Un estudio científico reveló la relación entre la ansiedad y la deficiencia de un nutriente clave para la memoria

Un reciente estudio científico elaborado por especialistas de la UC Davis Health, en los Estados Unidos, arrojó luz sobre los mecanismos biológicos que subyacen a los trastornos de ansiedad. La investigación, publicada en la revista Molecular Psychiatry del grupo Nature, identificó una conexión directa entre este padecimiento y la disminución de la colina, un nutriente esencial para el funcionamiento cerebral y la memoria.

El cerebro tiene varios puntos de inflexión a lo largo de los años Monty Rakusen/Getty

El equipo de trabajo examinó 25 estudios previos para comparar los niveles de diversos neurometabolitos, es decir, sustancias químicas que el cerebro genera durante su metabolismo, en un grupo compuesto por 712 personas. De este total, 370 participantes padecían trastornos de ansiedad, mientras que los 342 restantes no presentaban esta condición.

Los resultados del análisis estadístico indican que, en el grupo de personas ansiosas, la presencia de colina disminuyó aproximadamente un 8% en comparación con el grupo de control. Los expertos señalaron que esta sustancia cumple roles fundamentales para la salud humana, ya que participa activamente en el mantenimiento de las membranas celulares, el control muscular, el estado de ánimo y, especialmente, el almacenamiento de recuerdos.

Por su parte, la reducción observada resultó más notoria en la corteza prefrontal, una zona anatómica cerebral que regula funciones cognitivas superiores como la toma de decisiones, el pensamiento complejo y la gestión de las emociones. Al respecto, el coautor del trabajo, Jason Smucny, sostuvo: “Este es el primer metaanálisis que muestra un patrón químico cerebral en los trastornos de ansiedad”.

Los expertos señalaron que esta sustancia cumple roles fundamentales para la salud humana, ya que participa activamente en el mantenimiento de las membranas celulares, el control muscular, el estado de ánimo y, especialmente, el almacenamiento de recuerdos Freepik

Según el especialista, el hallazgo sugiere que ciertos enfoques terapéuticos basados en la nutrición, como la suplementación específica de colina, podrían colaborar en la restauración de la química cerebral y optimizar la recuperación de los pacientes. Richard Maddock, autor principal de la investigación, destacó la relevancia del problema al recordar que los trastornos de ansiedad representan la enfermedad mental más frecuente en Estados Unidos, con una incidencia que alcanza al 30% de la población adulta.

Maddock enfatizó que estas condiciones suelen ser debilitantes y lamentó que muchas personas carezcan de un tratamiento adecuado. El origen de este metaanálisis amplio se remonta a un trabajo previo del mismo autor, donde observó niveles reducidos de colina en pacientes diagnosticados con trastorno de pánico.

A pesar de que Maddock esperaba hallar esta tendencia, reconoció que la magnitud y la consistencia de los datos lo sorprendieron. El investigador evaluó que, aunque una baja del 8% pueda parecer un dato menor en términos generales, resultó significativa para la compleja arquitectura del cerebro.

“Este es el primer metaanálisis que muestra un patrón químico cerebral en los trastornos de ansiedad", explicaron los investigadores Science Photo Library

A su vez, los científicos plantean la hipótesis de que la respuesta de lucha o huida, característica de los cuadros de ansiedad, incrementaría la demanda metabólica de colina en el sistema nervioso central. No obstante, el equipo mantiene la prudencia respecto a las aplicaciones inmediatas de estos resultados. “Aún no sabemos si aumentar la ingesta de colina en la dieta ayudará a reducir la ansiedad. Se necesita más investigación”, advirtió Maddock, quien al mismo tiempo subrayó la importancia de mantener una dieta equilibrada para asegurar tanto el bienestar físico como la salud mental. Este avance marca un precedente sobre cómo la química interna responde ante el estrés crónico.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA