Las efemérides del 18 de mayo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que celebra el Día de la Escarapela en la Argentina.

Se trata de uno de los símbolos patrios más importantes del país. Este distintivo fue creado 1812 durante el Primer Triunvirato. Buscaba englobar a toda las personas de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y así se convirtió en la primera insignia nacional. De hecho, gracias a ella se determinó que los colores celeste y blanco serían los representativos del país.

El Día de la Escarapela en nuestro país es el 18 de mayo Archivo

Al momento de su creación, el uso de la escarapela pretendía uniformar al ejército revolucionario y ayudar a distinguirlo de los enemigos. Quien solicitó que se usara e impulsó su creación fue Manuel Belgrano, abogado y prócer argentino, referente de la Revolución de Mayo y vocal de la Primera Junta de Gobierno. Él se basó en esos colores para el diseño de la bandera nacional, que nació poco tiempo más tarde.

El 13 de febrero de 1812 el prócer solicitó permiso al Triunvirato para crear la escarapela. Cinco días más tarde, la solicitud fue aprobada, y así fue como nació la insignia de color celeste y blanco. De todos modos, el 18 de mayo fue la fecha elegida para recordar este momento, día que marca el inicio de la Semana de Mayo.

Efemérides del 18 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1781 – A los 43 años, el cacique inca José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido como Túpac Amaru II, es ejecutado por los españoles luego de un fallido intento de descuartizarlo en vida.

1804 – Napoléon Bonaparte es proclamado emperador de Francia.

Napoléon Bonaparte es proclamado emperador de Francia

1872 – Nace el escritor, filósofo y matemático Bertrand Russell. El autor de libros como La conquista de la felicidad e Historia de la filosofía occidental llegó a ganar el Premio Nobel de Literatura.

1897 – Nace en Italia el cineasta Frank Capra. Obtuvo tres veces el Premio Oscar a Mejor Director gracias a sus películas Sucedió una noche, El secreto de vivir y Vive como quieras.

1920 – En Wadowice, Polonia, nace Karol Józef Wojtyla. Bajo el nombre de Juan Pablo II, fue Papa de la Iglesia Católica entre 1978 y 2005.

1953 – La piloto estadounidense Jacqueline Cochran se convierte en la primera mujer que logra romper la barrera del sonido.

1970 – Nace Tina Fey, actriz, guionista y productora estadounidense. Algunas de las películas en las que actuó son Chicas pesadas y Mamá por encargo.

1975 – Nace en Hawái el músico estadounidense Jack Johnson. Entre sus discos se encuentran In between dreams y To the sea.

1975 – En Buenos Aires, muere Aníbal “Pichuco” Troilo, a sus 60 años. Este bandoneonista y compositor aportó la música a algunos tangos como “Garúa”, “Sur” y “La última curda”.

1987 – Nace la actriz y modelo argentina Luisana Lopilato. Trabajó en series como Rebelde Way y Casados con hijos, y en películas como Papá por un día y Los que aman, odian.

1994 – En Buenos Aires, nace la actriz y cantante Laura Esquivel. Saltó a la fama gracias a su papel en la serie Patito feo.