Qué pasa cuando usamos demasiado aceite de oliva, un ingrediente clave de la dieta mediterránea

Escuchar

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) es ampliamente reconocido por sus beneficios para la salud, especialmente dentro del contexto de la dieta mediterránea. Durante años, estudios vincularon el consumo de este aceite con una reducción en el riesgo de enfermedades como hipertensión, colesterol alto y diabetes tipo 2, así como con la prevención de problemas graves como enfermedades cardiovasculares y Alzheimer.

Sin embargo, un reciente estudio publicado en el Journal of the American Heart Association revela que el nivel de consumo de AOVE podría influir directamente en los beneficios que ofrece. En este análisis, investigadores de la Universidad de Florida estudiaron cómo diferentes cantidades afectaban los niveles de colesterol y otros marcadores metabólicos en personas con alto riesgo de enfermedad cardiovascular.

Un reciente estudio demostró cómo el consumo de diferentes cantidades de aceite de oliva extra virgen afectan los niveles de colesterol y otros marcadores metabólicos en personas con alto riesgo de enfermedad cardiovascular

¿Más aceite de oliva, mejores resultados?

Para este estudio, los investigadores reclutaron a 40 adultos de entre 18 y 79 años, quienes siguieron una dieta basada en vegetales durante cuatro semanas. Los participantes fueron divididos en dos grupos: uno que consumía cuatro cucharadas de aceite de oliva al día, y otro que consumía menos de una cucharadita diaria. Los resultados fueron sorprendentes.

Ambos grupos mostraron una reducción significativa en los niveles de colesterol LDL (conocido como colesterol “malo”). Sin embargo, el grupo que consumía menores cantidades experimentó reducciones mayores no solo en LDL, sino también en colesterol total, colesterol HDL (el “bueno”), apolipoproteína B y glucosa en sangre.

De acuerdo con Medical News Today, estos hallazgos indican que, aunque el AOVE es saludable, más no siempre significa mejor. De hecho, consumirlo en exceso podría desplazar otros alimentos beneficiosos en la dieta, como aquellos ricos en fibra o proteínas, lo que podría contrarrestar algunos de los beneficios para la salud.

Jennifer Wong, cardióloga y directora médica de Cardiología no invasiva en el Memorial Care Heart and Vascular Institute, apoya esta conclusión, señalando que una dieta baja en grasas, incluso las saludables como las del AOVE, tiende a ofrecer mejores perfiles metabólicos.

¿Cuánto aceite de oliva es recomendable?

La nutricionista Monique Richard enfatiza la importancia de medir las cantidades de aceite de oliva extra virgen (Aove) que se consume. Una cucharada de este aceite contiene alrededor de 120 calorías y 14 gramos de grasa, lo que puede acumularse rápidamente si no se tiene cuidado.

Determinar la cantidad ideal de AOVE en una dieta puede variar según las necesidades individuales, pero en general, se recomienda que las grasas representen entre 450 y 540 calorías diarias en una dieta de 1500 a 1800 calorías. Esto se traduce en aproximadamente 50 a 60 gramos de grasa al día, teniendo en cuenta todas las fuentes de grasa en la dieta.

Monique Richard, nutricionista dietista registrada, enfatiza la importancia de medir las cantidades de aceite de oliva extra virgen que se consume

Para evitar consumir más de lo necesario, Richard sugiere prestar atención a preguntas como: “¿Mido la cantidad de aceite de oliva que uso al cocinar?”, “¿Estoy consciente de otras fuentes de AOVE en mi dieta, como aderezos o salsas?” Este tipo de reflexión puede ser útil para mantener un consumo equilibrado y saludable.

“Ser meticulosos con la medición de las cantidades y el cálculo de los gramos de grasa no es necesario para la mayoría de las personas y, de hecho, no se recomienda, ya que no queremos volvernos obsesivos ni agobiados por reglas y cantidades arbitrarias”, concluyó la nutricionista.

El estudio de la Universidad de Florida refuerza la idea de que, aunque el Aove es una parte fundamental de una dieta saludable, su consumo debe ser moderado. Más allá de los beneficios que ofrece, es clave mantener un equilibrio y considerar el impacto de la cantidad de grasa en la dieta en general.

LA NACION