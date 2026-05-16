Las cinco plantas ideales para un jardín lleno de color y de bajo mantenimiento

Algunos jardines parecen tener el equilibrio perfecto entre color, vida y armonía, como si detrás hubiera un trabajo constante o el cuidado de especialistas. Sin embargo, muchas veces el secreto es mucho más simple: elegir especies capaces de crecer y reproducirse por sí solas, regresando temporada tras temporada con muy poco mantenimiento. Para quienes buscan espacios llenos de flores y vegetación sin dedicar demasiado esfuerzo, existen cinco plantas que tienen la capacidad de multiplicarse naturalmente y transformar el jardín casi sin intervención.

Estas especies se destacan por su facilidad para adaptarse, expandirse y volver a florecer con el paso del tiempo. Gracias a sus características, pueden convertirse en grandes aliadas para quienes desean un jardín colorido y con vida durante gran parte del año:

1. Caléndula

Sus semillas caen al suelo y generan nuevas plantas naturalmente Archivo Revista Jardin

La caléndula es una de las especies más fáciles de mantener, ya que puede florecer durante gran parte del año y reproducirse de forma natural sin demasiados cuidados. Sus semillas caen al suelo y vuelven a germinar con facilidad, permitiendo que nuevas plantas aparezcan cada temporada. Además de aportar color, se adapta a distintos tipos de suelo y climas templados, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan un jardín activo con mínimo esfuerzo.

2. Alegría del hogar

Una clásica de patios y balcones que se multiplica con facilidad

La alegría del hogar es una planta muy elegida para patios y balcones por su capacidad para multiplicarse rápidamente. Su intensa floración, con colores que van desde el blanco hasta tonos rojizos, ayuda a mantener los espacios llenos de vida y resulta especialmente útil en zonas con sombra parcial o donde otras especies tienen más dificultades para crecer.

3. Portulaca

La portulaca se adapta muy bien a climas cálidos y secos

Conocida también como “flor de seda”, la portulaca es una alternativa ideal para climas cálidos y secos. Sus semillas se dispersan fácilmente y permiten que nuevas plantas aparezcan sin necesidad de volver a sembrarlas. Además de resistir altas temperaturas y suelos poco fértiles, tiene una particularidad llamativa: sus flores se abren con el sol, creando un efecto visual dinámico que cambia durante el día.

4. Cosmos

El cosmos se reproduce por autosiembra y vuelve cada año

El cosmos es una planta que aporta un estilo más silvestre y relajado al jardín. Una vez que se establece, puede reproducirse por autosiembra y volver a crecer temporada tras temporada prácticamente sola. Tolera suelos pobres y períodos de sequía, por lo que resulta una gran opción para quienes buscan un espacio con aspecto natural y de bajo mantenimiento.

5. Verbena

La verbena combina resistencia, color y crecimiento natural

La verbena combina resistencia y estética gracias a su capacidad para adaptarse a climas cálidos, florecer durante largos períodos y expandirse de forma natural. Puede cubrir amplios sectores del jardín y mantener el color durante mucho tiempo, incluso con pocos cuidados. Su bajo requerimiento de agua la convierte además en una alternativa cada vez más valorada para enfrentar veranos intensos.