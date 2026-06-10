En fotos. Todos los invitados a la gran Noche de Fundación Cimientos en La Rural

Bajo la premisa “Hay títulos que cambian historias”, la Fundación Cimientos realizó su cóctel anual de recaudación en Palermo
- 1 minuto de lectura'
Más leídas de Lifestyle
- 1
Se fue con 41, reveló lo peor de vivir lejos, y un tema clave frena su regreso: “Quiero volver al mejor país del mundo”
- 2
El secreto de chefs españoles para lograr la tortilla de papas irresistible
- 3
La nueva tendencia de cocina que reemplaza la esponja tradicional
- 4
Japón impuso nuevas tasas e impuestos para los turistas que viajen a partir de este año