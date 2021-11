El lado argentino de Michael Bublé: su pasión por el mate y otras costumbres que adoptó de Luisana Lopilato

Michael Bublé hizo un repaso de su vida entre Canadá y Argentina y explicó cómo se adapta su pareja con Luisana Lopilato a las distintas costumbres que tiene cada uno. Fue durante una entrevista que brindó a la agencia EFE en la que reveló estar fanatizado con el mate y desconcertado por otros aspectos de nuestra cultura.

En el marco del relanzamiento de su clásico álbum navideño llamado Christmas, el cantante contó que tiene una nueva pasión. “Me encanta el mate”, sostuvo durante el diálogo en el que se expresó tanto en inglés -su idioma natal- como en español -aprendido de su mujer-. “Vos sabés, cuando tenés una esposa argentina, el mate es vida”, dijo, y aclaró que le llama la atención que se usa como una forma de socialización. “Veo que lo pasan de una a otra persona y finalmente me llega a mí y pienso: ‘Con el Covid, esto no es muy bueno’, por eso ahora se toma individual. Me gusta tanto por el sabor como por su aspecto social”, confesó.

Michael Bublé dijo que no comparte el mate debido al Covid-19 Instagram Michael Bublé

Bublé y Lopilato están casados desde hace diez años y tienen tres hijos: Noah, Elias y Vida. La pareja alterna viajes entre nuestro país y Canadá por sus compromisos laborales. Es así como el cantante ha podido relacionarse cada día más con la cultura local y hasta se autoproclama uno más: “Ahora soy argentino”. En estos años, también logró perfeccionar el idioma. “A veces sueno como un cavernícola por no conjugar bien los verbos. Amo tanto a mi esposa y era tan importante para mí asimilar su cultura y vivir en Argentina que ahora puedo entender español y hablarlo un poco”, manifestó.

El artista reconoció que las diferencias, a veces, pueden convertirse en un motivo de discusión con Luisana. “Cuando salgo con mis amigos a la medianoche ya estoy de vuelta. Ella, en cambio, no sale a cenar hasta las 11 o 12 de la noche, y después está por ahí hasta las 5 o 6 de la mañana, eso para mí es una locura”, definió.

Luisana Lopilato y Michael Bublé están casados desde hace diez años y tienen tres hijos en común

Uno de los temas de conversación que suele tener la pareja es la seguridad. Para él, Canadá es mucho más seguro y estable que la Argentina, pero Lopilato también ve la situación desde una óptica distinta. “Le digo a mi esposa que Argentina es más peligrosa que Canadá, y ella me responde que sí, que Argentina es más peligrosa porque la gente se mata los unos a los otros, pero que Canadá es tan aburrida que la gente se mata a sí misma”, lanzó.

La familia celebra Nochebuena y Navidad para mantener ambas tradiciones Instagram Michael Bublé

Por último, Bublé contó que en la familia mantienen vivas las tradiciones de los dos a la hora de las fiestas navideñas, tanto en Nochebuena como el 25 de diciembre. “Por la noche abrimos algunos regalos y por la mañana viene Santa Claus. Y, por supuesto, en vez de café bebemos mate”, indicó.