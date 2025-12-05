Entre luces y adornos, la temporada navideña representa todo un reto para los amantes de los gatos, pues estas mascotas suelen actuar de forma incontrolable ante los objetos brillantes que penden del árbol de Navidad y otras decoraciones alusivas a la época.

El instinto felino se hace presente en los hogares que, año con año deciden colocar decoraciones llamativas con la esperanza de que su minino no se acerque o decida saltar para embestir la punta del pino arriesgando su bienestar.

Si en tu hogar también se vive esta problemática, el experto en bienestar animal José María Zamora, mejor conocido en redes sociales como “Chemanimals” compartió un eficaz truco para mantener a tu mascota alejada del árbol de Navidad.

Qué hacer para que los gatos no destruyan el Árbol de Navidad

“Chemanimals” es un veterinario originario de Culiacán, Sinaloa, que se posicionó como uno de los expertos del cuidado animal más vistos en Latinoamérica, con más de 10 millones de seguidores en TikTok por su amplio conocimiento en todo tipo de fauna.

Durante la temporada navideña, donde miles de familias realizan preparativos para las festividades, el experto compartió un sencillo truco para alejar a los gatos del árbol de Navidad, se trata de un repelente casero.

Para su preparación solo necesitas colocar los siguientes ingredientes en una botella con atomizador, dejar reposar mínimo durante dos horas y rociarlo por todo tu árbol de Navidad.

Ingredientes:

4 cucharadas de hojas de menta seca y triturada

Cáscara de toronja

El jugo de un limón entero

Un chorrito de limpiador con aroma de pino

¿Cómo evitar que tu gato destruya el árbol de Navidad? El secreto de un adiestrador experto

Otros consejos para proteger tu árbol de Navidad de las mascotas

Elige un lugar estratégico : La ubicación es clave, evita colocar el árbol cerca de muebles, repisas o superficies por las que tu gato pueda saltar directamente hacia él. Lo ideal es ubicarlo en un rincón despejado, dificultando que el felino lo escale o derribe.

: La ubicación es clave, evita colocar el árbol cerca de muebles, repisas o superficies por las que tu gato pueda saltar directamente hacia él. Lo ideal es ubicarlo en un rincón despejado, dificultando que el felino lo escale o derribe. Estabiliza la base: Asegúrate de que el árbol esté bien sujeto utilizando bases pesadas o anclajes que eviten que se incline o caiga si el gato brinca o juega cerca. Este pequeño detalle evitará accidentes y posibles daños.

Asegúrate de que el árbol esté bien sujeto utilizando bases pesadas o anclajes que eviten que se incline o caiga si el gato brinca o juega cerca. Este pequeño detalle evitará accidentes y posibles daños. Decora de forma inteligente: Opta por adornos resistentes y evita colgar piezas delicadas o pequeñas en ramas bajas, ya que los gatos suelen jugar con ellas. Coloca lo más atractivo fuera de su alcance y evita guirnaldas que se muevan demasiado, ya que pueden incentivar el juego.

Opta por adornos resistentes y evita colgar piezas delicadas o pequeñas en ramas bajas, ya que los gatos suelen jugar con ellas. Coloca lo más atractivo fuera de su alcance y evita guirnaldas que se muevan demasiado, ya que pueden incentivar el juego. Protege luces y cables: Los gatos pueden morder cables o enredarse en ellos. Utiliza fundas protectoras, cinta adhesiva o cubiertas de plástico transparente para mantenerlos seguros.

Por Dann Silva