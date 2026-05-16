Dra. Marta González-Corró: “El ibuprofeno no se toma ‘por si acaso’, porque altera mucho a nivel digestivo”

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. Se encarga de funciones esenciales como ayudar a digerir los alimentos, almacenar energía y eliminar toxinas. Sin embargo, muchas enfermedades hepáticas avanzan de forma silenciosa durante años sin presentar síntomas. Problemas frecuentes como el hígado graso, por ejemplo, suelen detectarse recién en etapas avanzadas, cuando el daño ya es más difícil de revertir.

Por ese motivo, la doctora Marta González-Corró, especializada en nutrición y microbiota, puso el foco en la importancia de cuidar la salud hepática y digestiva en su libro Un hígado feliz, publicado este año por Alienta Editorial. En diálogo con el diario La Voz de Galicia, la especialista explicó que el hígado no puede entenderse de manera aislada, sino en conexión directa con el intestino y la microbiota.

“Cada vez se habla más de la microbiota y del papel que juegan estos millones de microorganismos que tenemos en nuestro intestino en la salud. Pero entender la salud intestinal sin una buena salud hepática es difícil, y lo mismo ocurre en sentido inverso. De ahí nace la tríada de la que hablo en el libro, que es microbiota-intestino-hígado”, señaló.

El “hígado graso”, también denominado “esteatosis hepática” supone el depósito excesivo de grasa en el hígado (imagen ilustrativa) (Foto: Roche Pacientes)

Además de la alimentación, María González-Corró remarcó que existen otros factores cotidianos que pueden perjudicar seriamente al hígado sin que muchas personas lo noten. Uno de ellos es la falta de un descanso adecuado. “Es importante el descanso nocturno, porque el hígado se altera. Todos nuestros órganos tienen sus ritmos circadianos y, si se interrumpen, causa inflamación crónica de bajo grado”, explicó.

“Por lo tanto, hay que respetar el descanso nocturno de siete a ocho horas. Idealmente, nos tendríamos que ir a dormir entre las diez y las once de la noche”, sostuvo. La especialista también advirtió sobre el impacto negativo del estrés permanente en el sistema digestivo: “Debemos gestionar el estrés crónico, porque vivir acelerados activa el sistema nervioso simpático y esto interfiere con la digestión. No podemos hacer buenas digestiones si vivimos con estrés”.

¿Cómo afectan los medicamentos de venta libre al hígado?

Uno de los puntos que más llamó la atención de sus declaraciones fue la advertencia sobre el uso habitual de medicamentos de venta libre como el ibuprofeno y el paracetamol, los cuales muchas personas suelen tomar “por las dudas” ante un dolor de cabeza, muscular o síntomas de un cuadro febril. “Se deben evitar al máximo todos los medicamentos, salvo aquellos que sean imprescindibles. A veces escucho a la gente decir que se toma un ibuprofeno por si acaso y es un error”, alertó.

“El ibuprofeno no se toma por si acaso, se toma si se necesita, porque altera mucho a nivel digestivo. El paracetamol tampoco, porque repercute a nivel hepático. Sobre todo el de un gramo. Si lo vas a tomar, conviene acompañarlo con una N-acetilcisteína, para compensar el daño que hace al hígado”, dijo, sobre la forma correcta de incorporar este medicamento, sin dañar el hígado.

Fármacos que pueden afectar al hígado

Diversos especialistas remarcan que, en caso de necesitar consumir medicamentos como ibuprofeno o paracetamol de manera frecuente, siempre se debe consultar previamente con un profesional de la salud y evitar la automedicación. Incluso, cuando el consumo es diario o prolongado en el tiempo, se recomienda realizar controles médicos y análisis específicos para evaluar cómo se encuentra el hígado y detectar a tiempo posibles alteraciones hepáticas antes de que aparezcan síntomas más graves.