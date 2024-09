Qué le pasa al cuerpo si se toman bebidas azucaradas todos los días y sin límite

Escuchar

La ingesta habitual de bebidas gaseosas con alto contenido de azúcar es una práctica común en la vida cotidiana de muchas personas, pero las consecuencias de este hábito son más complejas de lo que parecen. Un simple vaso de estos líquidos desencadena una serie de reacciones químicas en el organismo desde el primer trago, cuyos efectos a menudo pasan desapercibidos pero son cruciales para entender los impactos a largo plazo en la salud.

Una de las respuestas inmediatas en el cuerpo tras el consumo de bebidas azucaradas es el rápido aumento en los niveles de glucosa en sangre. Este incremento estimula al páncreas a liberar insulina, que busca equilibrar los niveles de azúcar. A su vez, el hígado transforma el exceso de glucosa en grasa, un proceso que, si se repite con frecuencia, puede contribuir al desarrollo de obesidad y hígado graso, especialmente en personas con un estilo de vida sedentario que no queman esta energía adicional.

Además, la presencia de cafeína en muchas gaseosas añade otro nivel de influencia en el sistema neurológico. Esta sustancia actúa como un estimulante al bloquear los receptores de adenosina en el cerebro, lo que evita la sensación de fatiga y genera un estado de alerta temporal. Según un estudio en el Journal of Caffeine Research, el consumo regular de cafeína puede inducir dependencia y crear un ciclo donde el individuo necesita consumirla continuamente para mantener niveles normales de energía y concentración.

La producción de dopamina también juega un papel relevante cuando se consumen bebidas azucaradas. El cuerpo incrementa la liberación de este neurotransmisor, asociado con la sensación de placer, similar a los efectos producidos por sustancias adictivas. Este proceso, destacado en un informe de Behavioural Pharmacology, no solo proporciona placer momentáneo sino que también refuerza el hábito de consumo.

A largo plazo, el consumo frecuente de bebidas azucaradas se asocia con una serie de efectos negativos en la salud. Un estudio en The American Journal of Clinical Nutrition revela que el consumo diario de estas bebidas incrementa significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, problemas renales y hepáticos, obesidad y caries. En particular sobre la diabetes tipo 2, los científicos indican que las personas que consumen una o más bebidas azucaradas al día tienen un 26% más probabilidades de desarrollarla en comparación con aquellas que rara vez las consumen.

Finalmente, otro factor crítico que afecta la salud a largo plazo es el impacto en la salud ósea. El ácido fosfórico, común en las gaseosas, puede interferir con la absorción de minerales esenciales como el calcio, el magnesio y el zinc. Un artículo en Sage Journals sugiere que esto puede aumentar el riesgo de desmineralización ósea y conducir potencialmente a la osteoporosis. Además, las propiedades diuréticas de la cafeína aceleran la pérdida de estos minerales esenciales a través de la orina, lo que exacerba el desequilibrio nutricional y subraya la importancia de moderar el consumo de estas bebidas populares pero potencialmente perjudiciales.

Cuáles son algunas alternativas más saludables

Sobre las cantidades sugeridas, un estudio de la American Heart Association indica que la ingesta de estos compuestos no debería exceder el 10% del total de calorías diarias para prevenir problemas de salud. No obstante, una sola lata de gaseosa puede contener hasta 37 gramos de azúcar, lo que alcanza casi el 150% de la recomendación diaria para mujeres y el 100% para hombres, según la Asociación Americana del Corazón (AHA).

Ante esta realidad y la creciente preocupación por los efectos adversos de las bebidas azucaradas, es crucial buscar alternativas más saludables que satisfagan la sed sin comprometer la salud. El trabajo “Water, Hydration and Health” (“Agua, hidratación y salud”), ofrece varias opciones refrescantes y nutritivas que reducen el consumo de azúcar y ofrecen beneficios nutricionales adicionales que pueden integrarse en la rutina diaria.

Agua mineral: Una opción refrescante que aporta minerales esenciales sin azúcares añadidos. Además, su consumo favorece la hidratación adecuada del organismo.

Una opción refrescante que aporta minerales esenciales sin azúcares añadidos. Además, Infusiones de hierbas: Bebidas calientes o frías elaboradas con hierbas como menta, manzanilla o jengibre, que ofrecen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias , sin azúcar.

Bebidas calientes o frías elaboradas con hierbas como menta, manzanilla o jengibre, , sin azúcar. Jugos naturales: Preparados a partir de frutas frescas, sin azúcares añadidos. Se recomienda optar por aquellos que contengan pulpa para aprovechar la fibra, lo que ayuda a regular el azúcar en sangre.

Preparados a partir de frutas frescas, sin azúcares añadidos. Se recomienda optar por aquellos que contengan pulpa para aprovechar la fibra, Bebidas a base de agua de coco: El coco contiene electrolitos naturales y puede ser una alternativa sabrosa y nutritiva , ideal para rehidratarse después del ejercicio.

El coco contiene electrolitos naturales , ideal para rehidratarse después del ejercicio. Tés fríos sin azúcar: Elaborados con té verde, negro o de hierbas, pueden ser refrescantes y aportan antioxidantes, sin las calorías extra de las gaseosas.

