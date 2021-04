Wanda Nara mostró su gran colección de zapatillas y anteojos

El enorme guardarropas de Wanda Nara, repleto de prendas de los más exclusivos diseñadores del mundo, siempre da que hablar. En esta oportunidad, la madre de cinco dejó ver un poco la organización extrema que tiene en su vestidor, en donde cada cosa tiene un lugar específico de acuerdo a la obsesión de ella por el orden.

“¿Qué TOC tenés?”, le pregunto la rubia a sus seguidores, antes de mostrar que el suyo es mantener todo en su lugar. “¿Es normal organizar todo en cajitas? Porque siento que tengo todo en cajas. Cuando veo algo fuera de lugar ya no puedo dormir pensando que está así ¿Es normal?”, explicó al mostrar la gran colección de anteojos de sol que posee.

Minutos después, pasó al sector de los calzados. “Para las amantes de las zapatillas, les voy a mostrar el cajón de mis zapatillas Chanel”, continuó. “Estas me encantan, las usé el otro día, creo que hice una fotos. Estas son divinas también, los que me conocen ya saben que si me gusta una cosa la tengo en todos los colores”, contó mientras grababa con su cámara un cajón en donde se veía el mismo modelo en distintos tonos.

“Estas las usé cuando nos fuimos con Mauro a África, no se por qué, no tiene nada que ver este modelo con África. Las guardo todas juntas entonces sé que las tengo ahí”, dijo antes de mostrar con cierto pudor un sector que estaba desordenado. “Este cajón es un quilombo por ejemplo, está para ordenar. Hay de todo”, expresó haciendo hincapié en un par de zapatos de Christian Louboutin que según ella sus amigas quieren que regale porque los consideran feos.

“Estas zapatillas son súper buscadas y súper difíciles de conseguir, me las mandaron de Dior porque nosotros tenemos contrato con Nike e hicieron una colaboración”, contó mostrando un par de botitas blancas y negras. “Están numeradas, las amo y son mis preferidas. No van a ir al cajón, porque las que fallecen van a los cajones y esta no”.

A medida que la rubia iba subiendo las historias, la gente le pedía que no dejara de compartir las prendas de su guardarropas. “Estas son mis botitas para el campo, que uso siempre. Si no están estas, que tienen muchas batallas y las tenía en otro color, pero mi hermanita se las quedó cuando fui al Sur y cuando volví me las compré de nuevo. Son iguales pero con la suela en negro”, explicó con un par de botas Gucci en su mano.

“Me piden que siga, así que voy a mostrarles lo último por hoy. Estas son Chanel, que las súper uso”, continuó haciendo primer plano en unas zapatillas negras. “Y estas botitas de Gucci que también las uso mucho para el campo. Mauro me lleva a andar a caballo y yo caigo con unos outfit tremendos que después mis amigos me cargan”, agregó riéndose un poco de si misma.

Como no podía ser de otra manera, el tour terminó con bolsos y carteras. “Para los que me piden que les muestre un poco más, esta es la parte de los bolsos, que no sé por qué están acá; creo que porque no entraban del otro lado”, dijo haciendo un paneo general de uno de los estantes. “Este bolso lo tengo preparado para el campamento que hacemos todos los años con amigos. La carpa la compré por internet y fue un fracaso, pero mi look va a ser todo”, dijo enfocando una gran mochila de Gucci y The North Face.

“Para que vean hasta donde llega mi TOC, tengo todas las pastillas que tomo a diario, las vitaminas, acá y las voy rellenando”, agregó culminando con su relato al mostrar un pastillero de colores. “El TOC es realmente grabe”, concluyó.

LA NACION