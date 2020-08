Deepak Chopra: "No estamos dispuestos a sacrificar nada"

Fuente: LA NACION - Crédito: NYT

Laura Reina
14 de agosto de 2020

El tiempo es oro. Deepak Chopra, médico y gurú de la espiritualidad indio, lo sabe bien. Cada minuto con él vale mucho para los millones que lo siguen, a través de sus libros -tiene publicados decenas-, sus conferencias y sus seminarios que dicta a través del Centro Chopra para el Bienestar y el Instituto Médico Mente-Cuerpo. Su palabras, sean escritas o habladas, son esperadas con ansias, sobre todo en estos momentos de incertidumbre planetaria. De hecho, mañana será el principal orador del encuentro virtual Bomthea Healness Summit, un seminario dedicado al bienestar espiritual y emocional (los tickets pueden adquirirse en www.eventbrite.com.mx/e/bomthea-healness-summit-tickets-113658712268). A su charla, Reinventando la vida durante y post Covid-19 (pautada para las 15.30) le seguirá el plato fuerte de la jornada: una meditación guiada de 15 minutos. El encuentro, de carácter virtual, comenzará con la canadiense Lise Bourbeau, ensayista sobre desarrollo personal.

También participarán la astróloga de fama internacional Mía Astral y las maestras de yoga Dafne Schilling, creadora de Intención en Movimiento, y Rachel Brathen, autora de Yoga Girl, que hablarán de cómo cuidar el cuerpo, entre otras expositoras. Según cuentan las organizadoras, las venezolanas Carol Pérez y Paola Palazón, son 7 horas de charlas (con intervalos en el medio) dedicadas a introspección, a mirarse para adentro. "En estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir como humanidad, promover y fomentar la búsqueda del equilibrio saludable entre nuestra mente, cuerpo y alma nos parece por demás importante, muy necesario", dice Pérez, antes de que empiecen los 10 minutos de entrevista por Zoom previamente pautados con el gurú de la espiritualidad.

A la hora indicada, Chopra aparece en pantalla en lo que parece ser su despacho. Sentado en un sillón, hace el namasté, el típico saludo de la India, juntado las palmas de sus manos y todos lo imitamos. Está en su casa de California, donde reside desde 1997, y desde donde escribe todos los días las ideas que más tarde se transformarán en best-sellers: Sánate a ti mismo.Las siete leyes espirituales del éxito, Cuerpo sin edad, mentes sin tiempo, La receta de la felicidad y Salud Perfecta, son algunos de los libros más vendidos. Sus impactantes títulos siempre son un verdadero imán para aquellos que buscan la sanación desde una perspectiva no tradicional, holística, pero también suelen ser blanco de despiadadas críticas de parte de sus detractores (entre los que se encuentran reconocidos médicos y científicos).

Pero a Chopra nada parece alterarlo o sacarlo de su eje. Siempre mantiene su rutina de levantarse muy temprano, meditar, dar una larga caminata, tomar café y escribir. Escribir mucho. Siempre.

-¿Cómo cree que la humanidad ha manejado el tema del Coronavirus?

-No muy bien. Podríamos haber parado la transmisión antes, pero no estamos dispuestos a sacrificar nada. Tendríamos que haber tomado más precauciones, cerrar y usar las máscaras antes. Pero no lo hicimos. Pensamos "este no es un problema". De alguna manera, damos por garantizada nuestra existencia, pero no deberíamos hacerlo. Tendríamos que estar agradecidos por existir. No estamos manejando el estrés, ni la depresión, ni la inflamación que provoca nuestro estilo de vida actual. Lamentablemente, no estamos viendo el Covid 19 como una oportunidad para sanarnos y sanar el planeta.

-Entonces, ¿está de acuerdo con las cuarentenas que se decretaron para frenar el virus?

-En lo inmediato era la única manera para parar el virus. Los que no son pacientes de riesgo, que no tiene enfermedades crónicas, no deberían poner en peligro la salud de otros. No es por uno, tal vez alguien está preparado para enfermarse pero no tiene el derecho de infectar a otros.

-Acá en la Argentina estamos teniendo una de las cuarentenas más largas del mundo, sin poder tener contacto con familiares ni amigos. ¿Cuál es el efecto de estar tanto tiempo aislado?

-Es tiempo de conectarse con uno mismo, íntima y emocionalmente. La gente que está sufriendo la cuarentena la sufre porque no está conectada o teniendo intimidad emocional con sigo misma. Lo único que hay que hacer ahora es tener contacto con tus seres amados y brindarles tiempo, atención, apreciarlos y agradecerles por cómo son, sin intentar cambiarlos. Y decirles cuánto los amamos. Si se hace esto es posible lograr una intimidad emocional con todos. Eso es lo único que se necesita hoy.

-¿Qué cosas podemos hacer para sentirnos mejor?

-Yo creo que hay que jugar más con tus hijos, mirar comedias y telenovelas, leer poesía, bailar, escribir e inventar. Por supuesto también está la meditación, los ejercicios de respiración y el yoga. También es una oportunidad de mejorar tu alimentación, para que el ecosistema se repare y bajar los niveles de inflamación. Es el estrés del ecosistema es lo que está causando las mutaciones. El Covid existe desde hace millones de años. En 2019 se produce una mutación, que ocurre cuando la toxicidad del medioambiente y del ecosistema alcanzan niveles elevados. De hecho, hoy se ve una mejora medioambiental. La naturaleza está celebrando.

-Otra buena consecuencia es que mucha más gente se está acercando al yoga o la meditación...

-(Se ríe) Si, es cierto. La gente lo empezó a practicar para sentirse mejor y eso es bueno.

-Hoy las esperanzas están puestas en la vacuna, pero al mismo tiempo hay un importante movimiento antivacunas a nivel mundial. ¿Qué piensa acerca de todo esto?

-Las vacunas pueden salvar vidas, prevenir enfermedades como la polio o la tuberculosis. Yo tengo esa vacuna. Por supuesto son muy importantes en la situación que estamos atravesando ahora. Dicho esto, pienso que a largo plazo las vacunas no van a ser la solución. La solución estará en reparar el ecosistema. Pero la vacuna es una medida muy importante para salvar vidas ahora.

-¿Se la dará cuando esté lista?

-Veremos cuando salga. Hay que ver su efectividad, los efectos secundarios... Nadie debería tomar una decisión a las apuradas. Hay que tener en cuenta todo porque las vacunas, como sabés, tienen efectos secundarios.

-Una vez contó en una entrevista que nunca se había enfermado en su vida. En estos últimos meses, ¿sintió miedo de contraer Covid-19?

-Yo no le tengo miedo a nada, incluida mi muerte. No acato la idea de que somos un cuerpo solamente. El cuerpo y la mente son fluctuaciones de la conciencia que no muere. Y no estoy planeando enfermarme.

-¿Qué aprendió acerca de todo esto?

-Que los humanos somos una especie que se maneja por la codicia y el miedo. Nada más.

-¿Podría explicarlo mejor?

-Primero tienen codicia y después tienen miedo de lo que la codicia provocó. Los animales no tienen codicia, solo miedo cuando se sienten amenazados. Ellos no imaginan el miedo, los humanos lo crean. El miedo es el peor uso que hacemos de la imaginación, necesitamos soluciones creativas de forma urgente. No se puede ser creativo y miedoso al mismo tiempo.