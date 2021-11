Día del mate. La pasión argentina que contagió a famosos en todo el mundo

Los argentinos tenemos el mate tan incorporado a nuestras costumbres que no percibimos lo exótico que puede resultar a los ojos de los extranjeros. El termo o la pava, el mate grande o chico, tradicional de calabaza, cuero y alpaca o moderno con esa sencilla pero mágica tecnología con una base incorporada a la bombilla que permite vaciarlo de un solo tirón al terminar el día. Dulce o amargo, con azúcar quemada al carbón o con edulcorante directamente volcado en el agua del termo, con familia y amigos o como una compañía para los momentos de soledad. Mientras trabajamos, estudiamos o -esta todavía es una singular costumbre uruguaya- mientras se camina por la calle con el termo bajo el brazo y el porongo en la mano. Cebarnos un mate es una celebración que apenas registramos, uno de esos pequeños milagros que nos mejoran la vida con tan poco y al mismo tiempo, con tanto.

Aunque creemos saberlo todo, en realidad todavía falta mucho por conocer sobre este hábito que creemos tan propio los argentinos pero que es una costumbre en Uruguay, Paraguay y Brasil.

El territorio originario de la yerba mate, una planta cuyo nombre científico es ilex paraguariensis, y para los guaraníes, simplemente caá, es la provincia argentina de Misiones, que antes de la independencia argentina fue territorio paraguayo. En todo caso, para mayor precisión, es la tierra de origen de los guaraníes, sus habitantes originarios. En el documental “Todo sobre mi mate”, el productor audiovisual Nelson Startaccini viaja a corrientes para documentar cómo se fabrica la yerba actualmente. “La industria de la yerba mate sigue las pautas del proceso artesanal inventado por los guaraníes, solo que ahora las hojas se esparcen sobre una banda sinfin, el sapecado lo hace un horno gigante y el estacionamiento dura un año. Luego la yerba mate pasa a molienda y es empaquetada”, describe.

La historia y el furor actual del mate

Por la pandemia cada uno toma su propio mate para no compartir la bombilla y reducir las posibilidades de contagiar covid-19. Shutterstock

El mate trasciende las religiones, las clases sociales, las edades, los géneros, las modas y las fronteras internacionales. El primero en llevar la yerba mate desde el Río de la Plata a tierras europeas fue Pedro de Cevallos al terminar los diez años de su virreinato en nuestras tierras, dese 1757 hasta 1766. En un viaje oficial a las misiones jesuíticas tuvo la oportunidad de probar la infusión y le gustó tanto que regresó a Buenos Aires con varios sacos de hierba y con su actitud habilitó a las familias más acomodadas de la ciudad a adoptar en sus casas el hábito de la bebida, que había sido prohibida por sus predecesores que la consideraban “de efecto pernicioso” abarcó sin pudores a las familias más acomodadas de la ciudad. De vuelta en España, Cevallos se hizo enviar varios paquetes de yerba a Cádiz, donde continuó con la costumbre de matear tal como lo hizo durante los diez años de su mandato.

Pero la verdadera expansión, no cabe dudas, es la que se observa en este siglo, gracias a los viajeros y migrantes que van con su equipo matero a donde quiera que vayan.

En Líbano, Siria y el resto del mundo

Hace tiempo que se instaló la costumbre de toma mate, tal como advierten los viajeros que visitan los países de Medio Oriente y los datos de las exportaciones de yerba mate que sitúan a Siria como el principal comprador.

Estados Unidos y Francia también son países compradores de yerba pero eso no significa que el hábito haya calado hondo entres sus habitantes nativos, sino que el mercado de consumo radica en los argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileros que migraron a esos países. En cambio donde se advierte una leve tendencia a la adopción del mate es en Polonia, adonde la yerba mate entró gracias al intercambio de los polacos con Paraguay, el país que más exporta. La movida fue impulsada por un joven periodista, Wojciech Cejrowski, que recorre el mundo con su mate y vuelca sus experiencias en artículos, entrevistas en la televisión y fotografías siempre con su mate y su termo junto a él.

Como podemos ver la popularización en el mundo de la más originaria de nuestras costumbres promete seguir creciendo y para comprobarlo hagamos un repaso de las figuras del arte, el deporte y el espectáculo que conocieron el mate, lo adoptaron y se convirtieron en grandes difusores de la bebida al compartir su pasión con sus seguidores y fans en las redes sociales.

Los cultores del mate alrededor del mundo

Gisselle Bundchen toma mate al estilo gaucho

Giselle Bundchen, la supermodelo brasilera, toma mate para sentirse en casa.

Oriunda de Rio Grande do Sul, la región que en Brasil se conoce como gaúcha, donde imperan costumbres muy similares a las de las zonas vecinas de Paraguay, Uruguay y Argentina, Giselle Bundchen contó varias veces que toma mate desde pequeña. Asegura que el mate es su secreto de bienestar, la supermodelo comparte regularmente en sus redes sociales, fotos y videos que la muestran tomando la infusión y hasta hizo un tutorial en el que enseña los pasos para cebar el mate al estilo brasilero.

Antoinne Griezmann toma mate para despertarse y antes de cada entrenamiento

Griezmann expuso su amor por la bebida en Rusia 2018. Crédito: Twitter

Antoine Griezmann sorprendía a los televidentes rioplatenses cuando llegaba a los estadios con mate y termo en mano durante el Mundial de Rusia 2018, una de las perlitas más viralizadas del evento global -además de las postales de los franceses levantando la Copa del Mundo. Es que los deportistas, más específicamente los futbolistas argentinos y uruguayos, exportan esta costumbre a los clubes internacionales a los que migran y contagian a sus compañeros oriundos de otras tierras. Griezmann es uno de los que adoptó la costumbre de tomar mate en su rutina diaria como si fuera un rioplatense más y para compartir su hallazgo hizo un video explicativo para que sus fans aprendan a tomar mate.

“Aquí con mi matecito”, Zoe Saldana en el set de Avengers

Desde 2015, Zoe Saldana adoptó el mate argentino como su bebida infaltable para despertarse cada mañana. “Arrancando el día con yerba mate al estilo argentino”, había escrito en Twitter. En 2019, la actriz estadounidense de origen dominicano volvió a mostrar su fanatismo al publicar en su cuenta de Instagram un video en el que se la ve en el backstage de la película tomando mate y hablando en español. “Aquí con mi matecito, en el set de Avengers. ¿Gamora habla español? No lo sabía”, dice. El video en pocas horas reunió más de tres millones y medio de reproducciones y miles de comentarios de sus seguidores.

Stephen King apareció en una película tomando un mate

Crédito: Twitter Independiente

El escritor estadounidense Stephen King apareció en una escena de la película It, capítulo 2 tomando mate con el escudo de Independiente y sorprendió a todos los fanáticos del club de Avellaneda que no podían creer lo que estaban viendo. King, autor de más de 60 novelas de ficción y un escritor de culto dentro género del terror, el drama y el suspenso con clásicos como Carrie, El resplandor y Misery actuó en una de las escenas de la segunda parte de la película basada en su best seller It (Eso), cuyo personaje principal es el famoso payaso maldito Pennywise.

Cristiano Ronaldo toma mate mientras viaja en avión

Ronaldo y el mate, una extraña postal Instagram Georgina Rodríguez

Son varias las fotos en las que al jugador portugués se lo ve cerca de un mate, especialmente cuando postea imágenes de sus vuelos en avión. Se cree que fue su novia, Georgina Rodríguez, quien lo introdujo en el hábito ya que ella es hija de un argentino, pero al mismo tiempo, dicen que el primer sorbo se lo ofreció su compañero de equipo, el delantero argentino Paulo Dybala. En todo caso Ronaldo es otro de los jugadores de fútbol que se engancharon en la tribu de los deportistas de élite que encuentran regocijo en beberse un rico mate para calmar ansiedades y compartir momentos de distensión con sus compañeros.

Barack Obama: “Probé el mate y me gustó bastante”

Obama dijo en conferencia de prensa con Macri que pensaba llevarse algunos paquetes de yerba a Estados Unidos.

Aunque no hay certeza de que el expresidente de los Estados Unidos se haya volcado al mate con asiduidad, lo cierto es que pasó la prueba del primer amargo cuando estuvo visitando nuestro país sin hacer ningún gesto de sorpresa o desagrado. Por eso, suena creíble y no un gesto de diplomacia, cuando aseveró que probó el mate y le gustó. Cuando visitó la Argentina invitado por Mauricio Macri, Obama reveló que leyó literatura argentina, principalmente a Borges y Cortázar, durante sus años en la universidad, y le generaba curiosidad cuando los autores mencionaban la infusión.

James Hetfield cambió la adicción al alcohol por unos ricos mates

James, toma mate mientras graba su nuevo material Captura

El líder del legendario grupo de rock Metallica es un gran fanático de la yerba mate. No es tan sorprendente este hábito de James si se tiene en cuenta que desde 1997 está casado con la rosarina Francesca Tomasini, con quien tiene tres hijos. Además, el cantante ama veranear en las costas de Uruguay, país donde también el mate es popular. Aparentemente, fue la yerba mate lo que lo ayudó a salir de su adicción al alcohol a largo plazo.

Michael Bublé toma mate cuando viene a Argentina y cuando está en Canadá

Michael Bublé contó que toma mate, aunque no lo comparte por el tema del Covid-19 Instagram Michael Bublé

Michael Bublé argentinizó muchas de sus costumbres desde que se casó con Luisana Lopilato. “Vos sabés, cuando tenés una esposa argentina, el mate es vida”, dijo entrevistado por LA NACIÓN, y aclaró que le llama la atención que se usa como una forma de socialización. “Veo que lo pasan de una a otra persona y finalmente me llega a mí y pienso: ‘Con el Covid, esto no es muy bueno’, por eso ahora se toma individual. Me gusta tanto por el sabor como por su aspecto social”, confesó.

Viggo Mortensen, el más argentino de los daneses

Viggo Mortensen es un argentino más, hincha de San Lorenzo y matero de ley. Pinterest

“Claro, me han preguntado si (la bombilla del mate) es una pipa para fumar y qué clase de hierba llevo”, confesó a la revista People en Español hace unos años el actor danés Viggo Mortensen, hincha fanático de San Lorenzo, que adquirió la costumbre de tomar mate desde muy pequeño. Entre los 3 y 11 años vivió en la Argentina y luego en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, pero nunca se desprendió de este hábito. No puede empezar el día sin un sorbo a su matera y como no se vende yerba mate en la mayoría de los países, debe cargar siempre consigo un paquete de ésta. “He cometido el error de llevar el mate en una bolsa de plástico, una Ziploc, en vez de llevarla en su empaque original y entonces sí tiene pinta de otra cosa”, explicó a la revista People en Español. “Al principio siempre creen que es una pipa, pero después les explicás y los educás y ya no pasa nada”, señalaba.