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En fotos. Todos los invitados a la gran Noche de Fundación Cimientos en La Rural

Bajo la premisa “Hay títulos que cambian historias”, la Fundación Cimientos realizó su cóctel anual de recaudación en Palermo

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Mercedes Méndez Ribas, Sandra Pettovello y Julia Tramutola
Mercedes Méndez Ribas, Sandra Pettovello y Julia TramutolaFabián Malavolta - LA NACION
Alejandro Berardi, presidente de la Fundación Cimientos
Alejandro Berardi, presidente de la Fundación CimientosFabián Malavolta - LA NACION
Mercedes Méndez Ribas, directora ejecutiva de Fundación Cimientos
Mercedes Méndez Ribas, directora ejecutiva de Fundación CimientosFabián Malavolta - LA NACION
La presencia de Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación
La presencia de Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la NaciónFabián Malavolta - LA NACION
La llegada de Carlos Horacio Torrendell, secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires al Salón Central de La Rural
La llegada de Carlos Horacio Torrendell, secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires al Salón Central de La RuralFabián Malavolta - LA NACION
La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello
La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra PettovelloFabián Malavolta - LA NACION
El juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, junto a su esposa, Agustina Cavanagh
El juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, junto a su esposa, Agustina CavanaghFabián Malavolta - LA NACION
Magdalena Grüneisen en la noche de Fundación Cimientos
Magdalena Grüneisen en la noche de Fundación CimientosFabián Malavolta - LA NACION
El secretario de Trabajo, Julio Cordero
El secretario de Trabajo, Julio CorderoFabián Malavolta - LA NACION
Juan José Cruces, rector de la Universidad Torcuato Di Tella
Juan José Cruces, rector de la Universidad Torcuato Di TellaFabián Malavolta - LA NACION
Valeria Salmain y Mariana Fonseca, de Fundación Cimientos, reciben a la ministra Sandra Pettovello
Valeria Salmain y Mariana Fonseca, de Fundación Cimientos, reciben a la ministra Sandra Pettovello Fabián Malavolta - LA NACION
Julia Tramutola, del Consejo de Fundación Cimientos
Julia Tramutola, del Consejo de Fundación CimientosFabián Malavolta - LA NACION
Martín Berardi, presidente del directorio y director general en Ternium Argentina
Martín Berardi, presidente del directorio y director general en Ternium ArgentinaFabián Malavolta - LA NACION
Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires
Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires Fabián Malavolta - LA NACION
La Noche Cimientos 2026 colabora para que "más jóvenes puedan alcanzar un título para construir un futuro mejor"
La Noche Cimientos 2026 colabora para que "más jóvenes puedan alcanzar un título para construir un futuro mejor"Fabián Malavolta - LA NACION
Luciano Laspina, presidente del Consejo de Administración de CIPPEC
Luciano Laspina, presidente del Consejo de Administración de CIPPECFabián Malavolta - LA NACION
El día después de la gala del Rotary de Buenos Aires, Liliana Parodi en el encuentro por la educación
El día después de la gala del Rotary de Buenos Aires, Liliana Parodi en el encuentro por la educaciónFabián Malavolta - LA NACION
La noche de Cimientos reunió a empresarios, políticos y personalidades del mundo educativo
La noche de Cimientos reunió a empresarios, políticos y personalidades del mundo educativoFabián Malavolta - LA NACION
El saludo entre la ministra Sandra Pettovello y el canciller Pablo Quirno
El saludo entre la ministra Sandra Pettovello y el canciller Pablo QuirnoFabián Malavolta / LA NACION
Andrea Cordiviola, de Fundación Cimientos
Andrea Cordiviola, de Fundación CimientosFabián Malavolta - LA NACION
El saludo entre el empresario Martín Berardi y su hermano, el presidente de Fundación Cimientos, Alejandro Berardi
El saludo entre el empresario Martín Berardi y su hermano, el presidente de Fundación Cimientos, Alejandro BerardiFabián Malavolta - LA NACION
La noche de Fundación Cimientos en el Salón Central de La Rural
La noche de Fundación Cimientos en el Salón Central de La RuralFabián Malavolta - LA NACION
Las autoridades de Fundación Cimientos agradecen la presencia del canciller Pablo Quirno
Las autoridades de Fundación Cimientos agradecen la presencia del canciller Pablo QuirnoFabián Malavolta - LA NACION
El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, junto a su esposa, Victoria Fellner de Torrendell
El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, junto a su esposa, Victoria Fellner de TorrendellFabián Malavolta - LA NACION
"En Argentina, 4 de cada 10 jóvenes no terminan la secundaria; en sectores vulnerables, 7 de cada 10. Desde 1997, Fundación Cimientos impulsa programas que favorecen la permanencia escolar, el egreso, la continuidad en estudios superiores y la inserción laboral", destacaron
"En Argentina, 4 de cada 10 jóvenes no terminan la secundaria; en sectores vulnerables, 7 de cada 10. Desde 1997, Fundación Cimientos impulsa programas que favorecen la permanencia escolar, el egreso, la continuidad en estudios superiores y la inserción laboral", destacaronFabián Malavolta - LA NACION
El cóctel, en el Salón Central de La Rural, convocó a más de 300 figuras
El cóctel, en el Salón Central de La Rural, convocó a más de 300 figurasFabián Malavolta - LA NACION
El banquete en la noche de recaudación que incluyó un remate con piezas de la Selección Argentina de fútbol
El banquete en la noche de recaudación que incluyó un remate con piezas de la Selección Argentina de fútbolFabián Malavolta - LA NACION
"Fundación Cimientos colabora con tutorías personalizadas, becas y capacitación docente en todo el país, acompañamos a jóvenes para que construyan un futuro mejor"
"Fundación Cimientos colabora con tutorías personalizadas, becas y capacitación docente en todo el país, acompañamos a jóvenes para que construyan un futuro mejor"Fabián Malavolta - LA NACION
Durante la noche, hubo encuentros entre representantes de instituciones educativas de todo el país
Durante la noche, hubo encuentros entre representantes de instituciones educativas de todo el paísFabián Malavolta - LA NACION
Las autoridades de la fundaçión reciben al juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y a su esposa, Agustina Cavanagh
Las autoridades de la fundaçión reciben al juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y a su esposa, Agustina CavanaghFabián Malavolta - LA NACION
Lucía Dragonetti, directora de Panedile Argentina
Lucía Dragonetti, directora de Panedile ArgentinaFabián Malavolta - LA NACION
A lo largo de la velada, se pudieron hacer donaciones y sumarse al trabajo de Fundación Cimientos por la educación. A días del comienzo del Mundial, la premisa fue "Hay títulos que cambian la historia"
A lo largo de la velada, se pudieron hacer donaciones y sumarse al trabajo de Fundación Cimientos por la educación. A días del comienzo del Mundial, la premisa fue "Hay títulos que cambian la historia"Fabián Malavolta - LA NACION
La directora ejecutiva de Fundación Cimientos, Mercedes Méndez Ribas remarcó: “Es importante poner a la educación en primer plano porque en la Argentina de hoy, más del 42 por ciento de los adultos no terminó la escuela secundaria. Esa cifra preocupa porque sabemos que la probabilidad de acceder a un empleo formal es el doble para quienes tienen título secundario que para quienes no lo tienen. Y cuando las oportunidades educativas son desiguales, también se vuelven desiguales las oportunidades de construir un proyecto de vida”
La directora ejecutiva de Fundación Cimientos, Mercedes Méndez Ribas remarcó: “Es importante poner a la educación en primer plano porque en la Argentina de hoy, más del 42 por ciento de los adultos no terminó la escuela secundaria. Esa cifra preocupa porque sabemos que la probabilidad de acceder a un empleo formal es el doble para quienes tienen título secundario que para quienes no lo tienen. Y cuando las oportunidades educativas son desiguales, también se vuelven desiguales las oportunidades de construir un proyecto de vida”Fabián Malavolta / LA NACION
Gabriela Azar, rectora de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Gabriela Azar, rectora de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos AiresFabián Malavolta - LA NACION
El presidente de Fundación Cimientos destacó: “Hace 29 años que nos dedicamos a acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. ¿Y cómo lo hacemos? Desarrollando habilidades socio emocionales como la autonomía, la autoconfianza, la gestión del tiempo y la toma de decisiones. Le asignamos a cada joven un tutor, a quien llamamos 'encargado de acompañamiento'; ellos hacen un trabajo personalizado en las escuelas. Cuando escucho los testimonios de nuestros jóvenes me convenzo cada vez más de que es el lugar donde quiero estar".
El presidente de Fundación Cimientos destacó: “Hace 29 años que nos dedicamos a acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. ¿Y cómo lo hacemos? Desarrollando habilidades socio emocionales como la autonomía, la autoconfianza, la gestión del tiempo y la toma de decisiones. Le asignamos a cada joven un tutor, a quien llamamos 'encargado de acompañamiento'; ellos hacen un trabajo personalizado en las escuelas. Cuando escucho los testimonios de nuestros jóvenes me convenzo cada vez más de que es el lugar donde quiero estar". Fabián Malavolta - LA NACION
Carolina Dal Bo, gerenta de Sustentabilidad de Aeropuertos Argentina, junto a Carolina Baitman de Fundación Cimientos
Carolina Dal Bo, gerenta de Sustentabilidad de Aeropuertos Argentina, junto a Carolina Baitman de Fundación CimientosFabián Malavolta - LA NACION
Durante la noche se remataron tres camisetas de la Selección Argentina de fútbol autografiadas. Una, con la firma de Rodrigo De Paul, logró recaudar 1.750.000 pesos. Las otras dos, con el sello de Enzo Fernández, de Julián Álvarez y de Lionel Messi, se remataron por 4.500.000 y 4.000.000 de pesos
Durante la noche se remataron tres camisetas de la Selección Argentina de fútbol autografiadas. Una, con la firma de Rodrigo De Paul, logró recaudar 1.750.000 pesos. Las otras dos, con el sello de Enzo Fernández, de Julián Álvarez y de Lionel Messi, se remataron por 4.500.000 y 4.000.000 de pesosFabián Malavolta / LA NACION
José Thomas, del Consejo Federal de Educación
José Thomas, del Consejo Federal de EducaciónFabián Malavolta - LA NACION
La Noche Cimientos 2026
La Noche Cimientos 2026 Fabián Malavolta / LA NACION
Por Paula Ikeda
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