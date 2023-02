Dejó Buenos Aires por un intercambio en Europa y quedó fascinada, pero advierte: “No todo es color de rosa”

escuchar

En cuatro años le cambió la vida por completo: se mudó de país, buscó otro trabajo e implementó una nueva rutina. Casi sin pensarlo, Catalina Mas Pohmajevic (26) probó suerte en el extranjero gracias a un intercambio, se enamoró por completo y tomó la decisión de mudarse a Europa. En la actualidad, trabaja en marketing y viaja por el mundo. A la distancia, y en diálogo con LA NACION, aseguró: “Lo que más me gusta del lugar donde estoy es sentirme en casa”.

Una vez que supo lo que quería, la joven emprendió un camino envuelto en un sinfín de emociones. Tenía claro que ese era el destino que quería llevar y en los primeros meses del 2019 finalmente sus actividades dieron un giro de 180 grados.

Catalina Mas Pohmajevic probó suerte en el extranjero a raíz de un intercambio Gentileza

“A los 20 me fui de intercambio a los Estados Unidos, estudié 6 meses en una Universidad de allá, y volví con un mindset un poco distinto al del resto y una chispa de irme que nunca se apagaba por completo”, introdujo en declaraciones con este medio.

Catalina no tenía nada definido, pero contaba con el pasaporte italiano. En aquel entonces, comenzó una búsqueda en Internet para observar qué había para hacer en el exterior: “Ya me había recibido de licenciada en Ciencias de la Comunicación, trabajaba en una importante compañía y, aunque quería seguir estudiando, todavía no estaba segura”.

Tras largas de horas de analizarlo, dio con la tecla necesaria que la ayudó a dar los primeros pasos en este cambio radical. “Encontré, a través de la organización AIESEC, una oportunidad de voluntariado para enseñar inglés en un instituto y fui hospedada por una familia italiana en Bologna. Me encanta cocinar y soy una buona gustaia (amante del buen comer), por eso pensé que era la ciudad perfecta”.

Bologna, Italia, fue el primer destino que eligió para esta nueva vida Gentileza

Apenas puso un pie en el lugar, en 2019, quedó fascinada. En un principio, conoció las increíbles calles llenas de historia, después viajó por otros lugares cercanos y, en esa vorágine, consiguió contactos que la ayudaron en su camino.

“Llegué a Bologna, pero luego de tres meses de voluntariado conseguí trabajo en Marketing en Milán. Me mudé allí, donde viví 3 años y pasé la pandemia. Trabajé y estudié full time. Hice un Máster en Data Analytics y me gané una beca para estudiar en Lucerna, Suiza, donde estuve 6 meses. Cuando terminé el intercambio me quedaba solo escribir la tesis. Conseguí trabajo en Barcelona, ciudad que elegí para acercarme a mi novio con quien habíamos estado a distancia entre Buenos Aires y Mendoza, cuando estábamos en la Argentina”, precisó la joven, quien muestra todos los detalles de su estilo de vida en su cuenta de Instagram.

Una decisión que no fue premeditada y un impacto inesperado

Según relató, sus días en Europa parecen ser una verdadera película. No solo por recorrer todos los puntos emblemáticos, conocer la diversidad de paisajes y recibir la amabilidad de las personas, sino porque nunca sabe qué le depara el día.

“Tenía 22 años cuando un día levanté el teléfono, llamé a mi novio (que se estaba yendo de intercambio) y le dije que finalmente me iba a instalar en este país. Tomé una decisión sin saber que era ‘la decisión’. Me saqué pasaje de ida y vuelta y en principio eran tres meses de Voluntaria como English Teacher en un Summer Camp. Pero, vivir con una familia italiana en las colinas de Bologna, donde cosechan sus propias frutas, hacen aceite de oliva de sus propias aceitunas y realizan su propia miel, me hizo difícil querer irme”, recordó.

No obstante, en ese torbellino de emociones supo que su tiempo en aquel lugar llegaba a su fin. “Aunque quisiera seguir viajando de esa manera, después de haber trabajado dos años en Buenos Aires en relación de dependencia, la cabeza y el cuerpo ya te pide volver a esa rutina. Por ese motivo, mandé currículums a todo lugar que apareciera, hablaba algo de italiano, pero no como para trabajar en Comunicación”, detalló. Con ese escenario, Catalina se contactó con sus padres y les dijo que si conseguía trabajo se instalaría finalmente. Y lo cumplió.

Si bien en la Argentina tenía estudios y un empleo estable, se refirió a los motivos que la llevaron a tomar esta determinación: “No hace falta estar enojado, frustrado o triste con el país para irse. Esto no es fácil y no es todo color de rosas como a veces parece, pero hoy, con algo de camino recorrido, y poco más de 4 años de expatriada en 4 ciudades distintas, puedo decir que vale la pena”.

Barcelona, el lugar donde se encuentra en la actualidad

Según relató, en España está cómoda y encontró varios beneficios que la hacen sentir plena. “Llevo poco tiempo acá, pero lo que más me gusta probablemente sea que es una ciudad con mar. Lo que descubrí viviendo en una península, en Italia, es lo importante que es para mí tener cerca este paisaje. Pero, mudándome tantas veces en tan poco tiempo descubrí otra cosa, que es que lo que más me gusta del lugar donde estoy es sentirme en casa. Ese sentimiento lo generan, para mí, la compañía y la comida”, sostuvo.

Según consignó, lo que más le gusta del lugar donde se encuentra es sentirse como en su casa Gentileza

El contenido atractivo que comparte en las redes sociales

Para la joven, su arribo a las plataformas virtuales comenzó como un espacio para compartir un poco de su día a día. Sin embargo, se transformó en una verdadera bitácora de viajes. Allí, además de mostrar los increíbles sitios que visita, también revela vuelca sus emociones.

“Específicamente, el hecho de no haberme imaginado tener esta vida es el impulso principal cuando tengo dudas de hacer algo. Cuando me salió la oportunidad de Suiza la verdad es que viviendo en Italia no tenía muchas expectativas. Resignar la comida, el sol, la cercanía con el mar, la cultura y la calidez de la gente no estaba en mis planes. Pero, después lo pensé y me dije ‘¿cómo no voy a ir?’”, explicó.

“Repasar esa bitácora de viaje es revolver sentimientos, sensaciones, sabores, y sobre todo abrir los ojos y darme cuenta de que es mi vida y que no me quedo con las ganas de nada. Ese es el sentido de todo”, afirmó.

Catalina en el Carnaval de Lucerna, en Suiza Gentileza

Lo que más extraña de la Argentina

Si bien Pohmajevic vuelve cuando puede al país que la vio crecer, algunos integrantes de su familia también se encuentran en otras partes del mundo y, por ese motivo, tiene que viajar a varios destinos: “Teniendo una hermana que no vive ahí y que está del otro lado del charco, últimamente hago un diciembre en la Argentina y otro en los Estados Unidos”.

En cuanto a lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en lo que más extraña del país, es el estrecho vínculo con su círculo íntimo: “Perdés el contacto diario, los chistes, el ‘¿nos vemos mañana?’. Y, cuando vas, tenés los días contados en una planilla de Excel dividido entre toda la gente que tenés que ver. Es cansador, pero llena el corazón”.

El consejo que le daría a aquellas personas que desean darle un giro a su vida

Como una manera de reflexionar acerca de todo lo que vivió hasta ahora, se dirigió hacia aquellos que tienen el mismo objetivo que cumplió. “Les diría que no se queden con las ganas, que si tienen dudas le pregunten a su ‘yo’ del pasado y al del futuro. Es más feo arrepentirse de algo que no hiciste que quedarse con las ganas”, comentó.

Por otro lado, aclaró: “Irse no es fácil, hay momentos difíciles y los tenemos que pasar, pero te da la oportunidad de empezar de nuevo y de conocer personas increíbles con backgrounds, experiencias y caminos totalmente distintos”.

Su Instagram @catinitalia se convirtió en una suerte de bitácora de viajes

Si bien Catalina no tiene un proyecto concreto, sí tiene deseos que se le despertaron en este viaje: “Uno de los tantos es convertir esa bitácora de viajes en un libro, me parece algo lindo, sentido, y asombroso. Tengo un estilo de vida dinámico, pero también soy bastante estructurada. Siempre sigo a mi corazón, y creo que si el corazón está contento, todo el resto lo está”, concluyó.

De esta manera, a partir de sus propias y experiencias, aporta una idea de contenido totalmente innovadora para que los seguidores que viajen hacia Europa puedan conocer sus vivencias, mientras, como ella, comienzan a escribir un nuevo capítulo en sus vidas.