Qué sale el fin de semana largo de diciembre: un festival de restaurantes, ferias de vinos y shows en el Movistar Arena

Una feria de vinos en pleno microcentro, un festival gastronómico en los jardines del Museo Fernández Blanco, ciclos de jazz en cafés de barrio, menús especiales en Martínez, música en vivo en Palermo, noches de ribs y cerveza en el Barrio Chino y el arranque de una seguidilla de shows en el Movistar Arena arman la hoja de ruta del primer fin de semana largo de diciembre en la ciudad.

A continuación, una guía rápida con lo esencial de cada plan: fechas, horarios, sedes, precios y cómo avanzar con reservas o compra de entradas.

Cuatro noches seguidas en el Movistar Arena

Francisco Lago y Nahuel Piscitelli, voz y guitarra de Cruzando el Charco Gerardo Viercovich - LA NACION

El Movistar Arena suma al fin de semana largo una agenda de cuatro noches consecutivas que cruzan rock en español, canción nacional y stand up.

Jueves 4 de diciembre, 21.00: Molotov – 30th Anniversary Tour. Puertas a las 19. Entradas desde $30.000

Viernes 5 de diciembre, 21.00: Cruzando el Charco despide Esencia . Puertas a las 19. Entradas desde $40.000

. Puertas a las 19. Entradas desde $40.000 Sábado 6 de diciembre, 21.00: Miguel Mateos – 40 años de Rockas Vivas . Puertas a las 19. Entradas desde $40.000.

. Puertas a las 19. Entradas desde $40.000. Domingo 7 de diciembre, 21.00: Luciano Mellera – “El unipersonal de Lucho Mellera”. Puertas a las 19. Entradas desde $40.000 (Agotado)

Saltpalooza en Los Jardines de Las Barquín

El domingo 7 de diciembre, los jardines del Museo Fernández Blanco (Suipacha 1422, Retiro) serán escenario de Saltpalooza, una edición especial que combina cocina callejera cargo de algunos de los restaurantes porteños del momento y música en vivo. La cita será en Los Jardines de Las Barquín, con dos turnos: de 19 a 21.30 y de 22 a 0.

Saltpalooza en Los Jardines de Las Barquín Gentileza

En las brasas y estaciones de comida estarán Ácido, Ajo Negro, Laban Patisserie, Hong Kong Style, Mambo restoran, Reliquia y Niño Gordo, con una propuesta que cruza cocina de autor, comfort food y platos de feria. La banda sonora quedará primero en manos de Vinilos en la vereda, con sesiones de vinilos, y luego de un show en vivo de Otto Gross. La entrada sale $10.000, incluye copa de vino para llevar y servicio de agua libre, y se compra en este enlace.

John Creamer en Costanera Norte

John Creamer continúa el nuevo ciclo SNDR Icons en Sendero Prensa

El nuevo ciclo SNDR Icons, que abrió en noviembre con Paul Oakenfold, suma este viernes 5 de diciembre la visita de John Creamer, uno de los nombres clave del progressive house a nivel global. El DJ y productor será protagonista de una Meet & Greet Party de capacidad limitada en Sendero, el restaurante-bar de Costanera Norte ubicado sobre la Av. Rafael Obligado 6600, en una noche que combina gastronomía y música en un formato íntimo producido por MD Chino Producciones.

La propuesta arranca a las 20.30 con una cena con mesas limitadas y sigue con una programación musical especialmente curada: de 22.00 a 0.00 tocará Danilo Ferraz y, de 0.00 a 2.00, John Creamer desplegará un set extendido que definirá el pulso de la velada. Con vista al Río de la Plata, Sendero refuerza así su perfil de listening bar, donde cocina estacional, coctelería de autor y sesiones electrónicas conviven en una misma experiencia, esta vez acompañada por Corona.

La Feria del Mercado: vinos boutique y juego en el microcentro

El viernes 5 de diciembre, de 20.30 a 0.30, regresa La Feria del Mercado, presentada como la única feria de vinos boutique de Buenos Aires. Desde 2017 la propuesta apunta a pequeños productores, bodegas familiares y proyectos de autor de todo el país, y en esta octava edición volverá a reunir enólogos, sommeliers y público especializado en el restaurante Bernardino, dentro del Hotel Esplendor Tango by Wyndham (Rivadavia 947).

El formato incluye degustación libre de vinos, espumantes, pet nats y otras bebidas, además de una mesa de quesos y un espacio lúdico de Wine Casino: allí los jugadores prueban etiquetas a ciegas, apuestan fichas que entrega la casa y compiten por premios. También habrá tiradas de tarot, sorteos y un sector de venta directa para comprar vinos de cada bodega. La gastronomía estará a cargo del chef Germán Ruberto, con opciones que contemplan platos sin TACC y vegetarianos.

Aperitivo O’Clock en Casa Cavia

Aperitivo O’Clock en Casa Cavia Gentileza

Para las tardes del fin de semana largo, Casa Cavia (Cavia 2985, Palermo) sugiere su Aperitivo O’Clock, un ritual descontracturado que se ofrece de lunes a viernes de 16 a 20 (los lunes hasta las 19). La barra a cargo de la head bartender Flavia Arroyo reúne cócteles clásicos a $9000, pensados para resaltar notas cítricas y amargas: desde un Negroni Sbagliato hasta Mi-To, Gimlet o Tom Collins.

Los tragos se acompañan con bocados ligeros como aceitunas marinadas, bruschettas con producto de estación y tablas de quesos y charcutería con frutos secos. Además, la casa propone una fórmula a precio especial: un cóctel aperitivo más uno de autor por $20.000, o dos copas de vino seleccionadas por la head sommelier Delvis Huck por $15.000. El patio y los salones de la casona de 1927 completan la experiencia.