Dan Buettner, experto en longevidad: “Las personas que más viven no hacen ejercicio, se mueven de forma natural”

A medida que crece el interés por alcanzar una longevidad saludable, también aumentan las preguntas sobre qué hábitos pueden ayudar a vivir más y mejor. Aunque muchas personas creen que la clave está en pasar más horas en el gimnasio, el experto en longevidad Dan Buettner sostiene que el verdadero secreto se encuentra en los movimientos cotidianos.

Dan Buettner es un investigador, escritor y divulgador estadounidense reconocido por popularizar el concepto de las “Zonas Azules”, las regiones del mundo donde se concentra la mayor cantidad de personas centenarias con buena calidad de vida. A partir de años de investigación sobre los hábitos de estas comunidades, sostiene que la longevidad está más relacionada con el entorno y las costumbres diarias que con las rutinas estrictas de ejercicio o las dietas.

El experto sostiene que el movimiento natural es una de las claves para vivir más años Freepik

En un artículo publicado por Runner’s World, en el que se analizan sus investigaciones sobre longevidad, se destaca una de sus principales conclusiones: “Las personas que más años viven en el mundo no adoptan conscientemente una rutina saludable. Simplemente viven sus vidas. La longevidad es mucho mejor si se consigue de forma natural que si se persigue. A largo plazo, se trata de cambiar el entorno. La verdadera clave es que nuestro entorno esté configurado de tal manera que las decisiones inconscientes sean mejores”.

Ni gimnasio ni rutinas extremas: el hábito que ayuda a vivir más años

Según explicó el experto, las personas que alcanzan edades más avanzadas no suelen seguir rutinas de entrenamiento estructuradas, sino que incorporan el movimiento a su vida cotidiana. “La gente que más vive se mueve de forma natural. No hace ejercicio, pero vive en entornos en los que cada desplazamiento supone un paseo, tiene jardines en la parte trasera de sus casas y no dispone de comodidades mecánicas. Da el equivalente a entre 10.000 y 12.000 pasos al día sin darse cuenta”, señaló.

Caminar: la rutina diaria que Dan Buettner recomienda para sumar años de vida Getty Images

Por ese motivo, sus dos actividades físicas favoritas son caminar y la jardinería. Según detalló, una caminata diaria aporta una gran parte de los beneficios asociados a los entrenamientos de resistencia más intensos, mientras que cuidar un jardín permite mantenerse activo mediante movimientos como agacharse, estirarse o levantar objetos, además de ayudar a reducir el estrés y favorecer el contacto con alimentos frescos y saludables.

Así, aunque practicar running u otro deporte puede ser una excelente opción para quienes lo disfrutan, no es la única forma de mantenerse en movimiento. Caminar más, cultivar un huerto o realizar tareas de jardinería son alternativas simples y accesibles que permiten incorporar actividad física de manera natural en la rutina diaria y, según el especialista, pueden contribuir a una vida más larga y saludable.