quiebre capilar y promover el crecimiento del cabello. Del mismo modo, cuando se aplica por medio de productos como champús, cremas o serums, reconstruye el cabello desde la raíz, nutriéndolo y proporcionando fuerza y elasticidad.

Es importante destacar que, antes de sumar un nuevo hábito a la rutina alimentaria o consumir un suplemento de manera regular, se debe consultar con un médico de confianza, para que apruebe o no esta práctica dependiendo de cada persona.

