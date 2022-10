Medicina preventiva: claves para cuidar la piel y evitar problemas de salud

La piel es el órgano de las sensaciones: almacena agua, grasa y produce vitamina D cuando se expone al sol. Es tan importante que gracias a su estado se pueden observar signos de distintas enfermedades de otras partes del organismo y los cambios en la misma pueden servir de diagnóstico para detectar condiciones médicas.

En la actualidad, el cáncer de piel es el tipo de cáncer más común con 1 de cada 3 casos y a diferencia de otros, el 90% de los casos tiene mayor posibilidad de ser tratado si se diagnostica a tiempo. Según un estudio realizado por Skin Cancer Foundation, una organización enfocada en la prevención del cáncer de piel, en la última década la cantidad de nuevos casos de melanoma invasivo diagnosticados anualmente aumentó en un 31%.

Prevención del cáncer de piel

Hoy en día hay más información sobre los cuidados para proteger la dermis, pero todavía siguen existiendo varios mitos que rodean la causa y otros que no son conocidos popularmente. Por eso, la médica dermatóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), Monica Maniotti Riggs, responde y da a conocer toda la información clave que hay que tener en cuenta para cuidarse del sol.

¿Cómo saber qué lunares son peligrosos?

Según la doctora, los lunares benignos tienen que ser simétricos con los bordes bien redondeados y un solo tono de color. “Si ves un lunar que es asimétrico, con bordes irregulares y distintos colores o tonos de color hay que hacer consulta con un dermatólogo urgente”, enfatiza Maniotti Riggs.

Además, cuenta la médica dermatóloga que solamente un 1% de las personas nacen con lunares y el resto se adquieren a partir de los 3 o 4 años y van aumentando en cantidad hasta llegar a los 40 años. A partir de esa edad empiezan a disminuir y si sale uno nuevo debería ser un signo de alerta. Como referencia, Maniotti Riggs recomienda seguir el método ABCDE para verificar el estado de la piel.

¿Es cierto que se genera daño en la piel con la exposición al sol?

Hay que usar protector solar en espacios cubiertos cerca de una ventana con exposición al sol. Otro lugar donde hay que cuidarse es en el auto ya que entra mucho sol a través de las ventanillas y los rayos UVA generan fotoenvejecimiento y radicales libres y a través de estos se forma el cáncer de piel.

“Tomar sol o exponerse de cualquier manera pasiva a los rayos solares puede generar eritema, (que se ponga la piel de color rojo), una quemadura de primer grado que se desencadena a veces con ampollas, fiebre y dolor de cabeza. Hacer actividad física al aire libre también es exposición solar y pone en riesgo de cáncer de piel”, aclara Maniotti Riggs.

¿Existen síntomas de cáncer de piel que no se den en los lunares?

Si la piel sangra o pica es una pauta de alarma para acudir al médico. “Si tenés una lastimadura hace más de un mes y ves que no se cura -porque el cáncer de piel no melanoma aparece como una cascarita o una lesión medio rojita que no cicatriza- hay que consultar también porque estos son otros signos de la enfermedad”, añade la profesional.

¿Cualquier persona puede prevenir el cáncer de piel?

Explica la Dra. Maniotti Riggs que existen factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos en la enfermedad. Los intrínsecos no son modificables y tienen que ver con el tipo de piel que cada persona tiene, por ejemplo pieles claras, muchos lunares, con formas diferentes, historia personal o familiar de cáncer de piel. Estos casos tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad. Por otra parte están los modificables que son aquellos en los que se puede actuar como: evitar la exposición constante al sol, no hacer uso de camas solares y tener antecedentes de quemaduras solares en la infancia y adolescencia.