Delivery relajado: cinco propuestas para comer con la mano en cuarentena

Croquetas y sándwiches, tequeños y arepas, tacos y dumplings, choripanes y tapas: esos platos callejeros del mundo, con sabores de tradición y de familia, que en los últimos años dominaron buena parte de lo más divertido e interesante de la gastronomía mundial. Bien lejos de la formalidad del mantel, del tenedor y del cuchillo, es una cocina que invita a servirse un vaso de vino, una fresca cerveza o un gin&tonic repleto de hielo y disfrutar sin complicaciones. Desde Montserrat a Caballito, de Chacarita a Palermo , cinco lugares para pedir un delivery relajado. Los cubiertos, que descansen en el cajón de la cocina.

Tacos en Ulúa

Prototipo de la cocina callejera, símbolo de un país (México) y de un producto (el maíz), eso es el taco, una tortilla que se rellena de carnes y frijoles, de cilantro y ajíes, y que se come con la mano, intentando no mancharse la ropa. A lo largo de los últimos años, el taco no sólo se ganó el favoritismo del mundo, sino también de Buenos Aires, gracias a una camada de lugares que lo pusieron como especialidad.

Entre los mejores está sin dudas Ulúa, pequeño local dirigido por tres cocineros de Veracruz. En su versión de delivery, Ulúa ofrece tacos para dos personas, que incluyen seis tortillas de maíz (nixtamalizado, como debe ser), 400 gramos de carnitas (cerdo braseado con especias, súper tierno y sabroso), salsas que van de nada picantes a bien intensas, un mix de cebollita con cilantro y los frijoles refritos, todo para armar en el momento. A esto se puede sumar un guacamole de la casa (con pico de gallo y maíz canchita), también empanadas mexicanas o chilaquíes rojos, entre otros. Muy rico.

Dirección: Av. Jorge Newbery 3791. Martes a sábados de 18 a 21 Menú en Instagram Pedidos por Whatsapp: (+52) 55-6214-9069. Entregas sin cargo a 5 cuadras a la redonda

Tequeños, ceviche y arepas en Ron Con Con

Una mirada de cocina latinoamericana con creatividad y sabor. Así es la propuesta que en último año hizo fuerte a Ron Con Con , ese muy buen restaurante ubicado en una zona residencial de Caballito. La misma propuesta que se replica en formato delivery, sumando vinos muy bien elegidos a precios amigables.

El menú deambula por productos de nombres tan musicales como aromáticos, como queso llanero, piña asada, chicharrón y maíz chuspillo, entre otros. Los que ya conocen el lugar, saben que hay algunos hits inevitables. El ceviche de pesca curada, también los patacones con carne mechada, las arepas de cerdo confitado y los increíbles tequeños con queso llanero y chistorra , entre muchos más. Para beber, el Finca Suárez de Altamira y el Criollas de Don Graciano son dos etiquetas que dan mucho más de lo que cuestan.

Dirección: Beauchef 527. Martes a domingos de 18 a 23 Menú en Instagram Pedidos al Whatsapp 11-6953-2645. Entregas sin cargo en la zona.

Choris y sándwich de vacío en Wildranch

Con 20 años de vida en el microcentro porteño, Wildranch es ejemplo de parrilla callejera argentina . Una barra, las brasas y las carnes crepitando sobre los fierros. Postal albiceleste repleta de aroma y de color. A pocos barrios el COVID-19 modificó tanto como a esta zona de Buenos Aires, siempre repleta de gente -oficinistas, abogados, obreros, turistas- y que hoy se oye silenciosa.

El infaltable choripan

Por suerte, Wildranch da pelea, con su parrilla a precios muy amigables. No sólo eso: tienen tal vez la política de delivery más amplia y económica de toda la ciudad, con envíos que llegan a Puerto Madero, Recoleta, Palermo, Microcentro, Congreso, Once, San Cristóbal, Boedo, Almagro y Caballito, que según el día pueden costar $100 o incluso ser gratuitos. La mejor excusa para pedir sus cortes de carne vacuna, cerdo, provoleta, achuras, pollo, y todo lo que hace al recetario parrillero popular. Pero entre los best sellers están los sándwiches (con guarnición) como el choripán, el de chinchulín o el de un fantástico vacío , entre otros. Un secreto de la casa: las empanadas fritas de carne, jugosas e imperdibles.

Dirección: Tucumán 907. Lunes a viernes de 8 a 17 Menú en Instagram Pedidos al 4322-4017. Entrega sin cargo (o de bajo costo) en buena parte de CABA

Mollejas, buñuelos y cerveza en Desarmadero

Ocupando dos esquinas que, antes de esta pandemia, estaban siempre llenas, Desarmadero se hizo fama doble y bien ganada . Por un lado, por su selección de cervezas artesanales, de las mejores del país, guardada en cámaras refrigeradas y con los mejores sistemas para que llegue perfecta a la pinta. Por el otro, por ser una de las pocas cervecerías en darle importancia a su propuesta de cocina, con platos deliciosos y amigables. Lo mejor: hoy es posible seguir disfrutando de estas dos fortalezas sin salir de casa.

Un imperdible de Desarmadero

Con entrega gratis hasta 30 cuadras a la redonda (radio enorme que cruza varios barrios porteños), es posible probar los hits de Desarmadero, como el sándwich de mollejas al limón (fileteadas y crocantes), también el de ojo de bife, provolone y palta, además de clásicos como los buñuelos de acelga, los ravioles fritos de cordero, la tortilla de papas o empanadas de osobuco al Malbec. Para beber, latas de cervezas fantásticas, como la Doppelbock de Lumpen, la American IPA de Juguetes Perdidos o la Caipi Sour de Gorilla, entre muchas más.

Dirección: Gorriti 4295. Lunes a viernes de 8 a 17 Menú en Instagram . Pedidos al Whatsapp 11-6737-6903. Entrega sin cargo a 30 cuadras a la redonda.

Pulutan en Apu Nena

En idioma filipino, la palabra pulutan designa a una de esas picaditas que se suelen acompañar de una cerveza bien fría, para comer junto al mar. Y es una de las propuestas que ofrece Apu Nena, la preciosa esquina de Chacarita especializada en una cocina asiática callejera. El pulutan que ofrecen es individual y viene con tres platitos delicioso y una cerveza (a elección entre la china Tsingtao o la filipina Red Horse).

Las opciones asiáticas de Apu nena

Incluye los famosos dumplings de la casa (de cerdo o vegetarianos, que también venden en más cantidad, congelados y con instrucciones de cómo cocinarlos), junto con unas empanaditas de kaliskis (una crujiente masa de hojaldre con relleno a base de curry de garbanzos) y bola bola (un esponjoso y adictivo pan al vapor que en su interior tiene una mezcla típica de cerdo, langostino y shiitake). La mejor manera de olvidarse del gris de Buenos Aires, de la pandemia y del encierro, para viajar por un rato a las paradisíacas playas que esperan del otro lado del mundo.

Dirección: Av. Dorrego 1301. Todos los días de 12 a 22. Menú en Instagram Pedidos por Whatsapp: 11-4198-2356. Entrega sin cargo a 10 cuadras a la redonda