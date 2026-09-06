Un terraplanista gastó miles de dólares para demostrar que la Tierra era plana y su experimento confirmó lo contrario

El movimiento terraplanista considera que la Tierra es plana. 500 años de estudios al respecto no sirven para estos aficionados que atribuyen incluso las imágenes satelitales de nuestro planeta como “trucadas”. Dentro de ese grupo, Bob Knodel, del canal de YouTube Globebusters, se volvió famoso por gastar miles de dólares hace 7 años para demostrar que la ciencia se equivocaba. Tras emplear un experimento y sin esperarlo, confirmó la forma esférica del mundo.

En 2019, Knodel inició un camino propio para evidenciar que la superficie de la Tierra era plana y que el Sol y la Luna giraban en torno a nosotros. Su prueba consistía en utilizar un giroscopio láser que, según él, desestimaría a los científicos.

El terraplanista Bob Knodel hizo un experimento para demostrar que la Tierra era plana y terminó confirmando su forma esférica Viktoria Ruban - (Fuente: iStock)

Para llevar a cabo este experimento gastó 20.000 dólares y destinó todo su tiempo. Quería comprobar que su teoría era cierta y esto llevó a que Netflix realizara un documental para registrar el estudio del hombre. Además, Behind the Curve (como se tituló al proyecto audiovisual) le dio la oportunidad de participación a otros terraplanistas famosos, científicos y astrofísicos para que cada uno diera su punto de vista.

El resultado fallido

Con el objetivo de comprobar su teoría, Knodel y su equipo realizaron la prueba del anillo láser. Esta se basó en utilizar una cámara para filmar entre los agujeros de dos vallas separadas a cinco kilómetros de distancia. La idea era proyectar una luz para demostrar que la misma viajaría en línea recta a través de los orificios, y si la cámara conseguía captarla sin interrupciones, podrían concluir que la Tierra era plana.

Behind the curve - Netflix

Una vez encendida la luz, el equipo de investigadores notó una leve curvatura en su trayectoria, lo que significaba que la Tierra era esférica. Para disgusto de Knodel y sus seguidores, la cámara captó una deriva de 15 grados por hora. Ante esto, el youtuber aseguró que los resultados se debieron a una “especie de problema”.

Luego del lanzamiento de Behind the Curve, la posición de la comunidad científica se reforzó y Knodel fue criticado en redes sociales, incluso por algunos terraplanistas. Asimismo, a partir del experimento fallido, se intensificaron las divisiones internas entre sus seguidores, ya que mientras algunos manifestaron su apoyo hacia él, otros le recriminaron haber generado expectativas demasiado altas.

Knodel invirtió US$20 mil para la producción de Behind the Curve, el documental que se estrenó en Netflix y actualmente se puede ver por Prime Video Amazon

En 2023, los compañeros de Knodel confirmaron su fallecimiento a través de su canal de YouTube y le dedicaron un memorial en la plataforma de video. En cuanto a Globebusters, sigue habilitado y en él todavía se publican contenidos con el objetivo de respaldar la teoría de que la Tierra es plana, además de cuestionar a los gobiernos, agencias espaciales y científicos.