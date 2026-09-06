Cómo hacer para que el árbol de jade tenga hojas grandes y gruesas, según expertos

La planta de jade o árbol de jade es una de las más utilizadas en el mundo de la decoración, ya que es ideal para principiantes. Además, es conocida por simbolizar la abundancia y la prosperidad en la práctica china del feng shui.

Conocida científicamente como Crassula ovata, forma parte de la familia de las suculentas. Sus hojas son verdes y carnosas, mientras que sus tallos son gruesos, por lo que muchas personas la asocian con un árbol.

Esta es una de las plantas más duraderas. A pesar de que su crecimiento es lento, requiere de ciertos cuidados para que sus hojas crezcan fuertes y saludables.

De acuerdo con el sitio web ‘El Mueble’, cuando una persona no cuida la planta de jade, su vida útil puede reducirse. Por ello, el portal mencionado anteriormente comparte algunos consejos para que las hojas crezcan grandes, gruesas y con su brillo característico.

Esta es una de las plantas más duraderas. A pesar de que su crecimiento es lento, requiere de ciertos cuidados para que sus hojas crezcan fuertes y saludables

Una de las claves principales es que la planta requiere entre cuatro y seis horas de luz directa o muy brillante cada día. Por esta razón, se recomienda ubicarla cerca de una ventana orientada al este, donde pueda recibir la luz del sol.

De igual manera, es importante evitar que reciba la luz intensa del mediodía, ya que puede quemar sus partes verdes y debilitarlas poco a poco.

El riego también es esencial, pues, a pesar de que no requiere mucha agua, es importante hacerlo cada 15 días. Además, debe contar con un buen drenaje. Asimismo, es importante procurar no mojar sus hojas, incluso durante la temporada de invierno.

Por otro lado, es recomendable no colocar el árbol de jade en la cocina, los dormitorios o los baños, debido a que estos espacios de la casa no son los más propicios para su buen desarrollo.

Es importante evitar que reciba la luz intensa del mediodía, ya que puede quemar sus partes verdes y debilitarlas poco a poco Foto ilustrativa: PIXABAY

Adicionalmente, la mejor época para podarla es durante la primavera o el verano, aunque también es posible realizar esta tarea en cualquier momento.

La forma correcta de realizar este procedimiento es retirar las ramas que han crecido demasiado con una tijera. Algo que muchos desconocen es que las hojas podadas pueden utilizarse para obtener un nuevo árbol de jade.

De igual manera, es recomendable utilizar fertilizantes para que tenga un tallo grueso y conserve su brillo.

Según el canal de YouTube ‘Huertos Adictos’, los expertos aseguran que esta planta era considerada medicinal por algunas tribus africanas, que cortaban su raíz y la añadían a la leche para combatir la diarrea y la epilepsia. Además, la utilizaban como un purgante natural, algo que muchas personas desconocían.

Por Wendys Pitre Ariza