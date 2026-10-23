Los expertos en nutrición aconsejan: después de los 50 años, este es el desayuno ideal para controlar el azúcar en sangre

La alimentación cumple un papel fundamental en el cuidado de la salud y, con el paso de los años, prestar atención a los alimentos que se consumen se vuelve especialmente importante. En este sentido, los especialistas destacan que el desayuno puede ser un gran aliado para mantener estables los niveles de azúcar en sangre, favorecer la energía durante el día y reducir el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades.

A partir de los 50 años, el organismo experimenta distintos cambios que pueden influir en el metabolismo, la composición corporal y la manera en que procesa los nutrientes. Por este motivo, los expertos recomiendan priorizar alimentos nutritivos, ricos en fibra y proteínas, que permitan comenzar la jornada de manera equilibrada.

Un desayuno equilibrado ayuda a mantener estable el azúcar en sangre Shutterstock

Uno de los errores más habituales es elegir desayunos compuestos principalmente por pan blanco, mermeladas y otros productos con azúcares añadidos. Estos alimentos, especialmente cuando se consumen sin acompañamiento de proteínas o fibra, pueden provocar aumentos rápidos de glucosa en sangre y favorecer que el hambre reaparezca poco tiempo después.

Cuál es el desayuno ideal después de los 50 años

Según explica la Asociación Diabetes Madrid, elegir alimentos ricos en fibra y combinar los carbohidratos con proteínas y grasas saludables puede contribuir a mantener más estables los niveles de glucosa en sangre. En este sentido, la entidad destaca la importancia de priorizar los cereales integrales frente a las harinas refinadas, ya que permiten una absorción más gradual del azúcar.

Teniendo en cuenta estas recomendaciones, una buena alternativa para comenzar el día es combinar tostadas integrales con pasta de maní sin azúcar agregada y yogur natural. Esta opción aporta fibra, proteínas y grasas saludables, nutrientes que ayudan a prolongar la sensación de saciedad y a evitar aumentos bruscos de glucosa en sangre.

Los expertos aconsejan combinar proteínas, fibra y grasas saludables (Foto: Freepik) Pavel Vladychenko vk.com/altern

Otra posibilidad es optar por una rebanada de pan integral o de masa madre acompañada de un huevo hervido. Esta combinación permite incorporar proteínas de buena calidad y carbohidratos que aportan energía. Además, se puede complementar con una porción de fruta fresca para sumar vitaminas, minerales y fibra.

Precisamente, la fibra es uno de los nutrientes más importantes para controlar los niveles de azúcar en sangre, ya que contribuye a que la glucosa se absorba de manera más lenta. Entre los alimentos que pueden incorporarse al desayuno se encuentran las frutillas, los arándanos, las semillas de chía y la avena.

En cuanto a las bebidas, se recomienda priorizar el agua y evitar aquellas que contienen grandes cantidades de azúcar agregada. El café con leche sin azúcar también puede formar parte de un desayuno equilibrado, tanto con leche de origen animal como con bebidas vegetales sin azúcar, según las preferencias de cada persona.

Qué otros hábitos recomiendan los especialistas

Además de prestar atención al desayuno, resulta importante mantener una alimentación variada durante el resto del día. Esto debido a que distribuir adecuadamente el consumo de proteínas y asegurar un aporte suficiente de calcio, vitamina D, magnesio y ácidos grasos omega-3 puede contribuir al mantenimiento de la salud muscular y ósea.

Después de los 50 años, es importante mantener una alimentación equilibrada drazen_zigic - drazen_zigic

Esto cobra especial relevancia porque, con el envejecimiento, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades como hipertensión, diabetes tipo 2, colesterol elevado y osteoporosis.

Sin embargo, la alimentación no es el único factor que influye en la prevención. Realizar actividad física regularmente, descansar lo suficiente y mantener controles médicos periódicos también son hábitos fundamentales para favorecer el bienestar y conservar una buena calidad de vida después de los 50 años.