Día de la Medicina Social: por qué se celebra en la Argentina

La Argentina recuerda este 12 de julio el nacimiento del doctor René Favaloro con el Día de la Medicina Social: una fecha destinada a enseñar el ejemplo de este innovador cardiocirujano que, antes de revolucionar la medicina con el invento del bypass coronario, pasó 12 años como médico rural en La Pampa, donde conoció de cerca las carencias sanitarias y ensayó maneras de acercar la salud a la población.

“Yo veo todo tipo de gente, desde el que no tiene ninguna cobertura hasta el multimillonario, acá vienen todos. Ahora si yo indico que hay que operar a este porque es estanciero y al peón no, ese día tengo que tirar el bisturí y no trabajar más”. Estas palabras suyas, que quedarán para la posteridad, refuerzan la decisión de establecer este día en su homenaje, sancionado a través de la Ley 25.598 del año 2002.

Su labor social comenzó en Jacinto Aráuz, el pueblo de La Pampa al que acudió por una suplencia de tres meses y en el que se quedó 12 años. En su libro Recuerdos de un Médico Rural, el Dr. Favaloro reflexionó: “Jacinto Aráuz tenía solamente unas diez manzanas desparramadas a lo largo de las vías. Es la primera población en territorio pampeano yendo por la ruta 35. Una zona difícil, donde todo había sido conseguido con esfuerzo. Servía para demostrar cómo el hombre, con esfuerzo, puede desarrollarse y contribuir al engrandecimiento de nuestra patria”.

Además, en esas páginas, Favaloro sintetizó cómo lo enriqueció su experiencia como doctor en aquel paraje inhóspito: “Aprendí el profundo sentido social de la vida. Sin compromiso social, mejor no vivir”.

El Dr. René Favaloro pasó doce años como médico rural en Jacinto Aráuz, la Pampa Miguel Ángel Generoso

Junto a su hermano Juan José, también médico, inauguraron un centro asistencial. Transformaron la sala de primeros auxilios en una clínica con 23 camas, una sala de cirugía y un banco de sangre viviente con donantes a disposición.

A partir de su aprendizaje en la Argentina, pudo conectarse con los nuevos avances de la cirugía cardiovascular. En 1962, una recomendación de un profesor de la Universidad de La Plata le sirvió para perfeccionarse en la Cleveland Clinic de esa ciudad de los Estados Unidos. Algunos años después, el 9 de mayo de 1967, René Favaloro operaría a una mujer de 51 años con la técnica de bypass: una bisagra en la cardiología global.

Este mecanismo, en el que se reconduce el flujo sanguíneo hacia el corazón y se lo desvía de una arteria obstruida, fue uno de los grandes saltos de la cirugía cardiovascular del siglo pasado, la cual permitió salvar millones de vidas. Aún así, su estricta ética lo llevó a denunciar que, a nivel mundial, el procedimiento se aplicaba sobre personas que no lo necesitaba, solo para generar ganancias.

En 1992, treinta años después de aquel hito histórico en la medicina, Favaloro inauguró su Fundación, a la que dedicó el resto de su vida.

El centro donde realizó el primer trasplante cardiopulmonar del país sigue funcionando hoy y es una referencia en la investigación y la aplicación de la medicina cardiovascular.