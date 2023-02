Shakira compartió un video limpiando la casa y sorprendió a sus seguidores por un detalle: “Presten atención”

escuchar

El lanzamiento de la BZRP Music Session #53, de la mano del productor argentino, situó a Shakira en el foco de todas las miradas. La cantante colombiana consagró otro gran éxito musical, como hizo muchas otras veces en su carrera. Pero esta vez, la canción ocultaba la historia de su ruptura con Gerard Piqué, a través de indirectas poco sutiles en sus letras, y el nuevo romance del futbolista con Clara Chía Martí. En las últimas horas, la intérprete de “Ojos así” compartió un video a través de Instagram, en el que aparece mientras limpia la cocina, y sus seguidores no dejaron pasar por alto un detalle: “Presten atención”.

Este martes, Shakira compartió un video a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 82 millones de seguidores. En el clip, la cantante colombiana apareció con un atuendo completamente negro y unos impresionantes tacones, mientras utilizaba una fregona para limpiar una alfombra en la cocina de su casa. Al final, la intérprete de “La Tortura” no puede evitar echarse a reír.

Shakira compartió un video limpiando su casa y sorprendió a sus seguidores

La publicación superó en menos de una hora el medio millón de likes y los admiradores de la cantante comenzaron a especular sobre el significado del video. Además, destacaron el look de la barranquillera para la acción que protagoniza en el clip. “Si Shakira dice que las alfombras se trapean, así se hace. Te amamos”, advirtió uno. “Antes muerta que sencilla. Se limpia con tacón o nada”, bromeó otra. Una tercera apuntó: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan y trapean en tacones”, en referencia a la Music Session #53.

¿Un mensaje oculto?

“Este video significa algo”, señalaron varios de los seguidores de la colombiana. Uno de ellos adhirió: “El mensaje no lo captaron. Presten atención a lo que dice la canción”. Se trató de “Kill Bill”, de la artista estadounidense SZA. El tema en cuestión trata sobre un desamor y la posesión de la protagonista con su expareja. Así, incluye frases como: “Me conseguí un terapeuta para que me diga que hay otros hombres / No quiero a ninguno, solo a ti / Si yo no puedo tenerte, nadie lo hará / Tal vez maté a mi ex / Su nueva novia es la siguiente / ¿Cómo llegué hasta aquí? / Prefiero estar en la cárcel que sola”.

"Kill Bill", interpretada por SZA, es la canción tras el video de Shakira

Por su parte, la comediante Pamela Ospina comentó: “Para los que dicen que Shakira no sabe trapear, les recuerdo que en su canción con Bizarrap trapeó el piso con Don Piqué y le quedó reluciente”.

En tanto, la artista, que cumplió 46 años el pasado 2 de febrero, recibe el constante cariño de sus fans. Así, al final de la jornada de su festejo, Shakira decidió salir al balcón de su casa en Barcelona (España), para saludar a los fanáticos y a los medios de comunicación que aguardaban en la puerta desde altas horas de la madrugada. Visiblemente conmovida, la intérprete de “Chantaje” no solo le dijo a sus seguidores que los quería mucho, sino que bailó con ellos en la distancia.

