Los mejores trucos para eliminar los callos y las durezas de los pies

En los pies existen diferentes problemas que pueden afectar a la dermis, como la dureza y la aparición de callos, los cuales a largo plazo suelen transformarse en una incomodidad significativa, en particular para el andar. Esto le sucede a cualquier tipo de persona y en diferentes partes del año, aunque generalmente a causa de los zapatos apretados o porque se pasa demasiado tiempo de pie. En sintonía con ello, los expertos señalaron cuál es el truco definitivo para eliminarlos.

En primer lugar, la dureza y los callos se generan debido a la acumulación de células de piel muerta. El recambio de la dermis es un proceso natural que a todo el mundo le ocurre. En la mayoría de los casos aparece en los talones de los pies y entre los dedos. Algunos de los síntomas son la picazón, la tirantez e incluso dolor en la zona comprometida, según aclara el medio estadounidense especializado Medical News Today.

Cómo eliminar los callos y las durezas de forma sencilla y efectiva (Fuente: Podoactiva)

Esta manifestación no es perjudicial, pero sí molesta, en particular cuando la temperatura ambiente es alta. En estos casos los dermatólogos aconsejan cremas humectantes, baños especiales y exfoliación. No obstante, hay otros que señalaron un método efectivo y sencillo de aplicar que escapa a estas sugerencias.

El truco definitivo para eliminar la dureza y los callos de los pies

Algunos de los trucos caseros y de bajo costo para resolver la dureza de los pies y los callos se deben aplicar bajo suma responsabilidad y precaución. Ante cualquier duda, se recomienda consultar a un médico de confianza o recurrir a un podólogo.

Remojá los pies o las manos

El siguiente método es muy popular y se considera como el más efectivo de todos: se trata de remojar los pies o las manos [en estas últimas también aparecen callos] en agua tibia, preferentemente con sal. De esta manera, la dermis se ablandará y será más fácil remover las células muertas que se acumularon. Para este procedimiento, pasá una piedra pómez que te ayudará a retirar por completo todos los restos. [Si sufrís dolor en la zona afectada, reemplazá la piedra por una toalla].

Remojá los pies en agua tibia y luego remové las durezas con una piedra pómez (Fuente: Pexels)

Limá el callo

Con la utilización de la piedra pómez o una lima, frotá la zona donde apareció la dureza, la misma debe estar seca. Sin embargo, la Academia Estadounidense de Dermatología (AAD, por sus siglas en inglés) advirtió que esto podría traer problemas a posteriori, ya que si se hace de manera brusca, podría lastimar la piel y provocar sangrado.

Aplicá crema humectante particular

Sobre el talón o las manos con callo y durezas, poné crema humectante que esté compuesta de ácido salicílico, lactado de amonio o urea. Esto contribuirá a que se ablande la piel de forma gradual.

Utilizá un calzado cómodo

Una de las recomendaciones más importantes es la de utilizar calzado y medias cómodas, ya que este es el primer factor que genera a largo plazo el desarrollo de callos y durezas. Por ende, elegí algo que sea cómodo, que no provoque una mayor transpiración del pie. Además, es sugerente remarcar que deberías descansar durante el día si pasás demasiado tiempo de pie e incluso, liberás los mismos para que respiren aire fresco y se ventile la dermis.

