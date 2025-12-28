Se celebra el Día de los Santos Inocentes: ¿de qué se trata esta fecha?

El Día de los Santos Inocentes se celebra el 28 de diciembre de cada año, una fecha muy popular en países de América Latina. Sus orígenes remontan a los inicios del catolicismo tras un trágico suceso. Esta festividad cristiana fue fundada durante el siglo IV en homenaje a cientos jóvenes mártires que fueron víctimas del Rey Herodes tras la persecución del Mesías.

En la actualidad, esta jornada es considerada como un día festivo, especialmente en países de Latinoamérica que la denominan como Día de los Inocentes. Durante esta fecha, muchas personas realizan chistes o bromas a sus seres queridos y amigos. En Estados Unidos, existe otra fecha en la que las personas aprovechan para hacer burlas a sus conocidos. Se trata del “April Fools’ Day”, que se lleva a cabo cada 1º de abril, pero posee un origen distinto.

La historia del Día de los Santos Inocentes

De acuerdo al Evangelio de San Mateo, el Rey Herodes era quien gobernaba Judea. El soberano provenía de Roma, por lo que deseaba instaurar en el pueblo sus creencias políticas y espirituales. Su mandato era considerado poderoso y contemplaba varias regiones y territorios, entre los que se encontraba la ciudad de Belén.

Durante su mandato, llegó la noticia del pronto arribo del Mesías. Previo al nacimiento del niño Jesús, los Reyes Magos visitaron al gobernante para notificarle el anuncio de la estrella del Oriente, un presagio que señalaba la llegada de Cristo en el pueblo de belén. El bebé sería considerado por diferentes profetas como el “Rey de los Reyes”, por lo que Herodes se sintió amenazado.

El monarca pensaba que el recién nacido le quitaría el trono, por lo que decidió actuar. Tras notar su descontento, Gaspar, Melchor y Baltasar visitaron a Jesús con regalos. Las ofrendas contenían oro, incienso y mirra. Sin embargo, le advirtieron a la Virgen María de mantener en secreto el paradero de Cristo, para evitar así que el Rey Herodes lo localizara, lo que podía poner en riesgo su vida.

Por su parte, el gobernante comenzó una búsqueda insaciable para encontrar a Jesús. Tras fracasar, ordenó la ejecución de todos los recién nacidos en el pueblo de Belén, lo que llevó la muerte de cientos de niños. Con el tiempo, el cristianismo decidió considerar a cada uno de estos niños como mártires que protegieron a Jesús. En el siglo IV, se eligió celebrar el Día de los Santos Inocentes en su honor.

El Día de los Inocentes en la actualidad

En la Edad Media, esta fecha se fusionó con una festividad pagana denominada la Fiesta de Locos, que consistía en el último carnaval del año. Es así, como se decidió fijar el 28 de diciembre como el Día de los Inocentes. El cambio de su nombre condujo, también, a omitir su origen trágico y centrar su sentido en las bromas y burlas.

De esta manera, le fecha se convirtió en una oportunidad para realizar chistes a las personas. Cuando alguien cae en estos pequeños engaños, se los denomina como inocentes.