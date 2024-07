Los juegos que potencian la memoria, según los especialistas

Escuchar

Muchos creen que todos los juegos que requieren la utilización de la mente son ideales para cuidar al cerebro del deterioro propio del paso del tiempo. La idea es estimular al organismo para evitar que este músculo pierda ejercitación y la memoria empiece a fallar. Estas actividades son eficaces, pero lo cierto es que no todas.

¿Qué actividades son ideales para fomentar la buena memoria? Distintos investigadores exploraron la función cerebral en la juventud y en la vejez para encontrar distintas maneras de contrarrestar sus efectos. Recientemente, un estudio descubrió una nueva estrategia para hacerlo que utiliza ciertos juegos digitales.

Los adultos mayores pueden utilizar rompecabezas para fortalecer su memoria Freepik

El juego de memoria para adultos que recomiendan los especialistas

Un grupo de científicos de la Universidad de York, Inglaterra, comprobaron que los dos juegos digitales son ideales para fomentar la memoria. Sus hallazgos fueron publicados en la revista Heliyon y acreditan que, para los más jóvenes, los juegos de estrategia son una opción ideal, mientras que los rompecabezas digitales son muy beneficiosos para los adultos.

Aunque muchas personas creen que el uso de dispositivos tecnológicos no es positivo para las personas, lo cierto es que en este caso se encontró que pueden tener un uso más que seguro y bueno para los usuarios.

Los juegos de estrategia son muy populares en los dispositivos de videojuegos. Existen casos muy conocidos, como el Among Us o Age Of Empires, en los que el juego se trata de un mundo real o fantasioso donde el personaje principal tiene que tomar decisiones de acuerdo a lo que las misiones requieren. De acuerdo a este estudio, son ideales para potenciar la memoria de los jóvenes.

Por otro lado, el rompecabezas es una actividad que invita a formar una figura o imagen mediante la colocación adecuada de piezas que encajan entre sí. Pueden ser de diferentes tipos, como los de piezas de madera o cartón que se ensamblan o, incluso, los digitales, que se resuelven en una pantalla mediante interacciones con el usuario. Estos últimos son los recomendados por los especialistas.

Los rompecabezas son muy utilizados para entretenerse en casa Shutterstock - Shutterstock

Los detalles del estudio que buscó entender a la memoria

En esta investigación, los especialistas estudiaron los datos de 482 participantes, la mayoría de ellos eran mujeres de entre 18 y 81 años. Las distintas muestras se dividieron en grupos creados a partir de la edad: los jóvenes y los adultos.

De acuerdo al sitio especializado Medical News Today (MNT), esta investigación mostró la siguiente información:

Los jóvenes expuestos a juegos de estrategia mostraron mayor capacidad de memoria en comparación a los que jugaban a los de acción.

expuestos a mostraron mayor capacidad de memoria en comparación a los que jugaban a los de acción. Los adultos mayores que jugaron a rompecabezas digitales mostraron una mejor capacidad de memoria en relación con otras personas mayores que habían sido expuestos a otro tipo de actividades, o que no habían jugado a nada.

que jugaron a mostraron una mejor capacidad de memoria en relación con otras personas mayores que habían sido expuestos a otro tipo de actividades, o que no habían jugado a nada. Incluso, los adultos que armaban rompecabezas digitales podían retener mejor la concentración.

El Dr. Joe Cutting, del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de York, principal investigador en este estudio, afirmó a MNT: “Los juegos de rompecabezas para personas mayores tenían esta sorprendente capacidad de apoyar las capacidades mentales hasta el punto de que los niveles de memoria y concentración eran los mismos que los de un joven de 20 años que no había jugado juegos de rompecabezas”.

