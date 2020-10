Día de la Madre. Ideas gourmet para disfrutar en casa

Restaurantes, hoteles y chocolaterías ofrecen tentadoras propuestas para agasajar a mamá y compartir en familia Fuente: LA NACION

Sebastián A. Ríos Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de octubre de 2020

De lo que no hay dudas es que el que se celebra mañana será uno de los días de la madre más extraños que hayamos vivido. Aislamiento social aún vigente, establecimientos gastronómicos solo recibiendo comensales en sus espacios abiertos y buena parte de los comercios aún cerrados definen un escenario peculiar para el festejo y el agasajo. Es por eso que desde aquí ofrecemos una lista de destacables restaurantes que ofrecerán menús especiales para este día, todos aptos en la modalidad delivery y take away.

La Locanda

El restaurante que comanda el chef sardo Daniele Pinna ha preparado tres platos especiales para el Día de la Madre que giran en torno a un ingrediente: los espárragos. Así, la propuesta ofrece espárragos gratinados (cocidos al vapor y al horno con limón, aceite de oliva, queso y bechamel), fetuccini con espárragos (salteados con mascarpone, parmiggiano) y risotto de almejas, arroz, espárragos y azafrán. Claro que mamá puede elegir también entre los otros platos clásicos de la carta, desde melanzane alla parmigiana o cuori di zucca hasta el rigatoni all´amatriciana o búfala alla caprese, entre muchas otras especialidades de la cocina mediterránea. Pedidos vía WhatsApp al (011) 2458-2506

Risotto de espárragos de La Locanda Fuente: LA NACION

Osaka

Indudablemente, uno de los más sofisticados restaurantes porteños de comida nikkei, preparó para este día especial dos opciones para compartir en familia. Uno es el box Signature Experience, que ofrece una variedad de sashimi, nigiris, rolls y ceviches e incluye una botella de Barón B Rosé y un estuche de los clásicos bombones Ferrero Rocher. El otro box es el Prime Nikkei, que además de un recorrido su carta incluye un set de vajilla de diseño exclusivo para presentar los platos, una botella de champagne Veuve Clicquot Brut y un estuche de bombones de Ferrero Rocher. Pedidos vía WhatsApp al (011) 2815-0727

Rëd Boutique (Hotel Madero)

El moderno hotel de Puerto Madero ofrece delivery de sus desayunos, almuerzos y cenas. El desayuno llega en una bandeja o caja para regalo, e incluye plato de frutas, yogur y granola casera, cupcake floral, cookie de bicicleta, chipá, palmerita, pasta frola individual, jugo de naranja, mini facturas caseras, adeleine de violetas, té o mate y una botella de Salentein Brut Nature. Los almuerzos y cenas incluyen entradas como langostinos kadaif, crema de ají amarillo, lima y cilantro, almendras y manzana verde o mollejas laqueadas, caviar de berenjena ahumado, tomate y setas silvestres, y principales como plancha de mar, chipirones, langostinos, mero, alcaparras, limón, olivas, tomate y albahaca o bondiola a la cerveza negra, mouseline de cabutia, vegetales roti en miel de especias, entre otros. Y de postre la degustación Red Boutique Frasier de frutillas, tiramisú, chocolate belga y rogel. Pedidos vía WhatsApp al (011) 5513- 5192

Roux

Carpaccio de trucha salmonada patagónica en emulsión de lemongrass y wasabi, alcaparras; tomates y coulis de azafrán de San Rafael (Mendoza); Cochinillo de Ranchos (Buenos Aires) al nuevo estilo de Segovia con chimichurri y puré de boniato; o Bretona de canela con manzanas del alto valle de Río Negro con helado de miel de trébol del delta del Paraná. Tentador, ¿no? Estos son algunos platos que forman parte de menú del día de la madre creado por el chef Martín Rebaudino para su bistró Roux, que escoge productos especiales de distintos rincones del país para aportarles su sello personal. Pedidos vía WhatsApp al (011) 6673-5154

La Pescadorita

Para mamás amantes de la pesca y los frutos de mar, La Pescadorita ofrece un box para llevar a casa que incluye salmón gravlax con tostadas de focaccia casera, crema ácida y pepinillos, degustación de quesos, una porción de paella de pescados y mariscos, una mini tarta de chocolate y gianduja, una botella de vino Saint Felicient Sauvignon Blanc y un gift especial. Pedidos por teléfono al (011) 4773-0070

InterContinental Buenos Aires

El hotel ofrece la posibilidad de disfrutar en casa de los platos más destacados del chef ejecutivo Bertrand Eginard, que llegan sellados al vacío y listos para servir en casa. ¿Ejemplos? Bondiola braseada sobre risotto milanés, paella o british curry. Dentro de cada Box hay un código QR que permite ver un video en donde el chef explica como terminar el plato, servir y festejar. Pedidos por teléfono al (011) 4498 3781

Brunch Pepe de Ninina Fuente: LA NACION

Ninina

Ofrece tres opciones de brunch acompañadas de una botella de vino orgánico Rivus Sauvignon Blanc. Brunch Ninina incluye salmón ahumado con bagel casero y queso mascarpone artesanal, tostada con palta en pan de semillas casero, cuatro panqueques americanos con miel orgánica y frutas de estación, un croissant, un pain au chocolat y un roll de canela; Brunch Pepe ofrece una porción de granola casera con frutas de estación y yogur natural, un omelette con jamón cocido y gruyère o con portobellos y queso azul, pan de semillas para tostadas con mascarpone artesanal y mermelada de frutos rojos casera, un croissant, un pain au chocolat y un roll de canela; Brunch Box trae un Egg Ninina Muffin, una tarta salada individual, un frasco de granola casera con yogur natural y frutas de estación, un croissant, un pain au chocolat, un pain à la crème, dos bagels caseros, mermelada de pera y azúcar mascabo, un brie La Suerte, hummus, una botella de jugo de naranja exprimido y otra de Iced Coffee con leche. Pedidos vía WhatsApp al (011) 4498 3781

Mamuschka

Los expertos en chocolate desarrollaron dos cajas exclusivas que combinan los mejores productos bean to bar de Mamuschka con botellas de espumante y postales para que cada familia pueda personalizar sus dedicatorias. El box N°1 contiene una lata de bombones grande (peso neto 190g), una botella de espumante Agrestis "Juanita" Demisec Rosé de Pinot Noir (750ml), una bolsa reutilizable y una carta dedicatoria; el box N°2 contiene una aja combinada (400g), un pote de Mamuschcream (140 g), una caja de alfajores (6 unidades), una bolsa reutilizable y carta dedicatoria. Todos los productos, incluso los alfajores, son libre de gluten. Pedidos en la tienda virtual https://comprar.mamuschka.store/

Conforme a los criterios de Más información