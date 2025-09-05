De 3000 a 70.000 dólares. Cómo son las carteras de lujo que usan los jugadores de la Selección Argentina

Fuera de la cancha, los campeones del mundo también imponen su estilo
- 5 minutos de lectura'
Con la llegada de los jugadores de la Selección al país para el cruce con Venezuela, rumbo al Mundial de los Estados Unidos, quedó claro imponen su estilo. El look de Lionel Messi realzado con un “Birkin” dio que hablar y fue noticia en todos los medios. Pero la elección del capitán de la selección confirma un cambio de época: atrás quedó la costumbre de llevar botineros y bolsos deportivos, ahora las carteras de lujo son un infaltable del guardarropa masculino, un símbolo de status. Y los campeones del mundo lo saben (y lo muestran): sus bolsos son verdaderos objetos de deseo, algunos tan exclusivos que pueden costar lo mismo que un auto. ¿Qué modelos eligieron y cuánto salen estas piezas?
Lionel Messi llegó al país con un look total black: pantalón amplio, camisa y una chaqueta a juego, con las infaltables Adidas negras con las tres tiras blancas. Un conjunto descontracturado pero elegante, que rápidamente se volvió viral en redes.
Pero el detalle que más llamó la atención fue el lujoso bolso que acompañaba su outfit: un Hermès HAC Birkin Cargo edición limitada, confeccionado en lona y cuero, una pieza codiciada dentro del universo fashionista. Su precio original rondaba los 25.000 dólares, aunque ya no se consigue en tiendas oficiales: en el circuito de reventa, gracias a su rareza y prestigio, puede alcanzar valores cercanos a los 70.000 dólares.
Otro que marcó tendencia fue Leandro Paredes. El mediocampista de Boca Juniors eligió un look que equilibra comodidad y el lujo silencioso: un buzo amplio en color taupe sobre una remera blanca básica. Sumó jean recto, ligeramente baggy, con el icónico anagrama de Loewe bordado en las rodillas. Completó el conjunto con zapatillas blancas minimalistas, que refuerzan la idea de un estilo casual, sin excesos.
Al igual que Messi, el verdadero protagonista del look fue el Hermès Birkin negro. Pero como en moda, los detalles son los que marcan la diferencia y Paredes lo entendió bien, sumó a su outfit un simpático detalle que cambió todo el estilo. Del asa del bolso cuelga un Labubu, el muñeco de orejas puntiagudas y sonrisa traviesa que se convirtió en fetiche de la cultura pop. Este charm, parte de la ola ugly-cute (ese encanto raro que mezcla lo feo con lo adorable), suaviza la solemnidad del Birkin aportándole frescura y humor.
Rodrigo De Paul también dejó su huella de estilo. El jugador del Inter Miami eligió un conjunto deportivo retro de Adidas. Una campera holgada y un pantalón de caída amplia todo de color negro que contrastó con un detalle clave: un bolso multicolor que, según distintos medios, algunos atribuyen a Louis Vuitton y otros a Goyard.
Si bien explotó en esta convocatoria, la tendencia no es nueva entre los jugadores de la selección argentina. En una convocatoria anterior, Lautaro Martínez ya había sorprendido con una Keepall Bandoulière 50 de Louis Vuitton, en un elegante celeste, a tono con los colores de la selección. Se trata de un bolso icónico de la marca. En el sitio oficial de Louis Vuitton, en Estados Unidos, la versión “Monogram Shadow embossed calf leather”, color celeste (Sky Blue) tiene un precio de $4050 dólares.
Alejandro Garnacho, uno de los grandes fashionistas del equipo, tiene su propia colección de carteras. Hace un par de meses, de gira con Manchester United por Tokio, posó con una remera oversize estampada, short oscuro, zapatillas negras y una coqueta Dior Daily Messenger Bag, el detalle de lujo que marcó la diferencia.
Dior Daily Messenger Bag debutó en la colección de otoño 2025 y, según el sitio web de “la maison”, “resume bien la idea de elegancia práctica”. Confeccionada en cuero negro con el clásico motivo Dior en relieve y se cierra con una solapa que lleva la hebilla “CD”. Por dentro es amplia y funcional, con varios bolsillos y se puede usar tanto al hombro como cruzada gracias a su correa ajustable. Fabricada en Italia, se vende a unos 3300 dólares.
Entre los jugadores fans de las carteras está también Alexis Mac Allister, el mediocampista argentino que juega en Inglaterra, que se pasea por las calles de Liverpoll con una bandolera de Louis Vuitton plateada.
Aunque el modelo no figura actualmente en la tienda oficial del Louis Vuitton, su diseño se alinea estéticamente con la línea Monogram Eclipse y el precio oscila entre 2000 y 3500 dólares dependiendo del tamaño.
El jugador que hoy brilla en el Liverpool FC de la Premier League está en pareja con Ailén Cova, una diseñadora de indumentaria a quien conoce desde la infancia y hace poco anunciaron que serán padres por primera vez. Hace día, visitaron juntos una tienda de cartera.
