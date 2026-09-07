Dia del Metalúrgico: por qué se celebra hoy

El Día del Metalúrgico se celebra cada 7 de septiembre en la Argentina. Se trata de una jornada que conmemora el nacimiento de Fray Luis Beltrán, sacerdote, militar, fabricante y encargado de la artillería en el Ejército de los Andes, quien -además- aprendió sobre física, matemática, química y otras ciencias de manera autodidacta.

Dejó los hábitos en noviembre de 1816, cuando fue ascendido a teniente primero artillero y, a partir de entonces, se dedicó por completo a la causa independentista, con numerosos inventos que permitieron sortear las diferencias técnicas de transporte y logística en los Andes.

Oriundo de San Juan, Beltrán fue vital para reponer los arsenales del cuerpo militar que comandaba José de San Martín luego de la derrota del Libertador de América en la batalla de Cancha Rayada, donde había perdido buena parte de su artillería a manos de las tropas realistas.

La Unión de Obreros Metalúrgicos decidió festejar el día de su rubro con el nacimiento de Fray Luis Beltrán Archivo

Comandó este esfuerzo metalúrgico en la fragua del Plumerillo, donde -con herramientas fabricadas por ellos mismos- más de setecientos operarios trabajaron bajo sus órdenes en la fundición de cañones, cartuchos y municiones para combatir por la independencia regional.

Desde la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM) recuerdan que Beltrán “diseñó máquinas para disimular la desigualdad entre aquellos hombres y la imponencia de la cadena montañosa más alta del mundo después del Himalaya”. Además, subrayan: “Ideó equipos especiales para transportar cañones a lomo de mula, aparejos para subir las laderas más escarpadas y puentes colgantes transportables para hombres y mulas”.

De esta manera, por su destacado conocimiento e influencia en el rubro metalúrgico, aún en una etapa preindustrial, el gremio que representa a los trabajadores del sector decidió usar su cumpleaños como la fecha de celebración del rubro.