Debra dejó Las Vegas y se instaló en Cerdeña: “Una burbuja hermosa y segura en la que podemos vivir y prosperar”

Debra Coltune nació en los Estados Unidos y, junto a su familia, tomó la decisión de dar un giro radical a su rutina para mudarse a Europa. Buscaba dejar atrás los lujos, las excentricidades y el vértigo de las grandes urbes. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, especialmente porque eligió instalarse en Cerdeña, la emblemática isla italiana famosa mundialmente por la sorprendente cantidad de personas centenarias que la habitan.

Debra Coltum, dejó todo por la seguridad de un pueblo al sur de Italia (Fuente: Instagram/@debcolt)

En una entrevista concedida a la CNN, la crítica gastronómica y creadora de contenido relató los motivos que la impulsaron a abandonar Las Vegas. Su nuevo hogar se caracteriza por pintorescas casas de piedra y una comunidad cálida de apenas 6000 habitantes, donde la población es mayoritariamente adulta mayor.

Un volantazo necesario por la salud mental y física

El principal motor para abandonar su país de origen fue la búsqueda de seguridad. Coltune sentía que la popular “ciudad de los vicios” ya no garantizaba los servicios esenciales ni el entorno tranquilo que sus hijos necesitaban para crecer en paz. En su investigación por encontrar el lugar ideal, descubrió Cerdeña, una región que forma parte del mapa de las llamadas “zonas azules”, aquellas áreas del planeta donde las personas alcanzan una longevidad excepcional, un fenómeno popularizado por el investigador Dan Buettner a través de National Geographic.

Debra se mudó a Italia con sus dos hijos en 2024 - @debcolt

En 2023, la estadounidense viajó por primera vez a San Pietro, un territorio perteneciente a la isla mediterránea. Quedó completamente cautivada por las costumbres locales y el estilo de vida pausado, lo que la convenció de que ese era su lugar en el mundo.

Para el año 2024, la mudanza ya era un hecho definitivo. Se instaló en el pintoresco pueblo de Carloforte junto a sus hijos, Aiden y Kaiya, y sus dos caniches. Tras alquilar un departamento temporario, comenzaron a integrarse de lleno en la cultura italiana. “Las Vegas eran todo luces intermitentes, energía constante y un ritmo frenético. En contraste, Cerdeña es serena. La isla se mueve a su propio ritmo pausado, rodeada de belleza natural y una calma que impregna cada aspecto de la vida cotidiana”, reconoció.

Echar raíces en el Mediterráneo

Lejos del bullicio norteamericano, la familia planea afianzarse de manera definitiva en la región. “Ahora que estamos aquí, estoy lista para dar el siguiente paso: buscar activamente una casa para comprar, una donde podamos echar raíces de verdad y hacer de esta pequeña isla nuestro hogar para siempre”, expresó la protagonista.

Debra disfruta de su nueva vida lejos del ajetreo de Las Vegas - @debcolt

Coltune también destacó los hábitos cotidianos de los isleños, quienes cada mañana realizan caminatas matutinas como parte natural de su rutina, un estilo de vida que le demostró la importancia de las costumbres saludables para alcanzar una adultez fuerte y vital.

“Elegí Cerdeña y Carloforte porque buscaba una mejor salud y tranquilidad. Era la vida pacífica y serena que anhelaba”, reveló. Además, reflexionó sobre el cambio radical en su día a día: “Me da una sensación de estabilidad que Las Vegas nunca logró. Siempre me siento segura. Mis hijos tienen una libertad que yo nunca tuve. Sé dónde están, con quién están, y es una burbuja hermosa y segura en la que podemos vivir y prosperar”.

En la actualidad, Debra continúa ejerciendo su labor como crítica gastronómica mientras cría a sus hijos en un entorno completamente natural. Los niños lograron una adaptación rápida al sistema escolar local y ya hicieron amistades. Aunque el idioma representó un desafío inicial, lo resolvieron rápidamente con clases particulares diarias, lo que les permite comunicarse con fluidez con los vecinos y sentirse parte genuina de la comunidad italiana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA