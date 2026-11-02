CyberMonday con Club LA NACION: seis descuentos para aprovechar al máximo

El CyberMonday es el momento del año en que las grandes marcas concentran sus mejores descuentos online, y los socios de Club LA NACION tienen una ventaja extra: beneficios acumulables que potencian aún más las promociones del evento. Desde productos de belleza y textiles para el hogar hasta moda infantil, indumentaria deportiva y valijas, estas seis propuestas están pensadas para que cada compra rinda más.

Beauty Web

Los productos de ACF by Dadatina son unos de los más pedidos de la plataforma

Beauty Web es una tienda online especializada en belleza y cuidado personal que reúne sus propias marcas de cosmética, skincare, cuidado capilar y fragancias en un solo sitio. Su catálogo está organizado por necesidad y por tipo de piel, lo que facilita armar una rutina completa sin salir de la plataforma. Cuentan con envío a todo el país y cuotas sin interés.

Arredo

¿Tiempo de renovar el baño? Arredo tiene los mejores complementos.

Sitio web: www.arredo.com.ar

Beneficio: 10% en compra online adicional sobre las promociones durante el evento

El dato: parte de su línea de bazar incorpora piezas de cerámica de Los Naranjos, una fundación que enseña el oficio a jóvenes en situación de vulnerabilidad

Arredo es una cadena especializada en ropa de cama, toallas y decoración para el hogar cuya propuesta combina diseño, calidad textil y opciones de decoración para dormitorio, baño y living, con colecciones que se renuevan por temporada. Una buena oportunidad para renovar el hogar con la combinación perfecta entre básicos y tendencia.

Wanama Kids

Wanama Kids propone ropa para chicos con onda y estilo

Sitio web: www.wanamakids.com

Beneficio: 10% en compra online adicional sobre las promociones durante el evento

El dato: las colecciones para niños, niñas y bebés replican el estilo y los colores de la marca madre

Wanama Kids lleva la identidad de Wanama al alcance de los más chicos, con prendas para niños, niñas y bebés organizadas en líneas como Sporty y colecciones por temporada. La tienda online ofrece envíos en 24 horas dentro de CABA, un primer cambio gratis y cuotas sin interés, lo que la convierte en una opción cómoda para renovar el guardarropa infantil durante el evento.

Las Margaritas

En Las Margaritas es posible conseguir productos de belleza profesionales para usar en casa

Las Margaritas es una tienda especializada en belleza profesional con una propuesta que va desde el cuidado del cabello y las uñas hasta el skincare y los accesorios electrónicos. Su catálogo incluye secadores, planchas, rizadores, cortadoras, esmaltes semipermanentes y tratamientos de marcas reconocidas en el mundo de la estética. Es ideal para quienes buscan equiparse con productos de nivel profesional.

Puma

Para correr, entrenar y hacer deporte, pero también para disfrutar del ocio: la propuesta de Puma acompaña en todo momento

Sitio web: ar.puma.com

Beneficio: 30% en compra online adicional sobre las promociones durante el evento

El dato: la marca fue fundada en 1948 por Rudolf Dassler, el hermano de Adi Dassler, el creador de Adidas, luego de que los dos dividieran la empresa familiar

Con más de siete décadas de historia, Puma es una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo y combina rendimiento, diseño y cultura pop en cada colección. Su tienda online ofrece indumentaria, calzado y accesorios para mujeres, hombres y niños, con líneas específicas para running, fútbol y básquet, además de colecciones de lifestyle y colaboraciones con referentes de la cultura.

Samsonite

Las mochilas de Samsonite potencian la aventura

Samsonite es la marca de equipaje más reconocida del mundo, con un catálogo que incluye valijas rígidas y blandas, mochilas, bolsos de viaje y accesorios, en distintos tamaños y sistemas de ruedas. Su propuesta combina materiales de alta resistencia, cierres de seguridad y diseños funcionales pensados para todo tipo de viajero, desde el fin de semana hasta el trayecto de larga distancia.

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Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.