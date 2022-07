Desafío visual, ¿podés encontrar los dos errores en esta imagen llena de bailarinas?

Las redes sociales proponen a diario distintos juegos para desafiar a los usuarios que quieren poner a prueba su capacidad mental. Un nuevo reto visual ronda en las redes sociales; sin embargo, muy pocos logran encontrar los errores que hay en la imagen de las bailarinas. Esto es porque la foto, a simple vista, pareciera ser un retrato común y corriente, pero si se busca minuciosamente se hallará la solución.

El reto propone encontrar dos errores dentro de la fotografía antes de los 15 segundos, no obstante, si no se logra en el tiempo estipulado, se puede seguir jugando hasta dar con la respuesta que, en principio, no son muy fáciles de hallar.

Reto Visual: encontrá los dos errores dentro de esta imagen lleno de bailarinas Twitter

En la imagen se ven ocho bailarinas vestidas de blanco sobre un escenario y ejecutando unos pasos de baile con semblante dramático, al parecer, en una obra de teatro. Todas están iluminadas bajo una luz amarilla y azul, lo que denota un momento crítico del show que están dando, mientras elevan un brazo y el otro lo mantienen abajo. Una de ellas sobresale del resto y realiza con sus brazos un gesto de oración con las rodillas levemente inclinadas.

Sin embargo, a simple vista no hay nada que llame la atención o que esté fuera de lugar, por lo que para descubrir de qué se trata este juego, hay que pasar varios minutos en la pantalla mirando con ojo clínico en cada sector de la imagen.

En principio, cualquiera pensaría que los errores pasan por alguno de los vestuarios de las mujeres, pero la respuesta no está ahí. Tampoco pasa por el rostro de cada una de ellas y, mucho menos, por el escenario en el que se encuentran este grupo de mujeres.

Una pista fundamental, antes de que el usuario se rinda y vaya a buscar la solución, es que busque debajo de las piernas de las bailarinas.

¿Dónde están los errores dentro de la imagen de bailarinas?

Cualquier usuario que se haya tomado un buen tiempo para encontrar la solución a este enigma, se encontrará con dos errores muy notorios, pero bien escondidos en los tonos azules de la imagen.

El primero es que una de las bailarinas, increíblemente, tiene un pie de pato en su pierna izquierda. El error está bien editado y oculto porque el pie de pato sigue la misma dirección que el resto de las mujeres danzantes.

La solución al desafío de la imagen llena de bailarinas twitter

Si encontrar el pie de pato fue difícil, el segundo supone mayor esfuerzo, ya que es casi imperceptible a la vista común y corriente. Sin embargo, el que lo haya encontrado se puede considerar en un nivel alto en este tipo de desafíos visuales.

El segundo error, y el más complicado, es el de dos piernas de bailarinas que no tienen dueño. En la parte izquierda de la imagen y debajo de la primera bailarina, se ven un par de piernas solas, sin el resto del cuerpo. El que haya dado con ambas respuesta se puede dar por satisfecho y el que no, puede seguir poniendo su vista, paciencia y mente a prueba con estos desafíos visuales.