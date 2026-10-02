De una idea universitaria a facturar millones: el negocio detrás del producto que llegó para reemplazar el papel higiénico

Lo que comenzó en 2011 como una observación cotidiana entre tres amigos residentes en Chicago se transformó, trece años más tarde, en un gigante de los bienes de consumo masivo que amenaza la hegemonía del papel higiénico tradicional. Sean Riley, Ryan Meegan y Jeff Klimkowski fundaron Dude Products con una premisa simple: el papel convencional es insuficiente para los estándares de higiene modernos. Aquella intuición, nacida de la costumbre de Riley de adquirir toallitas húmedas diseñadas para bebés, derivó en una firma que hoy factura millones de dólares y proyecta liderar una porción significativa de un mercado valuado en 11.000 millones de dólares.

El camino al éxito no fue lineal. Tras recaudar 30.000 dólares con sus propios ahorros, los emprendedores destinaron el 80% de su capital inicial a la fabricación de un primer lote de toallitas extra grandes, mientras que los 5000 dólares restantes fueron invertidos en acciones de marketing directo, incluida la distribución gratuita del producto en fiestas de fraternidades universitarias. Hacia 2013, sus ventas totales alcanzaban apenas los 20.000 dólares. Sin embargo, la persistencia en el desarrollo de estrategias comerciales y su desembarco en Amazon fueron determinantes para ganar visibilidad en el mercado minorista hogareño.

Crearon un producto para reemplazar al papel higiénico y encontraron un negocio millonario (Foto: Instagram @dudewipes)

El punto de inflexión llegó en 2015. Tras alcanzar 225.000 dólares en ventas anuales, los fundadores participaron en el programa Shark Tank. Allí, su propuesta conquistó al empresario Mark Cuban, quien adquirió el 25% de la compañía por 300.000 dólares, una inyección de capital que, según los fundadores, es hasta la fecha la única financiación externa recibida. En paralelo, cerraron un acuerdo con la cadena Kroger por dos millones de dólares, lo que permitió que sus productos llegaran a unas 2000 sucursales en Estados Unidos.

El crecimiento fue exponencial. Las ganancias de la firma saltaron de 70 millones en 2022 a 110 millones de dólares en 2023. La meta de los socios es ambiciosa: pretenden capturar el 10% del mercado estadounidense de papel higiénico y alcanzar ventas anuales superiores a los 500 millones de dólares para 2029, consolidándose como una marca de mil millones. Actualmente, Dude Products cuenta con presencia en Walmart, Target y próximamente en Sam’s Club y Costco.

El producto inesperado que busca reemplazar al papel higiénico y ya factura millones (Foto: Dude Wipes)

El modelo operativo de la empresa se distingue por su enfoque en la tercerización: no poseen fábricas propias, sino que delegaron la producción a proveedores externos, concentrándose exclusivamente en la gestión de marca, la logística de distribución y la estrategia de marketing. Además de su expansión comercial, buscaron incidir en la regulación del sector. Al utilizar fibra vegetal, sus productos son biodegradables, lo que los llevó a impulsar en el Congreso estadounidense la denominada Ley Wipes, orientada a obligar a los fabricantes a distinguir claramente entre los insumos amigables con el medio ambiente y los que no lo son. Mientras diversifican su oferta con otros artículos como jabones, el objetivo central permanece inalterable: consolidar una alternativa húmeda y desinfectante para la higiene íntima a gran escala.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA