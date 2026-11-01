José Luis Ochoa, argentino en Italia: “Allá pasa una moto y enseguida guardás el celular; acá al principio traés ese miedo, pero después desaparece”

Italia representa un destino frecuente para miles de argentinos que buscan nuevos horizontes laborales y personales. José Luis Ochoa, conocido en Instagram como Lucho, ilustra este fenómeno desde Acquappesa, un pequeño pueblo costero de la provincia de Cosenza, en la región de Calabria. Tras tres años de residencia, el creador de contenido expone que el bienestar económico resulta posible incluso en las zonas del sur italiano, tradicionalmente catalogadas como menos favorecidas en comparación con el norte del país.

José Luis Ochoa arribó a Italia en 2023 donde tuvo diferentes trabajos, desde mozo hasta en un hotel (Fuente: Gentileza)

El eje central de su experiencia reside en la gestión financiera. Lucho detalla un esquema de gastos mensuales que permite sostener una vida estable. “Con 300 euros de alquiler, 200 de gastos y 100 semanales de supermercado podés vivir, comer bien y ahorrar”, asegura el argentino ante la consulta de este medio. El creador de contenidos precisa que, en esa zona, ningún empleo paga menos de 1100 o 1200 euros mensuales, una cifra que contrasta con el panorama inflacionario argentino. Esta estabilidad le permite sostener un monoambiente a estrenar y cubrir las necesidades básicas de su grupo familiar con mayor previsibilidad.

La decisión de emigrar ocurrió en 2023, luego de un viaje exploratorio de tres meses en la región de Le Marche. Anteriormente, Ochoa desempeñó tareas como supervisor en Volkswagen y trabajó en una confitería marplatense. Tras observar las diferencias en la calidad de vida y la seguridad ciudadana, tomó la determinación de establecerse en Europa. “Dejé mi laburo y vine solo. No sabía hablar italiano y tenía tres hijos. Me vine primero con mi hija más grande para que haga la experiencia. Finalmente, mis tres hijos se terminaron viniendo”, relató el protagonista sobre el inicio de su proceso migratorio.

La seguridad fue un factor determinante en su elección. Ochoa compara la cotidianeidad argentina con la tranquilidad de su entorno actual. “En Argentina pasa una moto y enseguida ponés atención o guardás el celular. Acá al principio traés ese miedo, pero con el tiempo empieza a desaparecer”, explica. Este entorno, según manifiesta el creador digital, influye de manera directa en el crecimiento de sus hijos y en su propia tranquilidad como padre. Además, destacó la calidez de los habitantes del sur italiano y la disposición de sus compañeros de trabajo para facilitar su adaptación con el idioma.

Así es el departamento donde vive Lucho y que compartió con sus seguidores - @sonolucho

No obstante, la realidad migratoria presenta desafíos específicos en la actualidad. Lucho advierte sobre los cambios legislativos, como la Ley Tajani, que restringe la obtención de la ciudadanía por derecho de sangre. “Hoy ya es difícil venir solo a hacer la temporada. El error gravísimo hoy es venir sin documentos. Con el cambio de la ley de ciudadanía se redujo el margen”, señala. A esto se suma la barrera idiomática, a la que considera un pilar esencial para la integración emocional y social en un país donde las dinámicas laborales varían según cada región.

Sobre las diferencias salariales dentro del territorio italiano, el argentino aclara que, aunque en el norte los sueldos rondan los 2500 euros, el costo de los alquileres también se eleva hasta los 1300 euros, lo cual equilibra las finanzas según el área geográfica. Por eso, subraya la importancia de estudiar cada destino antes de emprender el viaje. “El que tenga la posibilidad de hacer la experiencia, que la haga. El movimiento siempre permite crecer, pero siempre con papeles y documentos”, concluye el creador, quien ahora utiliza sus redes sociales para asesorar a otros ciudadanos interesados en radicarse en Europa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA, en base a un artículo de Emiliano Pettovello.