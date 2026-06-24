De forma rápida y eficaz: el truco oculto para desempañar el vidrio del auto

La llegada del invierno y las lluvias frecuentes plantean un desafío recurrente para los conductores en las rutas y calles de la Argentina: el empañamiento de los vidrios del vehículo. Este fenómeno ocurre por la condensación de la humedad ambiental al entrar en contacto con las superficies frías del habitáculo.

Como consecuencia, la visibilidad disminuye de forma crítica, lo cual eleva los riesgos de seguridad durante el traslado. Aunque los rodados modernos integran sistemas de climatización avanzados, existen alternativas accesibles para quienes prefieren métodos manuales o no cuentan con aire acondicionado.

Abrir las ventanillas puede ser una solución eficaz para desempañar los vidrios wildlife_nordic - Shutterstock

El principio básico para revertir el vaho consiste en reducir la humedad interna o lograr un equilibrio térmico con el exterior. Una táctica directa es abrir levemente una o dos ventanillas.

Según expertos, la apertura de las ventanillas favorece la renovación del aire, permite que el vapor acumulado se disipe y facilita el ingreso de aire más frío y seco desde el exterior.

Esta maniobra resulta efectiva siempre que el conductor mantenga la atención en el camino y evite limpiar los cristales con trapos mientras circula, una práctica peligrosa que puede generar accidentes.

Para prevenir la acumulación de humedad desde el inicio, las bolsas de gel de sílice representan una solución técnica poco difundida pero eficaz. Estos sobres con bolitas desecantes, frecuentes en envases de productos electrónicos o cajas de calzado, funcionan como absorbentes ambientales.

Cómo desempeñar el vidrio

Otra alternativa económica es la aplicación de una solución casera compuesta por partes iguales de vinagre blanco y agua. Al rociar esta mezcla sobre el parabrisas y la luneta y distribuirla con un paño limpio, el usuario crea una capa invisible que impide la adhesión del vapor de agua sobre el vidrio.

Este método simple proporciona varias horas de visibilidad clara, un factor determinante para la seguridad en días de clima inestable. El mantenimiento preventivo del automóvil adquiere una relevancia central durante los meses fríos, ya que optimizar el campo visual mejora la experiencia al volante y disminuye las probabilidades de siniestros viales. Aplicar estos recursos prácticos resulta esencial para garantizar un viaje seguro bajo condiciones climáticas variables en todo el territorio nacional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA