CyberMonday con Club LA NACION: seis descuentos para aprovechar al máximo
Una serie de beneficios acumulables para comprar más y gastar menos
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El CyberMonday es el momento del año en que las grandes marcas concentran sus mejores descuentos online, y los socios de Club LA NACION tienen una ventaja extra: beneficios acumulables que potencian aún más las promociones del evento. Desde productos de belleza y textiles para el hogar hasta moda infantil, indumentaria deportiva y valijas, estas seis propuestas están pensadas para que cada compra rinda más.
Beauty Web
- Sitio web: www.beautyweb.com.ar
- Beneficio: 5% en compra online adicional sobre las promociones durante el evento
- El dato: ofrecen también sets, recargas de producto y beauty tools
Beauty Web es una tienda online especializada en belleza y cuidado personal que reúne sus propias marcas de cosmética, skincare, cuidado capilar y fragancias en un solo sitio. Su catálogo está organizado por necesidad y por tipo de piel, lo que facilita armar una rutina completa sin salir de la plataforma. Cuentan con envío a todo el país y cuotas sin interés.
Arredo
- Sitio web: www.arredo.com.ar
- Beneficio: 10% en compra online adicional sobre las promociones durante el evento
- El dato: parte de su línea de bazar incorpora piezas de cerámica de Los Naranjos, una fundación que enseña el oficio a jóvenes en situación de vulnerabilidad
Arredo es una cadena especializada en ropa de cama, toallas y decoración para el hogar cuya propuesta combina diseño, calidad textil y opciones de decoración para dormitorio, baño y living, con colecciones que se renuevan por temporada. Una buena oportunidad para renovar el hogar con la combinación perfecta entre básicos y tendencia.
Wanama Kids
- Sitio web: www.wanamakids.com
- Beneficio: 10% en compra online adicional sobre las promociones durante el evento
- El dato: las colecciones para niños, niñas y bebés replican el estilo y los colores de la marca madre
Wanama Kids lleva la identidad de Wanama al alcance de los más chicos, con prendas para niños, niñas y bebés organizadas en líneas como Sporty y colecciones por temporada. La tienda online ofrece envíos en 24 horas dentro de CABA, un primer cambio gratis y cuotas sin interés, lo que la convierte en una opción cómoda para renovar el guardarropa infantil durante el evento.
Las Margaritas
- Sitio web: www.lasmargaritas.com.ar
- Beneficio: 20% para socios BLACK y 15% para Premium en compra online adicional sobre las promociones durante el evento
- El dato: es líder en productos de belleza profesional y trabaja con marcas de referencia como Babyliss Pro, Wahl, JRL, Lakme y Meliné
Las Margaritas es una tienda especializada en belleza profesional con una propuesta que va desde el cuidado del cabello y las uñas hasta el skincare y los accesorios electrónicos. Su catálogo incluye secadores, planchas, rizadores, cortadoras, esmaltes semipermanentes y tratamientos de marcas reconocidas en el mundo de la estética. Es ideal para quienes buscan equiparse con productos de nivel profesional.
Puma
- Sitio web: ar.puma.com
- Beneficio: 30% en compra online adicional sobre las promociones durante el evento
- El dato: la marca fue fundada en 1948 por Rudolf Dassler, el hermano de Adi Dassler, el creador de Adidas, luego de que los dos dividieran la empresa familiar
Con más de siete décadas de historia, Puma es una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo y combina rendimiento, diseño y cultura pop en cada colección. Su tienda online ofrece indumentaria, calzado y accesorios para mujeres, hombres y niños, con líneas específicas para running, fútbol y básquet, además de colecciones de lifestyle y colaboraciones con referentes de la cultura.
Samsonite
- Sitio web: www.samsonite.com.ar
- Beneficio: 15% para socios BLACK y 10% para Premium en compra online adicional sobre las promociones durante el evento
- El dato: la marca introdujo la primera valija de policarbonato rígido en la década del 70
Samsonite es la marca de equipaje más reconocida del mundo, con un catálogo que incluye valijas rígidas y blandas, mochilas, bolsos de viaje y accesorios, en distintos tamaños y sistemas de ruedas. Su propuesta combina materiales de alta resistencia, cierres de seguridad y diseños funcionales pensados para todo tipo de viajero, desde el fin de semana hasta el trayecto de larga distancia.
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Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
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