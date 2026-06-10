En fotos. Todos los invitados a la gran Noche de Fundación Cimientos en La Rural

La directora ejecutiva de Fundación Cimientos, Mercedes Méndez Ribas remarcó: “Es importante poner a la educación en primer plano porque en la Argentina de hoy, más del 42 por ciento de los adultos no terminó la escuela secundaria. Esa cifra preocupa porque sabemos que la probabilidad de acceder a un empleo formal es el doble para quienes tienen título secundario que para quienes no lo tienen. Y cuando las oportunidades educativas son desiguales, también se vuelven desiguales las oportunidades de construir un proyecto de vida”

Fabián Malavolta / LA NACION