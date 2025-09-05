De 3000 a 70.000 dólares. Cómo son las carteras de lujo que usan los jugadores de la Selección Argentina

Fuera de la cancha, los campeones del mundo también imponen su estilo

Con la llegada de los jugadores de la Selección al país para el cruce con Venezuela, rumbo al Mundial de los Estados Unidos, quedó claro imponen su estilo. El look de Lionel Messi realzado con un “Birkin” dio que hablar y fue noticia en todos los medios. Pero la elección del capitán de la selección confirma un cambio de época: atrás quedó la costumbre de llevar botineros y bolsos deportivos, ahora las carteras de lujo son un infaltable del guardarropa masculino, un símbolo de status. Y los campeones del mundo lo saben (y lo muestran): sus bolsos son verdaderos objetos de deseo, algunos tan exclusivos que pueden costar lo mismo que un auto. ¿Qué modelos eligieron y cuánto salen estas piezas?

El outfit negro de pies a cabeza de Messi, coronado por un accesorio exclusivo que fue el centro de todas las miradas

Lionel Messi llegó al país con un look total black: pantalón amplio, camisa y una chaqueta a juego, con las infaltables Adidas negras con las tres tiras blancas. Un conjunto descontracturado pero elegante, que rápidamente se volvió viral en redes.

Pero el detalle que más llamó la atención fue el lujoso bolso que acompañaba su outfit: un Hermès HAC Birkin Cargo edición limitada, confeccionado en lona y cuero, una pieza codiciada dentro del universo fashionista. Su precio original rondaba los 25.000 dólares, aunque ya no se consigue en tiendas oficiales: en el circuito de reventa, gracias a su rareza y prestigio, puede alcanzar valores cercanos a los 70.000 dólares.

En JaneFinds, una plataforma de lujo para coleccionistas y compradores de bolsos Hermès raros y exclusivos, ofrece el bolso

Otro que marcó tendencia fue Leandro Paredes. El mediocampista de Boca Juniors eligió un look que equilibra comodidad y el lujo silencioso: un buzo amplio en color taupe sobre una remera blanca básica. Sumó jean recto, ligeramente baggy, con el icónico anagrama de Loewe bordado en las rodillas. Completó el conjunto con zapatillas blancas minimalistas, que refuerzan la idea de un estilo casual, sin excesos.

Al igual que Messi, el verdadero protagonista del look fue el Hermès Birkin negro. Pero como en moda, los detalles son los que marcan la diferencia y Paredes lo entendió bien, sumó a su outfit un simpático detalle que cambió todo el estilo. Del asa del bolso cuelga un Labubu, el muñeco de orejas puntiagudas y sonrisa traviesa que se convirtió en fetiche de la cultura pop. Este charm, parte de la ola ugly-cute (ese encanto raro que mezcla lo feo con lo adorable), suaviza la solemnidad del Birkin aportándole frescura y humor.

Paredes sumó a su Hermès Birkin negro, un Labubu, el muñeco ugly-cute de orejas largas y sonrisa traviesa que hoy es furor en la cultura pop.

Rodrigo De Paul también dejó su huella de estilo. El jugador del Inter Miami eligió un conjunto deportivo retro de Adidas. Una campera holgada y un pantalón de caída amplia todo de color negro que contrastó con un detalle clave: un bolso multicolor que, según distintos medios, algunos atribuyen a Louis Vuitton y otros a Goyard.

Con su bolso, De Paul transformó su look deportivo en uno exclusivo

Si bien explotó en esta convocatoria, la tendencia no es nueva entre los jugadores de la selección argentina. En una convocatoria anterior, Lautaro Martínez ya había sorprendido con una Keepall Bandoulière 50 de Louis Vuitton, en un elegante celeste, a tono con los colores de la selección. Se trata de un bolso icónico de la marca. En el sitio oficial de Louis Vuitton, en Estados Unidos, la versión “Monogram Shadow embossed calf leather”, color celeste (Sky Blue) tiene un precio de $4050 dólares.

Con un look relajado y moderno, Lautaro ‘Toro’ Martínez completa su outfit con una cartera de lujo

Lautaro optó por un Keepall Bandoulière de Louis Vuitton, un clásico de la marca pensado como bolso de viaje.

El Keepall Bandoulière 50 de Louis Vuitton es un bolso de viaje icónico que combina elegancia y funcionalidad. En color celeste (Sky Blue) tiene un precio de 4.050 dólares

Alejandro Garnacho, uno de los grandes fashionistas del equipo, tiene su propia colección de carteras. Hace un par de meses, de gira con Manchester United por Tokio, posó con una remera oversize estampada, short oscuro, zapatillas negras y una coqueta Dior Daily Messenger Bag, el detalle de lujo que marcó la diferencia.

Alejandro Garnacho, el jugador que firmó con el Chelsea luego de que el Manchester United aceptara una oferta de 46 millones de euros, con su cartera Dior

El joven talento argentino Alejandro Garnacho apostó por la moda de las carteras

Dior Daily Messenger Bag debutó en la colección de otoño 2025 y, según el sitio web de “la maison”, “resume bien la idea de elegancia práctica”. Confeccionada en cuero negro con el clásico motivo Dior en relieve y se cierra con una solapa que lleva la hebilla “CD”. Por dentro es amplia y funcional, con varios bolsillos y se puede usar tanto al hombro como cruzada gracias a su correa ajustable. Fabricada en Italia, se vende a unos 3300 dólares.

El Large Dior Daily Messenger Bag with Flap, lanzado para el otoño 2025, combina lujo y funcionalidad. Hecho en Italia con cuero Dior Gravity negro y becerro granulado, luce el motivo Dior en relieve y una hebilla magnética reinterpretada de las iniciales “CD”. Ofrece un compartimento espacioso, bolsillos delanteros y traseros con cierre y una correa ajustable para llevar al hombro o cruzado. Precio: USD 3.300.

Entre los jugadores fans de las carteras está también Alexis Mac Allister, el mediocampista argentino que juega en Inglaterra, que se pasea por las calles de Liverpoll con una bandolera de Louis Vuitton plateada.

Aunque el modelo no figura actualmente en la tienda oficial del Louis Vuitton, su diseño se alinea estéticamente con la línea Monogram Eclipse y el precio oscila entre 2000 y 3500 dólares dependiendo del tamaño.

Mac Allister acompañó a su conjunto deportivo gris claro con un bandolera de Louis Vuitton plateada.

Alexis Mac Allister, junto a su pareja Ailén Cova, de compras en una exclusiva tienda de carteras

El jugador que hoy brilla en el Liverpool FC de la Premier League está en pareja con Ailén Cova, una diseñadora de indumentaria a quien conoce desde la infancia y hace poco anunciaron que serán padres por primera vez. Hace día, visitaron juntos una tienda de cartera.